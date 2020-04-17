Du hast eine schöne neue App entdeckt und willst sie herunterladen – schließlich ist das nur eine Sache von wenigen Minuten. Doch dann kommt die Überraschung: Der App Store funktioniert nicht. Woran kann das liegen? Und was kannst du tun, um das Problem zu lösen?

Status des App Stores checken

Apple bietet einen praktischen Service an: Du kannst an einer zentralen Stelle den Status von Apple-Diensten prüfen. Wenn dich ein grüner Kreis anlacht, funktionieren sie eigentlich gerade einwandfrei. Sollte jedoch tatsächlich direkt beim App Store der Fehler liegen, hilft nur Geduld.

Internetverbindung checken

Vielleicht ist eine Verbindung zum App Store gerade nicht möglich, weil deine Internetverbindung nicht funktioniert. Schau als erstes in den WLAN-Einstellungen nach, ob dort alles normal aussieht. Siehst du ein Ausrufezeichen, deutet das auf ein Problem hin. Eventuell hilft ein Neustart des Routers.

Solltest du weder mit WLAN noch mobilen Daten Erfolg haben, kannst du die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen: Einstellungen -> Allgemein -> Zurücksetzen -> Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Auch ein Neustart des Geräts kann helfen, wenn der App Store gerade nicht reagiert.

Tipp: Nutzt du VPN? Vielleicht ging bei dieser Verbindung etwas schief – versuche dein Glück noch mal mit deaktiviertem VPN.

Systemupdates checken

Manchmal zickt der App Store, wenn ein iPhone nicht auf dem aktuellen Stand ist. Um herauszufinden, ob es eine neue iOS-Version gibt, begibst du dich wieder in die Einstellungen. Unter Allgemein findest du die Softwareupdates – sofern es welche gibt.

Apple-ID checken

Hin und wieder gibt es Probleme beim Erkennen der Apple-ID und eine Verbindung zum App Store ist nicht möglich. Auch hier kann mitunter ein Neustart der Verbindung helfen. Dafür sind zwei Schritte notwendig:

Einstellungen -> iTunes & App Store -> Updates deaktivieren

Einstellungen -> iTunes & App Store -> deine E-Mail-Adresse -> Abmelden

Nun startest du dein iPhone neu, meldest dich überall wieder an und aktivierst erneut die Updates.

Trick 17

Sicherlich keine Dauerlösung: Doch wenn du dringend eine App benötigst, der App Store aber nicht funktioniert, kannst du dir das kleine Programm auch auf Umwegen besorgen. Verbinde dafür dein iPhone mit einem Mac oder einem PC und lade dort über iTunes die gewünschte App auf dein Smartphone herunter.

Wenn nichts mehr geht: Letzter Schritt