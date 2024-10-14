Aufgrund eines größeren Displays unterscheiden sich die Maße des Galaxy A16 vom Vorgänger. Es ist etwas größer, gleichzeitig flacher und hat schmalere Ränder. Farblich gibt es ebenfalls eine Veränderung. Wurde das Galaxy A15 von Samsung noch in Blue Black, Gelb und Blau angeboten, ist das Galaxy A16 in den Farben Blue Black, Hellgrün und Hellgrau erhältlich.

Größenunterschied beim Display von A15 vs. A16

Wie bereits angesprochen, weisen die Displays des Galaxy A15 und A16 im Vergleich einen wichtigen Unterschied auf: die Größe. Das handliche Samsung A15 hat ein 6,5 Zoll messendes Display und passt perfekt in die Hosentasche. Die 6,7 Zoll Größe des Displays beim neuen Samsung A16 steigern den Nutzungskomfort, gerade wenn Du gerne Videos auf dem Smartphone schaust oder Spiele spielst. Mit einer Hand bedienen lässt sich jedoch auch das größere Galaxy A16 problemlos. Es bietet übrigens eine Bildwiederholrate von maximal 90 Hertz.

Feature Galaxy A15 Galaxy A16 Displaygröße 6,5 Zoll 6,7 Zoll Abmessungen 60,1 x 76,8 x 8,4 mm 161,9 x 77,9 x 8,1 mm

Gleiche Kameras beim Galaxy A16 und A15 Vergleich

Beim Vergleich Galaxy A15 vs. A16 fällt auf, dass Samsung keine Neuheiten hinsichtlich der Kameratechnik umsetzt. Beide Generationen sind mit einer Triplekamera ausgestattet. Während bei der Frontkamera sowohl eine Bildstabilisation als auch ein Autofokus fehlen, bietet die Hauptkamera immerhin einen Autofokus und zehnfachen digitalen Zoom. Der fehlende Bildstabilisator kann beim Fotografieren zu Unschärfen führen.

Feature Galaxy A15 Galaxy A16 Hauptkamera 50 MP, f/1.8 50 MP, f/1.8 Ultraweitwinkel 5 MP, f/2.2 5 MP, f/2.2 Makrokamera 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Frontkamera 13 MP, f/2.0 13 MP, f/2.0

Die Leistung: Chip und RAM beim A15 und A16

Einen Prozessor mit acht Kernen und 4 GB Arbeitsspeicher nutzen sowohl das Galaxy A15 als auch das A16. Trotzdem gibt es einen signifikanten Unterschied im Vergleich A15 vs. A16, nämlich die Prozessortaktung. Sie hat Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, weshalb das neuere Galaxy A16 mit der Taktung 2,4 und 2 GHz eine bessere Performance als das Galaxy A15 mit 2,2 und 2 GHz mitbringt. Spürbar ist die Performancesteigerung vorrangig durch eine flüssigere Wiedergabe von Videos und Games oder bei anspruchsvollen KI-Anwendungen.

Feature Galaxy A15 Galaxy A16 Prozessorkerne 8 8 RAM 4 GB 4 GB Prozessortaktung 2,2 und 2 GHz 2,4 und 2 GHz

Überraschung beim Akku im Duell Galaxy A15 vs. A16

Identisch ist die Kapazität beider Akkus. Sie liegt bei 5.000 mAh. Erstaunlich ist daher die Angabe des Herstellers zur Akkulaufzeit. Für das Galaxy A15 gibt Samsung eine Videowiedergabe von maximal 20 Stunden an. Beim Galaxy A16 beträgt die maximale Videowiedergabezeit lediglich 18 Stunden. Diese Verschlechterung lässt sich vermutlich auf den leistungsstärkeren Akku und das größere Display zurückführen. Im Duell Galaxy A16 vs. A15 hat die ältere Generation in Sachen Akkuleistung daher die Nase vorn.

Feature Galaxy A15 Galaxy A16 Kapazität 5.000 mAh 5.000 mAh Max. Videowiedergabe 20 Stunden 18 Stunden

Weitere technische Daten für das Galaxy A15 und A16

Die Bereitstellung von Sicherheitsupdates und Updates für das Betriebssystem Android wird beim Samsung Galaxy A16 für sechs Jahre garantiert. Das ist ein Jahr mehr als beim Galaxy A15. Gemeinsamkeiten des Galaxy A16 und A15 sind: