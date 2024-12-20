Hardware-Defekte: Schäden an Display, Akku oder anderen Komponenten können das Gerät unbrauchbar machen.

Leerer Akku: Klingt simpel, passiert aber oft. Ein komplett entladener Akku braucht länger, um wieder aufzuladen.

Die Gründe, warum ein Smartphone nicht mehr startet, können vielfältig sein. Häufige Ursachen sind:

Unser Handy ist im Alltag ein ständiger Begleiter und wird vielfach am Tag benutzt. Es dient der Kommunikation, Unterhaltung und hilft beim Erledigen wichtiger Angelegenheiten oder als Recherchequelle. Wenn das Handy plötzlich nicht mehr angeht, ist der Schreck oft groß und schnelle Hilfe gefragt. Dieser Artikel klärt die Frage: Handy geht nicht mehr an, was ist jetzt zu tun ?

Schnellhilfe: Erste Schritte, wenn Dein Handy nicht mehr angeht

Ein schwarzer Bildschirm und keine Reaktion: Wenn Dein Handy nicht mehr angeht, ist schnelle Hilfe gefragt. Bevor Du Dir Sorgen machst oder eine teure Reparatur in Erwägung ziehst, gibt es einige einfache Schritte, die Du ausprobieren kannst. Häufig lassen sich solche Probleme schon mit wenigen Handgriffen beheben. Hier sind die ersten Maßnahmen, die Du selbst durchführen kannst, um Dein Smartphone möglicherweise wieder zum Leben zu erwecken:

1. Auf Wasserschäden prüfen:

Hatte Dein Handy Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit? Ein Wasserschaden kann ernste Folgen haben. Gehe wie folgt vor:

Entferne, wenn möglich, den Akku und andere entnehmbare Teile.

Trockne das Gerät mit einem weichen Tuch.

Verzichte auf die Reis-Methode – nutze stattdessen Trockenmittel wie Kieselgel.

Lasse das Handy mindestens 48 Stunden trocknen, bevor Du es wieder einschaltest.

2. Akku aufladen:

Ein leerer Akku ist oft die Ursache, wenn das Handy nicht mehr angeht. Folgende Schritte können helfen:

Verbinde Dein Handy mit einem Ladegerät.

Verwende ein originales Samsung-Ladegerät, um Ladeprobleme zu vermeiden.

Lasse das Gerät mindestens 30 Minuten am Strom.

Prüfe, ob das Netzteil oder die Steckdose defekt ist.

Lösung für Samsung-Geräte: Soft- und Hard-Reset

Wenn Dein Samsung-Handy nicht mehr startet, obwohl der Akku vollständig geladen ist und kein Wasserschaden vorliegt, können spezielle Neustartverfahren wie ein Soft- oder Hard-Reset hilfreich sein. Diese Maßnahmen greifen besonders dann, wenn Softwareprobleme das Gerät blockieren. Wichtig ist, dass Du diese Schritte genau befolgst, um keine weiteren Probleme zu verursachen. Lies weiter, um herauszufinden, wie Du beide Methoden sicher durchführen kannst.

Soft-Reset: Dein erster Versuch

Ein Soft-Reset ist die einfachere und risikoärmere Variante, um ein blockiertes Samsung-Handy wieder in Gang zu bringen. Dieser Neustart löscht keine Daten und kann kleinere Softwareprobleme, wie eingefrorene Apps oder Systemfehler, beheben. Ideal also für Situationen, in denen Dein Handy scheinbar ohne erkennbaren Grund nicht mehr reagiert.

So führst Du einen Soft-Reset bei Samsung-Geräten durch:

Drücke die Power-Taste und die Lautstärketaste (leiser) gleichzeitig. Diese Kombination zwingt das Handy zu einem Neustart. Halte beide Tasten etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Nach dieser Zeit sollte das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheinen. Warte, bis das Handy normal startet. Wenn der Soft-Reset erfolgreich war, fährt das Gerät nun hoch und funktioniert wieder wie gewohnt.

Sollte dieser Schritt nicht zum gewünschten Erfolg führen, gibt es weitere Optionen, die Du ausprobieren kannst.

Hard-Reset: Der letzte Ausweg

Wenn auch ein Soft-Reset keine Abhilfe schafft, ist der Hard-Reset eine umfassendere Lösung. Dieser setzt Dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, was besonders bei schwerwiegenden Softwarefehlern oder Virenproblemen helfen kann. Achtung: Ein Hard-Reset löscht sämtliche Daten auf Deinem Handy. Sichere deshalb wichtige Informationen – wenn möglich – vorher auf einem Computer oder in der Cloud.

