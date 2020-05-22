Generell gilt beim Fahren: Hände weg vom Smartphone! Während du Auto fährst, darfst du dein Handy nicht mal in die Hand nehmen, weil die Unfallgefahr sonst aufgrund der Ablenkung erheblich steigt. Ein Bußgeld und Punkte in Flensburg drohen. Wenn du dein Handy aber mit dem Auto verbindest, kannst du auch während der Fahrt viele Funktionen nutzen.

Du willst beim Fahren mit dem Smartphone telefonieren, ohne es in die Hand zu nehmen? Kein Problem. Du möchtest dein Handy mit dem Autoradio verbinden und deine Musik hören, das Smartphone als Navi nutzen oder Handy und Freisprecheinrichtung drahtlos per Bluetooth mit dem Auto verbinden? Auch das lässt sich machen. Wir schildern dir die Möglichkeiten.

Die richtige Halterung

Damit du das Handy bequem im Auto bedienen kannst, ohne es in die Hand nehmen zu müssen, brauchst du zunächst eine geeignete Halterung. Die meisten Fahrzeughersteller bieten bei Neuwagen eine passende Smartphone-Schnittstelle samt Halterung oder einer speziellen Ablage als Extra an.

Besonders praktisch sind Halterungen oder Ablageflächen, die das Smartphone nicht nur sicher halten, sondern dabei auch noch kabellos per Induktion aufladen. Damit das klappt, brauchst du natürlich ein induktionsfähiges Smartphone.

Du hast ein älteres Auto? Kein Problem. Eine Handy-Halterung lässt sich meist schnell und einfach nachrüsten, ob mit induktiver Ladefunktion oder ohne. Den Strom bezieht die Halterung dann per USB-Kabel – entweder über den Zigarettenanzünder oder die 12-Volt-Steckdose des Autos.

Entertainment-System

Du hast ein modernes Auto mit Entertainment-System? Dann kannst du dein Handy meist problemlos mit dem Auto verbinden. Das funktioniert praktischerweise direkt über das Bordsystem – jedenfalls wenn es mit Apple CarPlay und/oder Android Auto kompatibel ist.