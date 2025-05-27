Die wichtigsten Informationen zum Thema Datenvolumen abfragen auf einen Blick:
Sowohl Android als auch iOS bieten gute Möglichkeiten, das verbrauchte Datenvolumen über die Einstellungen im Blick zu behalten.
Hier kannst Du auch automatische Warnungen bei Überschreitung einer festgelegten Grenze einrichten.
Bei den meisten Providern stehen Apps zur Verfügung, die Du kostenlos zum Abfragen des Datenvolumens installieren kannst.
Auch ein Blick in den Online-Bereich des Providers hilft häufig, um das verfügbare oder verbrauchte Datenvolumen einzusehen.
Einfach und schnell Dein Datenvolumen bei freenet abfragen? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
Du findest eine Übersicht über Dein bisher verbrauchtes Datenvolumen direkt auf der Startseite Deines Online-Kundenkontos.
Auch in der freenet-App kannst Du schnell und unkompliziert Dein aktuell verbrauchtes Datenvolumen einsehen. Logge Dich dafür einfach mit Deinen persönlichen Kundendaten ein.
Verbrauch über das Smartphone im Blick behalten
Mobile Internetverbindungen ermöglichen viele nützliche Funktionen der modernen Smartphones von unterwegs: Ob einfache Navigation, die schnelle Suche nach einem Restaurant in der Nähe oder das Streaming der eigenen Lieblingsmusik im Auto – die schnellen und leistungsstarken mobilen Datenverbindungen bieten zahlreiche Vorteile. Doch in den meisten Fällen steht Dir pro Monat lediglich ein beschränktes Datenvolumen zur Verfügung, abhängig vom gewählten Handytarif. Dementsprechend wichtig ist es, regelmäßig einen Überblick über das schon verbrauchte Datenvolumen zu erhalten.
Hierfür bringen Smartphones mit Android und iOS als Betriebssystem gleichermaßen ab Werk die passenden Werkzeuge mit sich. Für einen genauen Überblick solltest Du in die Einstellungen Deines Geräts navigieren. freenet zeigt Dir im Folgenden die notwendigen Schritte, wie Du Dein verfügbares und verbrauchtes Datenvolumen einsehen kannst.
Verbrauchte Daten einsehen unter Android:
Rufe die Einstellungen auf Deinem Smartphone auf
Navigiere in den Bereich „Verbindungen“
Im Untermenü „Datennutzung“ kannst Du das im festgelegten Zeitraum verbrauchte Datenvolumen einsehen
Scrolle nach unten, damit Du die verbrauchten Daten einsehen kannst
Übrigens: Im freenet Onlineshop findest Du eine ganz Reihe attraktiver Handytarife, die individuell zu Deinen persönlichen Bedürfnisse passen – egal ob Du Wenig- oder Viel-Surfer bist. Für alle, die ohne Sorgen surfen möchten, gibt es auch Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen.
Warnungen für die Nutzung einrichten
Dein Datenvolumen auf Deinem Smartphone im Blick zu behalten, ist also dank der bereits integrierten Funktion spielend leicht. Gleichzeitig sind die richtigen Einstellungen bzw. Anpassungen von großer Bedeutung, damit Dir keine Details entgehen und Du die Verwaltung Deines Datenvolumens effektiv gestalten kannst.
In den Einstellungen Deines Endgeräts kannst Du etwa den Zeitraum individuell festlegen, für welchen die Daten rund um Deinen Verbrauch erfasst werden sollten. Hier solltest Du immer die entsprechenden Informationen hinterlegen, die zu Deinem Vertrag passen. Wird Dein Datenvolumen also am 15. eines Monats zurückgesetzt, sollte zu diesem Zeitpunkt auch der Datenzähler zurückgesetzt werden.
Gleichzeitig solltest Du die Möglichkeit nutzen, eine automatische Warnung für Dein Datenvolumen einzurichten. Hier erhältst Du dann eine Mitteilung, wenn eine zuvor festgelegte Datenmenge verbraucht wurde. Ab dieser Meldung kannst Du dann versuchen, Dein Datenvolumen zu schonen, damit Du weiterhin schnell surfen kannst. Natürlich musst Du auch bei diesem praktischen Feature darauf achten, die richtigen Informationen zu hinterlegen, um von den Vorteilen zu profitieren. Lege also eine Grenze individuell fest, ab welcher die Warnung ausgesprochen werden soll. Bei einem Tarif mit fünf Gigabyte Datenvolumen empfiehlt es sich, spätestens ab 4,5 verbrauchten Gigabyte eine Meldung zu erhalten.
