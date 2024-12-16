Der voreingestellte Benachrichtigungston von WhatsApp langweilt dich? Du kannst WhatsApp Klingeltöne und Benachrichtigungstöne ändern und hinzufügen. So wird es bei Android und iOS gemacht:

Klingeltöne sind nicht nur praktisch, um Anrufe oder Nachrichten zu erkennen, sie verleihen Deinem Smartphone auch eine persönliche Note. Doch die voreingestellten Töne von WhatsApp & Co. können auf Dauer ganz schön nerven. Zum Glück ist es einfach, die Klingeltöne anzupassen und nach Deinem Geschmack zu individualisieren. Wir zeigen Dir, wie Du ganz unkompliziert den perfekten Sound für Deine Benachrichtigungen einstellst und die Töne bei WhatsApp änderst. Android: WhatsApp-Benachrichtigungston ändern Deine Klingeltöne für WhatsApp kannst Du über die Einstellungen in der App selbst anpassen. Aber Vorsicht: Nicht in den Smartphone-Einstellungen, wo Du Telefon- oder SMS-Benachrichtigungstöne ändern kannst, sondern in der App selbst. Schritte Beschreibung 1. WhatsApp öffnen Starte WhatsApp und tippe auf die drei Punkte oben rechts im Interface. 2. Einstellungen auswählen Tippe auf „Einstellungen“ und gehe anschließend zum Menüpunkt „Benachrichtigungen“. 3. Töne aktivieren/deaktivieren Aktiviere oder deaktiviere die Benachrichtigungstöne mit dem Schalter ganz oben. 4. Benachrichtigungston ändern Unter „Benachrichtigungston“ findest Du eine Liste mit den verfügbaren Tönen auf Deinem Smartphone. Tippe auf den Punkt. 5. Klingelton auswählen Wähle Deinen gewünschten Ton aus und höre Dir gegebenenfalls eine Vorschau an. Klicke auf Deinen Favoriten. Über den Menüpunkt „Benachrichtigungen“ in den WhatsApp-Einstellungen kannst du nicht nur die WhatsApp-Benachrichtigungstöne für Nachrichten ändern, sondern auch den Klingelton für WhatsApp-Anrufe oder den Sound für Nachrichten in einer Gruppe. Bereich Schritt-für-Schritt-Anleitung Anrufe 1. Gehe in den WhatsApp-Einstellungen auf „Benachrichtigungen“. 2. Wähle den Bereich „Anrufe“ aus. 3. Tippe auf „Klingelton“ und wähle Deinen bevorzugten Ton aus. Gruppen 1. Öffne „Benachrichtigungen“ in den WhatsApp-Einstellungen. 2. Scrolle zum Abschnitt „Gruppen“. 3. Tippe auf „Benachrichtigungston“ und wähle den gewünschten Sound.

iOS: WhatsApp-Benachrichtigungstöne ändern Die Vorgehensweise, wie Du Klingeltöne für WhatsApp auf einem iPhone änderst, unterscheidet sich nicht wesentlich von der bei einem Android-Smartphone. Du gehst dabei genauso direkt in der App vor: Öffne WhatsApp auf Deinem iPhone und tippe unten rechts auf das Zahnrad, um in die WhatsApp-Einstellungen zu gelangen. Gehe nun auf den Punkt „Benachrichtigungen“. Hier kannst Du wie bei einem iPhone sowohl die Töne von WhatsApp-Chats als auch die von Gruppennachrichten unter dem jeweiligen Bereich anpassen. Du möchtest bei eingehenden WhatsApp-Anrufen einen anderen Klingelton erklingen lassen als bei herkömmlichen Telefonanrufen? Das ist beim iPhone seit iOS 10 leider nicht mehr möglich. Wenn Du den Klingelton für WhatsApp-Calls anpasst, wird gleichzeitig auch der Ton für die klassische Anruffunktion geändert. Du besitzt noch kein iPhone, hättest aber gerne eins? Dann schau doch mal in unserem Shop vorbei und entdecke unsere iPhone-Angebote!

Individuelle Töne für einzelne WhatsApp-Kontakte einstellen Ob dem Freund oder der Freundin, dem Lieblingsarbeitskollegen oder der Mama – manchen Menschen möchte man einen individuellen Benachrichtigungston zuweisen. Auch das lässt sich bei WhatsApp ganz einfach bewerkstelligen. Schritte Beschreibung 1. WhatsApp öffnen Öffne WhatsApp und gehe in den Chat des Kontakts, dem Du einen individuellen Ton zuweisen möchtest. 2. Kontaktinfo aufrufen Tippe oben im Chat auf den Namen des Kontakts, um die „Kontaktinfo“ zu öffnen. 3. Eigene Benachrichtigung aktivieren Wähle „Eigene Benachrichtigung“ (bei Android) bzw. „Benachrichtigungen“ (bei iOS). Bei iOS wähle anschließend „Hinweiston“. 4. Benachrichtigungston auswählen Eine Liste mit verfügbaren Tönen wird angezeigt. Wähle den gewünschten Benachrichtigungston aus. 5. (Optional) Anrufton anpassen Bei Android kannst Du auch den Anrufton für diesen Kontakt anpassen. 6. Fertig! Ab sofort wird der von Dir ausgewählte Ton für Nachrichten und Anrufe von diesem Kontakt abgespielt.

