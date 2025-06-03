Seit September 2024 sind die vier Modelle der iPhone-16-Reihe auf dem Markt. Inzwischen haben einige andere Hersteller nachgezogen und ebenfalls leistungsfähige Flaggschiffe veröffentlicht. Im Folgenden hat freenet die besten iPhone-Alternativen für Dich herausgesucht und mit den aktuellen iPhone-16-Modellen verglichen. Alternative zum iPhone 16: Das Samsung Galaxy S25 Das Apple iPhone 16 setzt die Tradition hochwertiger Technologie fort und bietet ein 6,1 Zoll großes All-Screen OLED-Display mit einer Auflösung von 2.556 x 1.179 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 60 Hertz. Im Inneren arbeitet der neue Apple A18-Chip, der dank optimierter Leistung und Effizienz einen weiteren Schritt nach vorn in der Smartphone-Performance darstellt. Das Kamera-Setup besteht aus einer 48-MP-Hauptkamera und einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, die für gestochen scharfe Fotos und Videos sorgen. Der Akku mit 3.561 mAh Kapazität verspricht eine lange Laufzeit, während das iPhone 16 in einer Auswahl an Farben wie Schwarz, Weiß, Grün, Blau und Pink erhältlich ist. Damit bleibt Apple seiner Linie treu, leistungsstarke Hardware in ein elegantes Design zu verpacken. Das Galaxy S25 ist die iPhone 16 Alternative aus dem Hause Samsung und kann in beinahe allen Bereichen mit dem Apple-Flaggschiff mithalten. Ausgestattet ist es mit einem OLED-Display im Format 6,2 Zoll. Die Auflösung beträgt 2.340 x 1.080 Pixel und die maximale Bildwiederholrate liegt bei 120 Hertz. Herzstück im Samsung Galaxy S25 ist der Prozessor Snapdragon 8 Elite von Qualcomm, für den Samsung 12 GB Arbeitsspeicher bereitstellt. Damit ist eine starke Performance sicher, die auch den KI-Anwendungen von Galaxy AI und Google Gemini gewachsen ist. Außerdem steckt im Galaxy S25 ein 4.000 mAh Akku mit langer Laufzeit, die die des iPhone 16 übertrifft. Gleiches gilt für die eingebaute Kamera, bei der es sich um eine Triple-Kamera mit 50, 12 und 10 Megapixeln Auflösung handelt. Auch Selfies gelingen mit der 12-MP-Frontkamera in überzeugender Qualität.

Alternative zum iPhone 16 Plus: Das Xiaomi 15 Das Apple iPhone 16 Plus ist mit den gleichen technischen Features ausgestattet wie das Basismodell iPhone 15. Die Plus-Variante besitzt jedoch mit 6,7 Zoll das deutlich größere Super Retina OLED-Display, das eine Auflösung von 2.796 x 1.290 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 60 Hertz bietet. Während Prozessor, Kamera-Setup und Speicherauswahl mit dem iPhone 15 identisch sind, verfügt die Plus-Variante jedoch mit 4.006 mAh über die deutlich höhere Akkukapazität. Die iPhone-Alternative zum Modell iPhone 16 Plus stammt von Xiaomi und ist das Flaggschiff Xiaomi 15. Mit einer Diagonale von 6,4 Zoll fällt das Display zwar kleiner aus, es überzeugt jedoch mit seiner Auflösung von 2.670 x 1.200 Pixeln und einer Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits. Beim Prozessor setzt Xiaomi auf das Spitzenmodell von Qualcomm, nämlich den Snapdragon 8 Elite. Für ihn sind 12 GB RAM vorgesehen. Dass das Xiaomi 15 eine attraktive iPhone-Alternative ist, wird auch beim Blick auf die Kameratechnik deutlich. Die Linsen der Triple-Kamera im Xiaomi 15 stammen vom renommierten Hersteller Leica. Dank der Auflösung von jeweils 50 MP gelingen exzellente Fotos. Das trifft ebenso auf die 32-MP-Frontkamera des Xiaomi 15 zu. Mehr Leistung bietet zudem der Akku im Xiaomi-Flaggschiff, denn bei ihm beträgt die Kapazität 5.240 mAh.

