Um unterwegs mit Geräten wie einem Tablet oder Laptop das Internet nutzen zu können, benötigst Du eine Verbindung ins Netz. Vielerorts wird kostenlos oder gegen geringe Gebühr WLAN angeboten. Doch was tun, wenn gerade kein freies WLAN zur Verfügung steht? In diesen Fällen kannst Du Dein Handy als Hotspot für ein Tablet, einen Laptop oder ein anderes Handy nutzen. Was es dabei zu beachten gibt und wie Du Dein Handy als mobilen Hotspot einrichtest, erfährst Du hier.

Mobilen Hotspot einrichten: drei Möglichkeiten

Zum Einrichten eines Hotspots für Handy, Tablet oder Laptop auf dem Smartphone hast Du drei verschiedene Möglichkeiten der Datenübertragung. Das sind ihre jeweiligen Vorteile und Einschränkungen:

WLAN-Hotspot am Handy: Die stabilste Möglichkeit, Dein Handy als Hotspot zu nutzen, ist ein WLAN-Hotspot. Er hat den Vorteil, dass darüber mehrere Geräte gleichzeitig den Hotspot nutzen können und die Verbindung stabil ist.

Hotspot über Bluetooth: Auch über Bluetooth kann Dein Handy als Hotspot für andere Geräte fungieren. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Datenübertragung dabei deutlich geringer, die Reichweite sehr begrenzt und eine Verbindung nur mit einem Gerät möglich.

Hotspot-Verbindung per Kabel: Richtest Du einen mobilen Hotspot über Kabel ein, ist die Verbindung sehr sicher. Nachteil dieser Möglichkeit ist, dass nur ein Gerät per Kabel verbunden werden kann und ein geeignetes Kabel benötigt wird.

Handy als Hotspot nutzen: Das solltest Du wissen!

Akkuverbrauch: Durch den mobilen Hotspot wird der Akku Deines Handys stärker beansprucht. Wenn möglich, verbinde das Handy daher mit dem Stromnetz.

Sicherheit: Lege ein sicheres Passwort für den Hotspot fest und trenne sofort jede Verbindung mit unbekannten Geräten.

Betriebssystem: Bei der Nutzung eines Handys als Hotspot ist es egal, welche Betriebssysteme die beiden Geräte verwenden. Du kannst zum Beispiel ein iPhone als Hotspot für ein Android-Tablet verwenden.

Mobilen Hotspot auf Handy einrichten bei Android

Benutzt Du ein Android-Smartphone wie beispielsweise das aktuelle Samsung Galaxy S25+ oder Google Pixel 9, kannst Du es über die Geräteeinstellungen als Hotspot einrichten. Folge dazu dieser Anleitung:

Schritt 1: Gehe in die Einstellungen Deines Smartphones und dort auf den Punkt „Netzwerk und Internet“.

Schritt 2: Wähle jetzt „Hotspot und Tethering“ aus.

Schritt 3: Aktiviere den Hotspot unter „WLAN-Hotspot“ durch den Schieberegler.

Schritt 4: Lege einen Namen fest und sichere Deinen mobilen Hotspot durch ein Passwort.

Schritt 5: Öffne nun auf dem anderen Gerät die Interneteinstellungen.

Schritt 6: Gehe auf die Liste der WLAN-Netzwerke und wähle Deinen Hotspot aus.

Schritt 7: Stelle eine Verbindung her, indem Du das von Dir festgelegte Passwort eingibst.

Alternativ zu diesem Vorgehen kannst Du einen Hotspot mit dem Handy einrichten, indem Du den Schnellzugriff verwendest. Öffne dazu das Schnellzugriff-Menü durch doppeltes Wischen vom oberen Bildschirmrand. Wurde der Hotspot bereits in der Vergangenheit eingerichtet, musst Du ihn zum Aktivieren lediglich antippen. Für eine Einrichtung des mobilen Hotspots hältst Du den Menüpunkt einen Moment gedrückt und nimmst die notwendigen Einstellungen vor.

Hotspot mit Handy einrichten bei iOS

Als Besitzer eines Smartphones mit iOS, wie iPhone 16 oder iPhone 16e, ist es ähnlich einfach wie bei Android, das Handy als Hotspot einzurichten. Diese Anleitung für einen mobilen Hotspot bei iOS hilft Dir dabei:

Schritt 1: Gehe in die Einstellungen des iPhones.

Schritt 2: Wähle hier den Punkt „Mobiles Netz“ aus.

Schritt 3: Betätige den Regler bei „Zugriff für andere erlauben“, um den Hotspot einzurichten.

Schritt 4: Lege jetzt unter „WLAN-Passwort“ Dein Passwort fest.

Schritt 5: Verbinde nun das andere Gerät mit dem mobilen Hotspot des iPhones, indem Du ihn unter den angezeigten WLAN-Netzwerken auswählst und das Passwort eingibst.

Handy als Hotspot: das Wichtigste auf einen Blick