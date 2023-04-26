Auch der bestgepflegte iPhone-Akku hat irgendwann ausgedient. Der Grund: Die im Smartphone verbauten Lithium-Ionen-Akkus basieren wie alle anderen Akkus auch auf chemischen Prozessen. Je öfter Du die Batterie Deines iPhones also lädst, desto stärker nutzt sich diese ab. Grundsätzlich lässt sich bei Li-Ionen-Akkus mit einer Lebensdauer von rund 1.000 Ladezyklen rechnen. Ein Ladezyklus entspricht dabei immer einer kompletten Ladung von 0 auf 100 Prozent. Für iPhones verspricht Apple nach 500 Ladezyklen eine Mindestkapazität von 80 Prozent. Infos dazu, welche Smartphones über eine besonders üppige Akkukapazität verfügen, findest Du in der freenet-Liste der Handys mit dem größten Akku. Du willst Dir kein neues iPhone zulegen, sondern den Akku tauschen? Im Folgenden erfährst Du, was es zu beachten gilt.

Wann lohnt es sich, den Akku des iPhones zu wechseln?

Ab wann ein Akkuwechsel wirklich sinnvoll ist, hängt stark vom eigenen Empfinden ab. Als Richtwert gilt: Ab einer Akkukapazität unter 80 Prozent kann sich ein neuer Akku lohnen. Ob es auch bei Deinem iPhone Zeit für einen Akkutausch ist, kannst Du anhand folgender Kriterien einschätzen:

• Die Abstände zum nächsten Aufladen des Akkus sind immer kürzer.

• Der Akku Deines Smartphones lässt sich nicht mehr einschalten.

• Der Ladevorgang funktioniert nicht oder nur noch begrenzt.

• Dein iPhone-Akku weist sichtbare Verformungen auf (z.B. Aufgeblähter Akku).

Vor dem iPhone-Akku-Tausch: Kapazität des Akkus überprüfen

Du hast das Gefühl, dass Dein iPhone-Akku langsam den Geist aufgibt? Wir zeigen Dir zwei Möglichkeiten, die aktuelle Akkukapazität Deines Smartphones zu überprüfen.

Batterie unter Einstellungen des Handys prüfen

Vermutest Du einen schwächelnden iPhone-Akku, bieten Dir die Einstellungen Deines Smartphones eine grobe Orientierung zur aktuellen Akkukapazität. Dafür gehst Du wie folgt vor:

Öffne die ,,Einstellungen” Deines iPhones. Klicke auf den Menüpunkt ,,Batterie”. Unter ,,Batteriezustand und Laden” kannst Du die entsprechenden Werte einsehen.

Die Batteriekapazität ist in Prozent angegeben – je niedriger der Wert ist, desto weniger Strom kann der Akku speichern und desto häufiger musst Du diesen nachladen. Neben der prozentualen Anzeige der aktuellen Akkukapazität, kannst Du noch weitere Informationen zur Batterienutzung einsehen. Dazu zählen unter anderem Deine Smartphone-Aktivitäten der letzten zehn Tage, Angaben zur letzten Ladung, der Batterieverbrauch pro App sowie ein detailliertes Aktivitätsdiagramm. Unter Umständen erhältst Du zusätzlich Handlungsempfehlungen zur Verlängerung Deiner individuellen Akkulaufzeit.

Beachte bitte, dass es sich dabei nur um eine ungefähre Anzeige handelt. Für eine detaillierte Analyse solltest Du auf andere Methoden zurückgreifen.

Akkukapazität über Apple Support auslesen lassen

Für genaue Werte zum Zustand Deines iPhone-Akkus solltest Du diesen in einem zertifizierten Apple-Store oder per Apple-Support-Website auslesen lassen. Anschließend können Dir die Mitarbeiter Auskunft darüber geben, ob ein Akkutausch bei Deinem iPhone sinnvoll ist. Wenn Du Dich für den Kontakt des Apple Supports entscheidest, kannst Du wie folgt vorgehen: