Bildschirme sind ein fester Bestandteil unseres Lebens – sei es der Computerbildschirm bei der Arbeit, das Tablet zum Anschauen von Serien oder unser Smartphone als ständiger Begleiter. Experten sind sich längst einig, dass zu viel Bildschirmzeit schädlich ist. Finde hier heraus, wo Du Informationen zu Deiner Bildschirmzeit auf iPhones oder anderen Smartphones findest! Das freenet-Team stellt Dir außerdem verschiedene Tipps vor, um Deine Handyzeit zu reduzieren.

Zu viel Bildschirmzeit: die körperlichen Folgen

Verbringst Du täglich viele Stunden am Bildschirm, hat das schnell Auswirkungen auf Deine Augen. Häufig auftretende Folgen von zu viel Bildschirmzeit sind trockene oder juckende Augen. Ebenso kann es zu Konzentrationsproblemen und Gereiztheit kommen. Gerade die Verwendung eines Bildschirms am Abend hat Einfluss auf die Schlafqualität. Das blaue Licht von Bildschirmen stört den menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus und kann einerseits zu Einschlafproblemen führen und andererseits das Durchschlafen in der Nacht verhindern. Auch Verspannungen und Kopfschmerzen sind typische Folgen von zu viel Handyzeit.

trockene, juckende Augen

Schlafprobleme

Konzentrationsstörungen

Verspannungen und Kopfschmerzen

Gefahr der Isolation: psychische Folgen von zu viel Handyzeit

Neben den Auswirkungen auf Deine körperliche Gesundheit kann zu viel Zeit am Smartphone auch Einfluss auf Deine psychische Gesundheit nehmen. Eine möglich Folge ist soziale Isolation, da Interaktion nur noch online stattfindet. Wer hingegen viel Social Media konsumiert, der sieht sich dem permanenten Vergleich mit anderen ausgesetzt. Darunter kann das eigene Selbstwertgefühl leiden, was schlimmstenfalls Depressionen begünstigt.

Wie viel Bildschirmzeit ist unbedenklich?

Die durchschnittliche Bildschirmzeit liegt bei zehn Stunden am Tag, was laut Experten zu viel ist. Allerdings gehören Bildschirme in vielen Berufen zum Arbeitsalltag und zumindest hier ist eine Reduktion kaum möglich. Umso wichtiger ist es daher, dass Erwachsene in ihrer Freizeit die Bildschirmzeit kontrollieren und gegebenenfalls reduzieren. Die allgemeine Empfehlung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) lautet je nach Alter:

Für Kinder unter 3 Jahren: keine Bildschirmzeit

Für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren: maximal 30 Minuten pro Tag

Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: maximal 45 - 60 Minuten pro Tag

Für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren: maximal 1–2 Stunden pro Tag

Für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene: maximal 2 Stunden pro Tag

Bildschirmzeit anzeigen mit Tools, Apps und Funktionen auf Smartphones

Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Apps für iOS und Android, mit denen sich Handyzeit kontrollieren lässt. Die Apps „QualityTime“ und „Offtime“ sind in ihrer Basisversion kostenlos und bieten viele praktische Funktionen, um die Bildschirmzeit zu reduzieren. Auch „Screen Time“ ist eine solche App, mit der sich Alarme, Nutzungszeiten und mehr einstellen lassen. Möchtest Du keine zusätzliche App auf Dein Handy laden, kannst Du direkt im System Deine Bildschirmzeit kontrollieren.