Kurz zusammengefasst: Datenvolumen abfragen

Die wichtigsten Informationen zum Thema Datenvolumen abfragen auf einen Blick:

Sowohl Android als auch iOS bieten gute Möglichkeiten, das verbrauchte Datenvolumen über die Einstellungen im Blick zu behalten.

Hier kannst Du auch automatische Warnungen bei Überschreitung einer festgelegten Grenze einrichten.

Bei den meisten Providern stehen Apps zur Verfügung, die Du kostenlos zum Abfragen des Datenvolumens installieren kannst.

Auch ein Blick in den Online-Bereich des Providers hilft häufig, um das verfügbare oder verbrauchte Datenvolumen einzusehen.

Einfach und schnell Dein Datenvolumen bei freenet abfragen?

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Du findest eine Übersicht über Dein bisher verbrauchtes Datenvolumen direkt auf der Startseite Deines Online-Kundenkontos.

Auch in der freenet-App kannst Du schnell und unkompliziert Dein aktuell verbrauchtes Datenvolumen einsehen. Logge Dich dafür einfach mit Deinen persönlichen Kundendaten ein.

Verbrauch über das Smartphone im Blick behalten

Mobile Internetverbindungen ermöglichen viele nützliche Funktionen der modernen Smartphones von unterwegs: Ob einfache Navigation, die schnelle Suche nach einem Restaurant in der Nähe oder das Streaming der eigenen Lieblingsmusik im Auto – die schnellen und leistungsstarken mobilen Datenverbindungen bieten zahlreiche Vorteile. Doch in den meisten Fällen steht Dir pro Monat lediglich ein beschränktes Datenvolumen zur Verfügung, abhängig vom gewählten Handytarif. Dementsprechend wichtig ist es, regelmäßig einen Überblick über das schon verbrauchte Datenvolumen zu erhalten.

Hierfür bringen Smartphones mit Android und iOS als Betriebssystem gleichermaßen ab Werk die passenden Werkzeuge mit sich. Für einen genauen Überblick solltest Du in die Einstellungen Deines Geräts navigieren. freenet zeigt Dir im Folgenden die notwendigen Schritte, wie Du Dein verfügbares und verbrauchtes Datenvolumen einsehen kannst.

Verbrauchte Daten einsehen unter Android:

Rufe die Einstellungen auf Deinem Smartphone auf Navigiere in den Bereich „Verbindungen“ Im Untermenü „Datennutzung“ kannst Du das im festgelegten Zeitraum verbrauchte Datenvolumen einsehen



Verbrauchtes Datenvolumen einsehen iPhone:

Rufe auch auf Deinem iPhone die Einstellungen auf Wähle den Punkt "Mobilfunk" oder "Mobile Daten" Scrolle nach unten, damit Du die verbrauchten Daten einsehen kannst



Übrigens: Im freenet Onlineshop findest Du eine ganz Reihe attraktiver Handytarife, die individuell zu Deinen persönlichen Bedürfnisse passen – egal ob Du Wenig- oder Viel-Surfer bist. Für alle, die ohne Sorgen surfen möchten, gibt es auch Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen.

Warnungen für die Nutzung einrichten

Dein Datenvolumen auf Deinem Smartphone im Blick zu behalten, ist also dank der bereits integrierten Funktion spielend leicht. Gleichzeitig sind die richtigen Einstellungen bzw. Anpassungen von großer Bedeutung, damit Dir keine Details entgehen und Du die Verwaltung Deines Datenvolumens effektiv gestalten kannst.

In den Einstellungen Deines Endgeräts kannst Du etwa den Zeitraum individuell festlegen, für welchen die Daten rund um Deinen Verbrauch erfasst werden sollten. Hier solltest Du immer die entsprechenden Informationen hinterlegen, die zu Deinem Vertrag passen. Wird Dein Datenvolumen also am 15. eines Monats zurückgesetzt, sollte zu diesem Zeitpunkt auch der Datenzähler zurückgesetzt werden.

Gleichzeitig solltest Du die Möglichkeit nutzen, eine automatische Warnung für Dein Datenvolumen einzurichten. Hier erhältst Du dann eine Mitteilung, wenn eine zuvor festgelegte Datenmenge verbraucht wurde. Ab dieser Meldung kannst Du dann versuchen, Dein Datenvolumen zu schonen, damit Du weiterhin schnell surfen kannst. Natürlich musst Du auch bei diesem praktischen Feature darauf achten, die richtigen Informationen zu hinterlegen, um von den Vorteilen zu profitieren. Lege also eine Grenze individuell fest, ab welcher die Warnung ausgesprochen werden soll. Bei einem Tarif mit fünf Gigabyte Datenvolumen empfiehlt es sich, spätestens ab 4,5 verbrauchten Gigabyte eine Meldung zu erhalten.