Neue Töne bei WhatsApp hinzufügen Natürlich kannst Du auch weitere Klingeltöne für WhatsApp hinzufügen, um zum Beispiel Deinen Lieblingssong als Benachrichtigungston zu verwenden. Hast Du die Audiodatei, zum Beispiel als mp3, auf deinem Laptop vorliegen, musst Du zunächst Dein Handy mit dem PC verbinden. Kopiere anschließend die Datei in den „ Ringtones “-Ordner Deines Android-Smartphones. Die hinzugefügten Töne stehen Dir nun bei WhatsApp zur Verfügung.

Bei einem iPhone lässt sich ein neuer Klingelton nur ergänzen, wenn Du einen Jailbreak machst. Da das im schlimmsten Fall zu einem totalen Crash Deines iPhones führen kann, raten wir davon eher ab. Möchtest Du eine Sprachnachricht zum WhatsApp-Ton machen? Auch das funktioniert problemlos. Öffne den Dateimanager auf Deinem Smartphone und navigiere zum Bereich „Audio“. Hier findest Du die Sprachnachrichten, die Du bisher erhalten hast. Drücke lange auf die gewünschte Datei, tippe auf die drei Punkte am oberen Rand und wähle „Kopieren“ aus.

Gehe auf „Interner Speicher“ und suche den Ordner „Ringtones“.

Sobald Du die Datei in den Ordner kopiert hast, kannst Du die Sprachnachricht als WhatsApp-Ton verwenden.

Das funktioniert übrigens auch mit Sprachmemos, die Du mit einer anderen App auf Deinem Smartphone aufgenommen hast.

WhatsApp-Ton ausschalten? Auch stummschalten geht Du ziehst es vor, dass überhaupt kein Signal ertönt, wenn Du eine WhatsApp-Nachricht bekommst? Dann kannst Du Deine Klingeltöne für WhatsApp ganz einfach deaktivieren und die App somit stumm schalten. Öffne dazu WhatsApp, navigiere anschließend zu den Einstellungen der App und öffne danach den Menüpunkt „Benachrichtigungen“. Dort kannst Du sowohl für Einzelchats oder Gruppen unter dem Punkt “Ton” auswählen, dass Du keinen Benachrichtigungston haben möchtest. Künftig vibriert Dein Smartphone nur noch, wenn Du eine WhatsApp-Nachricht erhältst. PS: mit unseren günstigen Handytarifen macht WhatsApp noch mehr Spaß!

Fazit: So können WhatsApp Klingeltöne geändert werden In den WhatsApp-Einstellungen kannst Du sowohl den Benachrichtigungston für Chats und Gruppen als auch den Klingelton für Anrufe ganz einfach anpassen.

Ebenfalls über die WhatsApp-Einstellungen kannst Du individuelle Benachrichtigungstöne für bestimmte Personen Deiner Kontaktliste einstellen.

Mithilfe des Dateimanagers kannst Du auch Deinen Lieblingssong oder andere Audiodateien als Benachrichtigungston einstellen. Das gilt allerdings nur für Android-Handys; bei iPhones raten wir davon ab.

FAQ: Die wichtigsten Fragen rund ums Whatsapp Benachrichtigungstöne ändern Wie kann ich den WhatsApp Klingelton ändern? Um den WhatsApp Klingelton zu ändern, gehe in die Einstellungen von WhatsApp, tippe auf „Benachrichtigungen“ und wähle dort den „Klingelton“ aus. Hier kannst Du aus den verfügbaren Tönen wählen oder eigene Sounds hinzufügen. Wie ändere ich den WhatsApp Benachrichtigungston für einen Kontakt? Öffne den Chat des Kontakts, tippe auf den Kontaktnamen oben und wähle „Benachrichtigungston“. Unter “Hinweiston” kannst Du einen individuellen Ton für diesen Kontakt festzulegen. Wie ändere ich den Benachrichtigungston für WhatsApp-Gruppen? Gehe in die WhatsApp-Einstellungen, tippe auf „Benachrichtigungen“ und wähle im Abschnitt „Gruppen“ den gewünschten Benachrichtigungston aus. Foto: ©Pixabay

Finja Finja liebt gut gemachte Anwendungen und kennt (so gut wie) jede App. Wenn Sie nicht das Smartphone ihrer Freundin einrichtet, soll sie gerüchteweise auch mal in der analogen Welt unterwegs sein. Alle Artikel aufrufen