Natürlich gibt es nicht nur die Möglichkeit, Dein Datenvolumen über die Einstellungen Deines Smartphones abzurufen. Auch die Provider an sich sind bemüht, Dir einen einfachen Überblick über die vorhandenen und schon verbrauchten Gigabyte zu verschaffen. Dies gilt auch, wenn Du Dir einen Vertrag günstig über freenet gesichert hast.
Denn für alle Kunden steht in diesem Fall eine praktische App zur Verfügung, die Du mit wenigen Handgriffen auf Deinem Smartphone mit Android oder mit iOS installieren kannst. Die freenet-App findest Du im Play Store oder im App Store von Apple. Nach der Installation kannst Du Dich mit Deinen persönlichen Daten zu Deinem Vertrag in der App anmelden.
Anschließend bedeutet eine kurze Abfrage des verfügbaren Datenvolumens für Dich nur noch eine Arbeit von wenigen Sekunden. Starte die App und erhalte sofort einen Überblick über die bereits verbrauchte Datenmenge und das verfügbare Volumen für die kommenden Tage. Natürlich werden die Zähler automatisch zurückgesetzt, wenn eine neue Abrechnungsperiode beginnt.
Mittlerweile bieten die meisten Provider entsprechende Apps an, über welche Du das Datenvolumen ganz einfach abfragen kannst. Dies gilt nicht nur für Laufzeitverträge, sondern auch für Prepaid-Anbieter. So behältst Du immer die volle Kontrolle über Deinen Tarif.
Online-Bereich für die volle Kontrolle
Eine Alternative zu den installierten Apps auf Deinem Smartphone stellt der Online-Bereich dar, den Du bequem über einen Browser Deiner Wahl abrufen kannst. Dies funktioniert nicht nur auf allen mobilen Endgeräten, sondern auch über den Computer oder ein Notebook.
Auch für diese kurze Überprüfung musst Du über die entsprechenden Zugangsdaten verfügen, hierbei handelt es sich häufig um eine Kombination aus Benutzername und Kennwort. Nach dem Einloggen erhältst Du einen Überblick über Deine Verträge und Tarife, häufig kannst Du auch direkt das verbrauchte Datenvolumen einsehen. Dies gilt allerdings nicht für alle Provider, es gibt also gravierende Unterschiede.
Tipp: So sparst Du effektiv Datenvolumen
Mit wenigen Tipps und Handgriffen kannst Du Dein Datenvolumen schonen, sodass Du ohne Probleme den gesamten Monat schnell im Internet surfen kannst. So solltest Du etwa den Datenaustausch unterwegs beschränken und die entsprechenden Berechtigungen nur für ausgewählte Apps gestatten.
Ebenfalls praktisch: Bei den meisten Anwendungen legst Du individuell fest, ob Downloads nur via WLAN oder auch über das Mobilfunknetz erfolgen sollen. Indem Du immer ein WLAN-Netzwerk nutzt, sparst Du viel Datenvolumen und kommt länger mit Deinem Tarif zurecht. Dennoch musst Du keine umfangreichen Einschränkungen bei der Nutzung befürchten.
Du kannst Dein Datenvolumen über unterschiedliche Wege abfragen, die allerdings von Anbieter zu Anbieter verschieden ausfallen. Bei allen mobilen Geräten mit einer SIM-Karte kannst Du jedoch über die Einstellungen einsehen, welche Datenmengen über einen festgelegten Zeitraum hinweg verbraucht wurden.
Wie kann ich bei freenet mein Datenvolumen abfragen?
freenet macht Dir das Abfragen des verfügbaren oder verbrauchten Datenvolumens besonders einfach. Hierfür solltest Du die passende App herunterladen, die für Smartphones mit Android und mit iOS kostenlos zur Verfügung steht. Nach einer Anmeldung mit Deinen persönlichen Vertragsdaten kannst Du das verbrauchte und noch vorhandene Datenvolumen jederzeit einsehen.
Wie viele Gigabyte verbrauche ich im Monat zu Hause?
Gerade in den eigenen vier Wänden solltest Du auf die Nutzung des mobilen Internets verzichten. Hier steht Dir in der Regel ein kabelloses Netzwerk für das Surfen oder das Herunterladen von Updates zur Verfügung. Tätige große Updates vor allem im heimischen Netzwerk, so steht Dir unterwegs immer ausreichend Datenvolumen zur Verfügung.