Galaxy A15 vs. A16: Samsungs Einsteiger-Smartphones im Vergleich

Erfahre hier, ob sich der Umstieg auf das neue Galaxy A16 von Samsung lohnt und welche Neuheiten es gegenüber dem A15 bietet!

Galaxy A15 vs. A16
Inhalt

Galaxy A15 vs. A16: das Design der Einsteigerklasse

Aufgrund eines größeren Displays unterscheiden sich die Maße des Galaxy A16 vom Vorgänger. Es ist etwas größer, gleichzeitig flacher und hat schmalere Ränder. Farblich gibt es ebenfalls eine Veränderung. Wurde das Galaxy A15 von Samsung noch in Blue Black, Gelb und Blau angeboten, ist das Galaxy A16 in den Farben Blue Black, Hellgrün und Hellgrau erhältlich.

Aspekt Galaxy A15 Galaxy A16
ErscheinungsdatumFebruar 2024Oktober 2024
Abmessungen160,1 x 76,8 x 8,4 mm161,9 x 77,9 x 8,1 mm
Gewicht200 g200 g
Displaygröße6,5 Zoll6,7 Zoll
DisplayränderBreiterSchmaler
FarbenBlue Black, Gelb, BlauBlue Black, Hellgrün, Hellgrau

Größenunterschied beim Display von A15 vs. A16

Wie bereits angesprochen, weisen die Displays des Galaxy A15 und A16 im Vergleich einen wichtigen Unterschied auf: die Größe. Das handliche Samsung A15 hat ein 6,5 Zoll messendes Display und passt perfekt in die Hosentasche. Die 6,7 Zoll Größe des Displays beim neuen Samsung A16 steigern den Nutzungskomfort, gerade wenn Du gerne Videos auf dem Smartphone schaust oder Spiele spielst. Mit einer Hand bedienen lässt sich jedoch auch das größere Galaxy A16 problemlos. Es bietet übrigens eine Bildwiederholrate von maximal 90 Hertz.

FeatureGalaxy A15Galaxy A16
Displaygröße6,5 Zoll6,7 Zoll
Abmessungen60,1 x 76,8 x 8,4 mm161,9 x 77,9 x 8,1 mm

Gleiche Kameras beim Galaxy A16 und A15 Vergleich

Beim Vergleich Galaxy A15 vs. A16 fällt auf, dass Samsung keine Neuheiten hinsichtlich der Kameratechnik umsetzt. Beide Generationen sind mit einer Triplekamera ausgestattet. Während bei der Frontkamera sowohl eine Bildstabilisation als auch ein Autofokus fehlen, bietet die Hauptkamera immerhin einen Autofokus und zehnfachen digitalen Zoom. Der fehlende Bildstabilisator kann beim Fotografieren zu Unschärfen führen.

FeatureGalaxy A15Galaxy A16
Hauptkamera50 MP, f/1.850 MP, f/1.8
Ultraweitwinkel5 MP, f/2.25 MP, f/2.2
Makrokamera2 MP, f/2.42 MP, f/2.4
Frontkamera13 MP, f/2.013 MP, f/2.0

Die Leistung: Chip und RAM beim A15 und A16

Einen Prozessor mit acht Kernen und 4 GB Arbeitsspeicher nutzen sowohl das Galaxy A15 als auch das A16. Trotzdem gibt es einen signifikanten Unterschied im Vergleich A15 vs. A16, nämlich die Prozessortaktung. Sie hat Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, weshalb das neuere Galaxy A16 mit der Taktung 2,4 und 2 GHz eine bessere Performance als das Galaxy A15 mit 2,2 und 2 GHz mitbringt. Spürbar ist die Performancesteigerung vorrangig durch eine flüssigere Wiedergabe von Videos und Games oder bei anspruchsvollen KI-Anwendungen.

FeatureGalaxy A15Galaxy A16
Prozessorkerne88
RAM4 GB4 GB
Prozessortaktung2,2 und 2 GHz2,4 und 2 GHz

Überraschung beim Akku im Duell Galaxy A15 vs. A16

Identisch ist die Kapazität beider Akkus. Sie liegt bei 5.000 mAh. Erstaunlich ist daher die Angabe des Herstellers zur Akkulaufzeit. Für das Galaxy A15 gibt Samsung eine Videowiedergabe von maximal 20 Stunden an. Beim Galaxy A16 beträgt die maximale Videowiedergabezeit lediglich 18 Stunden. Diese Verschlechterung lässt sich vermutlich auf den leistungsstärkeren Akku und das größere Display zurückführen. Im Duell Galaxy A16 vs. A15 hat die ältere Generation in Sachen Akkuleistung daher die Nase vorn.

FeatureGalaxy A15Galaxy A16
Kapazität5.000 mAh5.000 mAh
Max. Videowiedergabe20 Stunden18 Stunden

Weitere technische Daten für das Galaxy A15 und A16

Die Bereitstellung von Sicherheitsupdates und Updates für das Betriebssystem Android wird beim Samsung Galaxy A16 für sechs Jahre garantiert. Das ist ein Jahr mehr als beim Galaxy A15. Gemeinsamkeiten des Galaxy A16 und A15 sind:

  • Dual-SIM-fähig

  • zweiter Slot optional für externe Speicherkarte

  • Gerätespeicher von 128 GB

  • Bluetooth 5,3 und NFC

  • 200 Gramm Gerätegewicht

Fazit im Galaxy A16 und A15 Vergleich

Der Vergleich Galaxy A15 vs. A16 zeigt einige Gemeinsamkeiten beider Generationen wie beispielsweise die Kameratechnik und das Design. Mit einem leistungsfähigeren Prozessor, größerem Display und längeren Updates punktet das neue Galaxy A16. Allerdings hat das Galaxy A15 die längere Akkulaufzeit trotz identischer Akkukapazität.

FAQ zum Duell Galaxy A15 vs. A16

Welches Modell hat die längere Akkulaufzeit, das Galaxy A15 oder das A16?

Erstaunlicherweise ermöglicht das neuere Galaxy A16 laut Angabe von Samsung bis zu 18 Stunden Videolaufzeit. Das sind zwei Stunden weniger als beim älteren Galaxy A15, obwohl in beiden Smartphones ein 5.000 mAh Akku fest verbaut ist.

Welches der beiden Modelle, Galaxy A15 oder A16, bietet mehr Leistung?

Obwohl beide Smartphones von einem Prozessor mit acht Kernen angetrieben werden, unterscheidet sich ihre Leistung. Das liegt an der Taktung, die beim Samsung A16 mit 2,4 und 2 GHz besser ausfällt.

Was sind die Unterschiede bei den Kameras des Galaxy A15 und A16?

Samsung greift bei der neuen Generation Galaxy A16 auf die bekannte Kameratechnik des Galaxy A15 zurück. Beide Modelle bieten Dir daher die gleiche Fotoqualität.

Gibt es Unterschiede bei den Displays zwischen dem Galaxy A15 und dem Galaxy A16?

Eine der wichtigen Neuheiten beim Galaxy A16 ist das 6,7 Zoll große Display, welches im Vergleich zum Galaxy A15 um 0,2 Zoll gewachsen ist. Außerdem fällt der Rahmen um das Super-AMOLED-Display beim neueren Modell etwas schmaler aus.

Foto: ©Samsung

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

