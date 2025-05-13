Samsung Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge im großen Vergleich
Finde im Duell Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge heraus, welches Samsung-Smartphone eher zu Dir passt und warum!
Samsung hat das Galaxy S25 Ultra bereits im Januar 2025 als aktuelles Spitzen-Modell auf den Markt gebracht. Einige Monate später, im Mai 2025, folgte die Vorstellung des deutlich günstigeren Galaxy S25 Edge. In welchen Bereichen liegen die beiden Samsung-Smartphones gleichauf und wo liegen ihre jeweiligen Stärken? Finde es hier im Duell Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge heraus!
|Ausstattung
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Release
|Januar 2025
|Mai 2025
|Maße
|162,8 x 77,6 x 8,2 mm
|158,2 x 75,5 x 5,84 mm
|Display
|6,9 Zoll, 500 ppi
|6,8 Zoll, 387 ppi
|Kamera
|Quad-Kamera: 200 / 50 / 50 / 10 MP
|Dual-Kamera: 200 und 12 MP
|Frontkamera
|12 MP
|10 MP
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite mit 12 GB RAM
|Snapdragon 8 Elite mit 12 GB RAM
|Akku
|5.000 mAh, 45 Watt
|3.900 mAh, 25 Watt
|Gerätefarben
|Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver
|Titanium Black, Titanium Silver, Titanium Icy Blue
Beim Vergleich des Designs zeigen sich erste Unterschiede. Das Galaxy S25 Edge ist das aktuell dünnste Samsung-Smartphone mit einer Dicke von nur 5,84 Millimetern. Dagegen wirkt das Galaxy S25 Ultra mit 8,2 Millimetern Dicke fast klobig. Für Fans sehr schlanker Smartphones eignet sich das Samsung Galaxy S25 Edge daher ideal.
Galaxy S25 Ultra: 162,8 x 77,6 x 8,2 Millimeter
Galaxy S25 Edge: 158,2 x 75,5 x 5,84 Millimeter
In ihrer Größe unterscheiden sich die Displays im Vergleich Samsung Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge nur geringfügig voneinander. Das Galaxy S25 Ultra bietet bei seinem 6,9 Zoll messenden Display jedoch eine deutlich bessere Qualität. Hier liegt die Auflösung bei 1.440 mal 3.120 Pixel, was einer Pixeldichte von 500 ppi entspricht. Im Vergleich dazu bietet das Galaxy S25 Edge lediglich 387 ppi bei einer Displaygröße von 6,8 Zoll.
Galaxy S25 Ultra: helles, kontrastreiches 6,9 Zoll OLED-Display mit 500 ppi
Galaxy S25 Edge: etwas kleineres 6,8 Zoll Display mit 387 ppi
Besonders deutlich fällt der Unterschied zwischen dem Galaxy S25 Edge und dem etwas älteren Galaxy S25 Ultra bei der Kameratechnik aus. Beim günstigeren Edge-Modell erwartet Dich eine Dual-Kamera auf der Geräterückseite. Hier löst die Weitwinkelkamera mit stattlichen 200 MP und die Ultraweitwinkelkamera mit schwachen 12 MP aus. Das Galaxy S25 Ultra hat für Fotografie deutlich mehr zu bieten. Neben der 200-MP-Weitwinkelkamera gibt es eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie zwei Telelinsen mit 50 und 10 MP Auflösung. Videoaufnahmen sind hiermit in 8k-Qualität möglich. Falls Du leidenschaftlich gerne fotografierst, ist das Galaxy S25 Ultra deshalb die bessere Wahl.
|Kameratechnik
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Kameratyp
|Quad-Kamera
|Dual-Kamera
|Weitwinkel
|200 MP
|200 MP
|Ultraweitwinkel
|50 MP
|12 MP
|Teleobjektiv I
|50 MP
|nicht vorhanden
|Teleobjektiv II
|10 MP
|nicht vorhanden
|Frontkamera
|12 MP
|10 MP
Bei der Performance geht Samsung keine neuen Wege, denn sowohl das Galaxy S25 Ultra als auch das Galaxy S25 Edge kommen mit dem Snapdragon 8 Elite als Prozessor auf den Markt. Ebenfalls identisch ist der Arbeitsspeicher, der mit 12 GB RAM zwar ausreichend, allerdings nicht großzügig ist. Aufgrund dieser identischen Merkmale gibt es im Performanceduell Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge keinen Sieger, sondern ein Unentschieden.