So funktioniert ein Hard-Reset bei Samsung-Smartphones:

Schalte das Handy vollständig aus. Falls das nicht möglich ist, warte, bis der Akku leer ist, und lade es dann kurz auf. Drücke gleichzeitig die Power-Taste, die Lautstärketaste (hoch) und die Home-Taste. Halte diese Tasten gedrückt, bis das Samsung-Logo oder das Wiederherstellungsmenü erscheint. Navigiere mit den Lautstärketasten zum Menüpunkt „Daten zurücksetzen” oder „Factory Reset”. Mit der Power-Taste bestätigst Du Deine Auswahl. Wähle „Ja” aus, um den Reset zu starten. Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Anschließend startet Dein Gerät neu und befindet sich im Werkszustand.

Samsung-Handy geht nicht mehr an: Wann ist ein Hard-Reset sinnvoll?

Ein Hard-Reset sollte nur in extremen Fällen angewendet werden, beispielsweise wenn:

Dein Handy sich dauerhaft nicht einschalten lässt.

Software-Updates oder Apps das System beschädigt haben.

Ein Virus oder Malware das Gerät unbrauchbar macht.

Beachte, dass dieser Schritt nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Nach dem Hard-Reset ist es notwendig, das Gerät neu einzurichten, einschließlich der Wiederherstellung von Apps, Kontakten und anderen persönlichen Daten.

Wenn nichts hilft: Handyreparatur beim Experten

Hast Du alle Maßnahmen ausprobiert und keine führt dazu, dass Du Dein Handy wieder einschalten kannst, bleibt nur noch der Gang zum Experten. Besteht auf das Gerät noch Garantie, kannst Du es zum Hersteller schicken oder den Verkäufer kontaktieren. Bei bereits abgelaufener Garantie sind Handywerkstätten eine mögliche Anlaufstelle. Im besten Fall ist lediglich der Akku defekt und kann ausgetauscht werden. Wie aufwendig und kostspielig das ist, hängt vom Handymodell ab. Eine Handywerkstatt kann zudem andere Ursachen für das Problem Handy geht nicht mehr an ermitteln und Dir Lösungen vorschlagen.

Samsung-Handy geht nicht mehr an: Fazit

Geht Dein Samsung-Handy nicht mehr an, kannst Du nacheinander mehrere Lösungsansätze ausprobieren:

Prüfe das Gerät auf einen Wasserschaden und lasse es vor einem Neustart gegebenenfalls vollständig trocknen.

Lade Dein Handy auf und prüfe, ob das Netzteil intakt ist.

Entferne wenn möglich den Akku des Handys für einen kurzen Moment.

Führe einen Neustart des Handys, auch Soft-Reset genannt, durch.

Nimm einen Hard-Reset bei Deinem Handy vor.

Bring Dein Handy zur Handywerkstatt und lass Experten die Ursache des Problems Handy geht nicht mehr an (Samsung) herausfinden.

FAQ zu Samsung-Handy geht nicht mehr an

Wie bekomme ich mein Samsung-Handy wieder an?

Lässt sich ein Handy nicht mehr einschalten, sollte Du es zuerst auf einen Wasserschaden überprüfen. Ist das nicht der Fall, lade den Akku. Hilft das nicht, versuche einen Neustart oder als letzte Maßnahme einen Hard-Reset.

Wie starte ich mein Handy neu, wenn es nicht reagiert?

Wenn Dein Samsung-Handy nicht reagiert, kannst Du es mit einem Soft-Reset neu starten. Um einen Soft-Reset durchzuführen, drücke gleichzeitig die Power-Taste und die Lautstärketaste (leiser). Halte beide Tasten für etwa 10 Sekunden gedrückt, bis das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Sobald das Logo erscheint, kannst Du die Tasten loslassen und das Handy sollte sich neu starten.

Was tun, wenn der Bildschirm beim Handy schwarz bleibt ?

Lässt sich ein Samsung-Handy nicht mehr einschalten, ist möglicherweise nur der Akku vollständig entladen. Verbinde es mit dem Netzteil. Führt das nicht zum Erfolg, versuche den Akku kurz zu entnehmen oder führe einen Neustart durch.

Foto: ©Pexels/Ivan Samkov