Alternative zum iPhone 16 Pro: das Xiaomi 15 Ultra Das Apple iPhone 16 Pro beeindruckt mit einem__ 6,3 Zoll großen Super Retina OLED-Display__, das eine Auflösung von 2.556 x 1.179 Pixeln und eine flüssige Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet. Im Inneren sorgt der leistungsstarke Apple A18 Pro-Chip für erstklassige Performance – ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele. Das Kamera-Setup umfasst eine 48-MP-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine Telefoto-Kamera mit 5-fachem optischen Zoom, die vielseitige Fotografie-Möglichkeiten eröffnen. Der 3.577-mAh-Akku sorgt für eine lange Laufzeit, sodass Du das Gerät den ganzen Tag nutzen kannst. Mit seiner Kombination aus hochwertiger Technologie und innovativen Features setzt das iPhone 16 Pro erneut Maßstäbe im Premium-Segment. Suchst Du eine Alternative zum iPhone 16 Pro, solltest Du Dir das Xiaomi 15 Ultra genauer ansehen. Auf dem 6,73 Zoll großen OLED-Display ist die Darstellung von Filmen und Games erstklassig. Dazu tragen die hohe Pixeldichte von 521 ppi und die maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz bei. Überragend ist zudem die Performance des Xiaomi 15 Ultra mit dem Snapdragon 8 Elite als Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher. Hinzu kommt ein Akku, dessen Kapazität mit 5.410 mAh deutlich über der des iPhone 16 Pro liegt. Beachtlich ist auch die Ladegeschwindigkeit, denn sogar kabellos kann das Xiaomi 15 Ultra mit bis zu 80 Watt aufgeladen werden. Auch im Kamera-Vergleich mit dem iPhone 16 Pro schneidet es gut ab. An Bord ist eine Quad-Kamera mit 50-MP-Hauptlinse, 50-MP-Ultraweitwinkellinse und gleich zwei Telelinsen.

Alternative zum iPhone 16 Pro Max: Das Samsung Galaxy S25 Edge Das Apple iPhone 16 Pro Max setzt neue Maßstäbe im Premium-Segment. Mit seinem 6,9 Zoll großen Super Retina OLED-Display und einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet es eine beeindruckende Bildqualität, die sowohl beim Streamen als auch beim Gaming überzeugt. Der neue__ A18 Pro-Chip__ sorgt auch bei diesem Modell für maximale Performance. Zur Auswahl stehen 8 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher, damit Du nie Platzprobleme bekommst. Was das Galaxy S25 Edge besonders macht, ist die Gehäusedicke. Sie beträgt lediglich 5,84 Millimeter, wodurch das Galaxy S25 Edge eine deutlich schlankere iPhone-Alternative ist. Mit einem Gewicht von nur 163 Gramm ist es zudem extrem leicht. Dadurch bleibt das Samsung Galaxy S25 Edge trotz des 6,7 Zoll messenden Displays sehr handlich. Mit 12 GB ist der Arbeitsspeicher bei diesem Samsung-Smartphone eine starke iPhone-Alternative. Auch der Prozessor Snapdragon 8 Elite kann es mit dem Chip im iPhone 16 Pro Max aufnehmen. Was die Anzahl der Kameralinsen betrifft, fällt das Galaxy S25 Edge etwas hinter dem Apple-Smartphone ab. Neben einer Hauptlinse mit 200 Megapixeln gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP. Eine Telelinse fehlt bei diesem Samsung-Smartphone, was sicherlich dem extrem schlanken Gehäuse geschuldet ist. Zudem ist der Akku mit 3.900 mAh schwächer als der des iPhone-Vergleichsmodells.

Häufig gestellte Fragen zu iPhone-Alternativen Welche Smartphones eignen sich als Alternative zum iPhone? Als Alternativen für die aktuellen iPhone-16-Modelle eignen sich das Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra von Samsung sowie das Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Ultra. Wer sind die Konkurrenten von Apple? Zu den Konkurrenten von Apple zählen unter anderem die Smartphone-Hersteller Samsung, Xiaomi, Google und Sony. Foto: ©Samsung, ©Xiaomi

Mia Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn. Alle Artikel aufrufen