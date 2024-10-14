Galaxy A15 vs. A16: Samsungs Einsteiger-Smartphones im Vergleich
Erfahre hier, ob sich der Umstieg auf das neue Galaxy A16 von Samsung lohnt und welche Neuheiten es gegenüber dem A15 bietet!
Erfahre hier, ob sich der Umstieg auf das neue Galaxy A16 von Samsung lohnt und welche Neuheiten es gegenüber dem A15 bietet!
Aufgrund eines größeren Displays unterscheiden sich die Maße des Galaxy A16 vom Vorgänger. Es ist etwas größer, gleichzeitig flacher und hat schmalere Ränder. Farblich gibt es ebenfalls eine Veränderung. Wurde das Galaxy A15 von Samsung noch in Blue Black, Gelb und Blau angeboten, ist das Galaxy A16 in den Farben Blue Black, Hellgrün und Hellgrau erhältlich.
|Aspekt
|Galaxy A15
|Galaxy A16
|Erscheinungsdatum
|Februar 2024
|Oktober 2024
|Abmessungen
|160,1 x 76,8 x 8,4 mm
|161,9 x 77,9 x 8,1 mm
|Gewicht
|200 g
|200 g
|Displaygröße
|6,5 Zoll
|6,7 Zoll
|Displayränder
|Breiter
|Schmaler
|Farben
|Blue Black, Gelb, Blau
|Blue Black, Hellgrün, Hellgrau
Wie bereits angesprochen, weisen die Displays des Galaxy A15 und A16 im Vergleich einen wichtigen Unterschied auf: die Größe. Das handliche Samsung A15 hat ein 6,5 Zoll messendes Display und passt perfekt in die Hosentasche. Die 6,7 Zoll Größe des Displays beim neuen Samsung A16 steigern den Nutzungskomfort, gerade wenn Du gerne Videos auf dem Smartphone schaust oder Spiele spielst. Mit einer Hand bedienen lässt sich jedoch auch das größere Galaxy A16 problemlos. Es bietet übrigens eine Bildwiederholrate von maximal 90 Hertz.
|Feature
|Galaxy A15
|Galaxy A16
|Displaygröße
|6,5 Zoll
|6,7 Zoll
|Abmessungen
|60,1 x 76,8 x 8,4 mm
|161,9 x 77,9 x 8,1 mm
Beim Vergleich Galaxy A15 vs. A16 fällt auf, dass Samsung keine Neuheiten hinsichtlich der Kameratechnik umsetzt. Beide Generationen sind mit einer Triplekamera ausgestattet. Während bei der Frontkamera sowohl eine Bildstabilisation als auch ein Autofokus fehlen, bietet die Hauptkamera immerhin einen Autofokus und zehnfachen digitalen Zoom. Der fehlende Bildstabilisator kann beim Fotografieren zu Unschärfen führen.
|Feature
|Galaxy A15
|Galaxy A16
|Hauptkamera
|50 MP, f/1.8
|50 MP, f/1.8
|Ultraweitwinkel
|5 MP, f/2.2
|5 MP, f/2.2
|Makrokamera
|2 MP, f/2.4
|2 MP, f/2.4
|Frontkamera
|13 MP, f/2.0
|13 MP, f/2.0
Einen Prozessor mit acht Kernen und 4 GB Arbeitsspeicher nutzen sowohl das Galaxy A15 als auch das A16. Trotzdem gibt es einen signifikanten Unterschied im Vergleich A15 vs. A16, nämlich die Prozessortaktung. Sie hat Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, weshalb das neuere Galaxy A16 mit der Taktung 2,4 und 2 GHz eine bessere Performance als das Galaxy A15 mit 2,2 und 2 GHz mitbringt. Spürbar ist die Performancesteigerung vorrangig durch eine flüssigere Wiedergabe von Videos und Games oder bei anspruchsvollen KI-Anwendungen.
|Feature
|Galaxy A15
|Galaxy A16
|Prozessorkerne
|8
|8
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Prozessortaktung
|2,2 und 2 GHz
|2,4 und 2 GHz
Identisch ist die Kapazität beider Akkus. Sie liegt bei 5.000 mAh. Erstaunlich ist daher die Angabe des Herstellers zur Akkulaufzeit. Für das Galaxy A15 gibt Samsung eine Videowiedergabe von maximal 20 Stunden an. Beim Galaxy A16 beträgt die maximale Videowiedergabezeit lediglich 18 Stunden. Diese Verschlechterung lässt sich vermutlich auf den leistungsstärkeren Akku und das größere Display zurückführen. Im Duell Galaxy A16 vs. A15 hat die ältere Generation in Sachen Akkuleistung daher die Nase vorn.
|Feature
|Galaxy A15
|Galaxy A16
|Kapazität
|5.000 mAh
|5.000 mAh
|Max. Videowiedergabe
|20 Stunden
|18 Stunden
Die Bereitstellung von Sicherheitsupdates und Updates für das Betriebssystem Android wird beim Samsung Galaxy A16 für sechs Jahre garantiert. Das ist ein Jahr mehr als beim Galaxy A15. Gemeinsamkeiten des Galaxy A16 und A15 sind:
Dual-SIM-fähig
zweiter Slot optional für externe Speicherkarte
Gerätespeicher von 128 GB
Bluetooth 5,3 und NFC
200 Gramm Gerätegewicht
Der Vergleich Galaxy A15 vs. A16 zeigt einige Gemeinsamkeiten beider Generationen wie beispielsweise die Kameratechnik und das Design. Mit einem leistungsfähigeren Prozessor, größerem Display und längeren Updates punktet das neue Galaxy A16. Allerdings hat das Galaxy A15 die längere Akkulaufzeit trotz identischer Akkukapazität.
Erstaunlicherweise ermöglicht das neuere Galaxy A16 laut Angabe von Samsung bis zu 18 Stunden Videolaufzeit. Das sind zwei Stunden weniger als beim älteren Galaxy A15, obwohl in beiden Smartphones ein 5.000 mAh Akku fest verbaut ist.
Obwohl beide Smartphones von einem Prozessor mit acht Kernen angetrieben werden, unterscheidet sich ihre Leistung. Das liegt an der Taktung, die beim Samsung A16 mit 2,4 und 2 GHz besser ausfällt.
Samsung greift bei der neuen Generation Galaxy A16 auf die bekannte Kameratechnik des Galaxy A15 zurück. Beide Modelle bieten Dir daher die gleiche Fotoqualität.
Eine der wichtigen Neuheiten beim Galaxy A16 ist das 6,7 Zoll große Display, welches im Vergleich zum Galaxy A15 um 0,2 Zoll gewachsen ist. Außerdem fällt der Rahmen um das Super-AMOLED-Display beim neueren Modell etwas schmaler aus.
Foto: ©Samsung