Prozessor: Snapdragon 8 Elite bei beiden Modellen
Arbeitsspeicher: jeweils 12 GB RAM
Beim schon etwas länger erhältlichen Samsung Galaxy S25 Ultra beträgt die Akkukapazität 5.000 mAh. Dagegen fällt das Samsung Galaxy S25 Edge etwas ab. Es bietet einen 3.900 mAh Akku. Auch beim Aufladen der Smartphones musst Du beim Galaxy S25 Edge Abstriche machen. Hier beträgt die maximale Ladekapazität 25 Watt mit Kabel und 15 Watt bei kabellosem Laden. Das Galaxy S25 Ultra erreicht 45 Watt. Aus dem Akkuvergleich Galaxy S25 Edge vs. S25 Ultra geht das Galaxy S25 Ultra als deutlicher Sieger hervor.
Galaxy S25 Ultra: 5.000 mAh, Aufladen: 45 Watt
Galaxy S25 Edge: 3.900 mAh, Aufladen: 25 Watt
Was die technische Ausstattung und Leistung betrifft, geht aus dem Duell Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge eindeutig das Spitzen-Smartphone Galaxy S25 Ultra als Sieger hervor. Es hat eine leistungsstarke Quad-Kamera, einen größeren Akku und ein besseres Display. Kaum Unterschiede gibt es bei der Performance, was an der identischen Ausstattung mit 12 GB RAM und dem Prozessor Snapdragon 8 Elite liegt. Allerdings kann das Galaxy S25 Edge damit punkten, dass das Gehäuse extrem dünn ausfällt und der Preis deutlich unter dem des Galaxy S25 Ultra liegt.
Beim Galaxy S25 Ultra fällt das Display etwas größer aus und hat eine bessere Auflösung. Der Akku bietet mehr Kapazität und eine deutlich höhere Ladegeschwindigkeit. Auch bei der Kameratechnik zeigt sich ein Unterschied. Das Galaxy S25 Ultra bietet mit seiner starken Quad-Kamera mehr Möglichkeiten für die Fotografie. Gleichzeitig sit das Samsung Galaxy S25 Edge das mit Abstand dünnste Samsung-Modell auf dem Markt.
Aufgrund des deutlich niedrigeren Preises lohnt sich das Galaxy S25 Edge für preisbewusste Samsung-Kunden, die einige Abstriche bei der technischen Leistung von Kamera, Akku und Display in Kauf nehmen. Gleichwertig ist hingegen die Performance beider Modelle. Der große Vorteil des Samsung Galaxy S25 Edge ist seine gerine Dicke, wodurch das Handy gut in der Hand liegt.
Sowohl die Akkukapazität als auch die Ladegeschwindigkeit fallen beim Galaxy S25 Ultra von Samsung mit 5.000 mAh und maximal 45 Watt besser aus, als beim Galaxy S25 Edge mit 3.900 mAh und 25 Watt.
Beim Galaxy S25 Ultra fotografierst Du mit einer rückseitigen Quad-Kamera, deren Objektive mit 200, 50, 50 und 10 MP auflösen. Hinzu kommt eine 12-MP-Frontkamera. Damit bietet das Samsung Galaxy S25 Ultra die bessere Kameratechnik. Beim S25 Edge sind lediglich eine 10-MP-Selfiekamera und eine Dual-Kamera mit 200 und 50 MP Auflösung vorhanden.
Fotos: ©Samsung