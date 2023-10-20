Handy kaputt: Welche Daten landen auf dem internen Speicher?

Das Smartphone hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem ständigen Begleiter im Alltag entwickelt – ob für das einfache Abrufen wichtiger Nachrichten und die Kommunikation im Alltag, eine schnelle Suche im Internet oder das Festhalten schöner Momente mit der Kamera. Dabei spielen für die Verwendung der meisten Funktionen persönliche Daten eine zentrale Rolle. Private Fotoaufnahmen, Dokumente für die Arbeit, Chart-Verläufe und vieles mehr finden nicht selten ihren Platz direkt auf dem internen Speicher, insofern diese nicht direkt auf einer externen SD-Karte oder in einer Cloud abgelegt werden.

All diese Daten stehen grundsätzlich auf Abruf bereit, jedoch nur, solange das Handy einwandfrei funktioniert. Durch die zunehmende Nutzung der Smartphones als mobile Helfer in allen Lebenslagen stellt ein potenzieller Datenverlust ein großes Risiko dar.

Smartphone kaputt: Welche Defekte gefährden Deine Daten?

Obwohl die meisten Geräte auf dem Markt heutzutage robust konstruiert und gegenüber zahlreichen Einflüssen geschützt sind, treten immer wieder Defekte auf. Häufig reicht bei vielen Geräten schon ein Sturz aus geringer Höhe und das Schutzglas des Displays reißt. Im Laufe der Zeit kommt es zudem häufig zu weiteren Defekten, wie etwa einen kaputten Akku oder defekten USB-Anschluss.

In diesen Fällen kann der Zugriff auf die auf dem Smartphone gespeicherten Daten zu einem großen Problem werden. Dies gilt etwa dann, wenn sich das Display nicht mehr nutzen und somit das Gerät nicht mehr entsperren lässt. Bei einem defekten Akku lässt sich das Smartphone unter Umständen gar nicht mehr einschalten und bei einem defekten USB-Anschluss lassen sich Lade- und Datenkabel gegebenenfalls nicht mehr anschließen. Auch hier besteht nur noch ein eingeschränkter Zugriff auf die gespeicherten Informationen auf dem Endgerät.

Zu den häufigsten Smartphone-Defekten, die eine Datenrettung erfordern, gehören:

Displaybruch

Wasserschaden

kaputte Ladebuchse

defekter Akku

Defektes Handy – Daten retten dank Vorbeugung

Mit den richtigen Maßnahmen, Tipps und Tricks lassen sich Datenverluste bei einem plötzlichen Defekt des Handys wirksam verhindern. Im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Vorbeugung steht ein regelmäßiges Backup. Gerade in Zeiten der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte für viele verschiedene Aufgaben kannst Du mit einer regelmäßigen Datensicherung Verluste vermeiden, Kosten sparen und dafür sorgen, dass keine Daten verloren gehen.

Die Backups der Daten erstellst Du mithilfe der passenden Software auch ohne besondere Kenntnisse. Die gängigen Varianten bieten sogar automatische Pläne, die eine Sicherung der Daten in festgelegten Intervallen ohne Dein Zutun ermöglichen. Bei einem Defekt des Geräts können die Daten dann auf Deinem neuen Smartphone direkt wiederhergestellt und genutzt werden. freenet empfiehlt, die gesicherten Daten nach Möglichkeit auf zwei verschiedenen Wegen zu speichern, etwa in einer Cloud und auf einem externen Datenträger.