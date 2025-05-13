Samsung hat das Galaxy S25 Ultra bereits im Januar 2025 als aktuelles Spitzen-Modell auf den Markt gebracht. Einige Monate später, im Mai 2025, folgte die Vorstellung des deutlich günstigeren Galaxy S25 Edge. In welchen Bereichen liegen die beiden Samsung-Smartphones gleichauf und wo liegen ihre jeweiligen Stärken? Finde es hier im Duell Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge heraus!

Galaxy S25 Edge vs. S25 Ultra im Designvergleich

Beim Vergleich des Designs zeigen sich erste Unterschiede. Das Galaxy S25 Edge ist das aktuell dünnste Samsung-Smartphone mit einer Dicke von nur 5,84 Millimetern. Dagegen wirkt das Galaxy S25 Ultra mit 8,2 Millimetern Dicke fast klobig. Für Fans sehr schlanker Smartphones eignet sich das Samsung Galaxy S25 Edge daher ideal.

Galaxy S25 Ultra: 162,8 x 77,6 x 8,2 Millimeter

Galaxy S25 Edge: 158,2 x 75,5 x 5,84 Millimeter

Displays: ähnliche Größe, technische Unterschiede

In ihrer Größe unterscheiden sich die Displays im Vergleich Samsung Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge nur geringfügig voneinander. Das Galaxy S25 Ultra bietet bei seinem 6,9 Zoll messenden Display jedoch eine deutlich bessere Qualität. Hier liegt die Auflösung bei 1.440 mal 3.120 Pixel, was einer Pixeldichte von 500 ppi entspricht. Im Vergleich dazu bietet das Galaxy S25 Edge lediglich 387 ppi bei einer Displaygröße von 6,8 Zoll.

Galaxy S25 Ultra: helles, kontrastreiches 6,9 Zoll OLED-Display mit 500 ppi

Galaxy S25 Edge: etwas kleineres 6,8 Zoll Display mit 387 ppi

Kameravergleich beim Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge

Besonders deutlich fällt der Unterschied zwischen dem Galaxy S25 Edge und dem etwas älteren Galaxy S25 Ultra bei der Kameratechnik aus. Beim günstigeren Edge-Modell erwartet Dich eine Dual-Kamera auf der Geräterückseite. Hier löst die Weitwinkelkamera mit stattlichen 200 MP und die Ultraweitwinkelkamera mit schwachen 12 MP aus. Das Galaxy S25 Ultra hat für Fotografie deutlich mehr zu bieten. Neben der 200-MP-Weitwinkelkamera gibt es eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie zwei Telelinsen mit 50 und 10 MP Auflösung. Videoaufnahmen sind hiermit in 8k-Qualität möglich. Falls Du leidenschaftlich gerne fotografierst, ist das Galaxy S25 Ultra deshalb die bessere Wahl.

Kameratechnik Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Edge Kameratyp Quad-Kamera Dual-Kamera Weitwinkel 200 MP 200 MP Ultraweitwinkel 50 MP 12 MP Teleobjektiv I 50 MP nicht vorhanden Teleobjektiv II 10 MP nicht vorhanden Frontkamera 12 MP 10 MP

Gleichwertige Performance beim S25 Edge und S25 Ultra

Bei der Performance geht Samsung keine neuen Wege, denn sowohl das Galaxy S25 Ultra als auch das Galaxy S25 Edge kommen mit dem Snapdragon 8 Elite als Prozessor auf den Markt. Ebenfalls identisch ist der Arbeitsspeicher, der mit 12 GB RAM zwar ausreichend, allerdings nicht großzügig ist. Aufgrund dieser identischen Merkmale gibt es im Performanceduell Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge keinen Sieger, sondern ein Unentschieden.

Prozessor: Snapdragon 8 Elite bei beiden Modellen

Arbeitsspeicher: jeweils 12 GB RAM

Galaxy S25 Ultra vs. S25 Edge: Welcher Akku ist besser?

Beim schon etwas länger erhältlichen Samsung Galaxy S25 Ultra beträgt die Akkukapazität 5.000 mAh. Dagegen fällt das Samsung Galaxy S25 Edge etwas ab. Es bietet einen 3.900 mAh Akku. Auch beim Aufladen der Smartphones musst Du beim Galaxy S25 Edge Abstriche machen. Hier beträgt die maximale Ladekapazität 25 Watt mit Kabel und 15 Watt bei kabellosem Laden. Das Galaxy S25 Ultra erreicht 45 Watt. Aus dem Akkuvergleich Galaxy S25 Edge vs. S25 Ultra geht das Galaxy S25 Ultra als deutlicher Sieger hervor.