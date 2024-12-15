Dein Handyspeicher ist mal wieder voll? Höchste Zeit, etwas auszumisten. Bilder, Videos und andere Daten kannst Du einfach extern speichern. Das ist schnell und unkompliziert erledigt: Wir zeigen Dir, wie Du Dein Handy mit dem PC verbinden kannst, um Daten zu sichern und wertvollen Speicherplatz freizugeben.

Handy per Kabel mit PC verbinden: So geht’s

Du willst Dein Handy mit dem PC verbinden? Via USB ist das mit Abstand am einfachsten. Als iPhone-Nutzer greifst Du natürlich entsprechend auf ein Lightning-Kabel zurück.

Verbindest Du die Geräte über ein Kabel, erkennt der Rechner das Smartphone in der Regel automatisch und installiert die entsprechenden Treiber. Manchmal musst Du noch bestätigen, dass sich der Computer mit dem Handy verbinden darf.

Android-Smartphones mit USB verbinden iPhone mit USB verbinden Smartphone verbinden: Schließe das USB-Kabel an Handy und PC an. iPhone anschließen: Verbinde das iPhone mit dem PC. Benachrichtigungen öffnen: Wische auf Deinem Smartphone von oben nach unten, um die USB-Benachrichtigung zu sehen. iTunes öffnen: Starte iTunes, falls es nicht automatisch startet. Verbindungsmodus auswählen: Tippe auf „Gerät wird über USB aufgeladen“ und wähle „Dateiübertragung“ oder „Mediengerät (MTP)“ aus. Synchronisieren: Wähle das iPhone aus und klicke auf „Synchronisieren“, um Daten zu übertragen. Dateien übertragen: Öffne den Windows-Explorer auf Deinem PC (Windows + E) und wähle das Handy als Wechseldatenträger aus. Du kannst nun auf Fotos, Videos und andere Dateien zugreifen. Dateien manuell kopieren: Fotos und Videos kannst Du direkt im Windows-Explorer finden und kopieren.

Handy ohne Kabel verbinden: Diese Optionen hast Du

Kein USB-Kabel zur Hand? Keine Sorge! Du kannst Dein Handy auch kabellos mit dem PC verbinden. Die wichtigsten Optionen sind Bluetooth, WLAN und Cloud-Dienste wie Google Drive oder OneDrive.

Per Bluetooth verbinden

Die Verbindung über Bluetooth eignet sich für kleine Datenmengen wie Bilder und Dokumente:

Schritte Erläuterung 1. Bluetooth aktivieren Schalte Bluetooth auf Handy und PC ein. 2. Verbindung einrichten (PC) Gehe zu „Einstellungen“ > „Bluetooth & Geräte“ > „Bluetooth aktivieren“. 3. Gerät hinzufügen Wähle „Gerät hinzufügen“ und suche Dein Smartphone. 4. Dateien senden Nach der Kopplung kannst Du Dateien direkt per „Teilen“-Option versenden.

Wichtig: Bluetooth ist langsam und nur für kleinere Dateien empfehlenswert. Deswegen greif lieber zu einer anderen Methode, wenn es mal schnell gehen muss.

Per WLAN & Cloud-Dienste

Cloud-Dienste sind ideal, um größere Dateien wie Fotos, Videos oder Dokumente zwischen Handy und PC zu übertragen. Du benötigst dafür keine Kabel und kannst überall auf Deine Daten zugreifen – vorausgesetzt, Du hast eine Internetverbindung. Die Nutzung ist simpel: Installiere die passende App sowohl auf Deinem Smartphone als auch auf Deinem PC, melde Dich an und starte den Datentransfer.

Die besten Cloud-Dienste im Überblick:

Google Drive: Mit 15 GB kostenlosem Speicher ist Google Drive perfekt für Android-Nutzer. Es ist meist schon vorinstalliert und synchronisiert Dateien wie Fotos und Dokumente automatisch.

iCloud: Für iPhone-Nutzer bietet iCloud 5 GB kostenlosen Speicher und eine nahtlose Integration ins Apple-Ökosystem. Du kannst Dateien bequem über die iCloud-Website auch auf Windows-PCs abrufen. In unserem Beitrag zum Thema "iPhone-Fotos auf den PC übertragen" erklären wir Dir nochmal genau, wie Du vorgehen musst, wenn Du Dateien in die Cloud laden möchtest.

OneDrive: Windows-Nutzer profitieren von 5 GB kostenlosem Speicher mit OneDrive. Die App ist direkt ins Betriebssystem integriert und erleichtert die Datenübertragung.

Tipp: Wähle den Cloud-Dienst, der am besten zu Deinem Gerät passt, und genieße die Freiheit, Daten jederzeit und überall abzurufen. So kannst Du große Dateien sicher und ohne Kabelsalat zwischen Handy und PC verschieben.

Android Handy mit Windows verbinden: So klappt die Integration

Windows 10 bietet eine direkte Integration für Android-Geräte über die „Ihr Smartphone“-App. Diese App ermöglicht es Dir, Dein Android-Handy kabellos mit Deinem PC zu verbinden, sodass Du wichtige Daten wie Fotos, Nachrichten und Benachrichtigungen direkt auf Deinem Windows-PC verwalten kannst. Aber das ist noch nicht alles: Du kannst auch Anrufe tätigen und SMS-Nachrichten versenden, ohne Dein Handy in die Hand nehmen zu müssen. Das macht den Umgang mit Deinem Smartphone noch komfortabler, wenn Du viel am PC arbeitest.

So funktioniert die Verbindung:

Schritte Erläuterung 1. Einstellungen öffnen Gehe auf Deinem PC in den Bereich „Einstellungen“ und wähle die Option „Telefon“ aus. 2. Mobiltelefon hinzufügen Wähle in dem sich öffnenden Fenster die Option „Mobiltelefon hinzufügen“ und gib Deine Handynummer ein. 3. Handynummer eingeben Gib Deine Handynummer in das Eingabefeld ein und klicke anschließend auf „Senden“. Öffne die SMS von Microsoft und klicke auf den Download-Link. 4. Microsoft Launcher installieren Installiere den Microsoft Launcher, der über den Download-Link verfügbar ist. 5. Daten übertragen Nach der Installation findest Du im Menü die Option „Teilen“ und den Link „Weiter auf dem PC“, um Daten einfach zu übertragen. 6. Zugriffsrechte gewähren Stelle sicher, dass Du der App Zugriff auf wichtige Telefonfunktionen gewährst, damit die Datenübertragung reibungslos funktioniert.

Tipp: Die „Ihr Smartphone“-App unterstützt mittlerweile auch die Übertragung von WhatsApp-Nachrichten und anderen Messaging-Apps. Du kannst Deine Apps und Fotos bequem auf dem Bildschirm des PCs verwalten, was den Wechsel zwischen verschiedenen Geräten extrem vereinfacht.

iPhone mit Windows verbinden

Für iPhone-Nutzer gibt es auch eine einfache Möglichkeit, Dein iPhone mit Windows 10 zu verbinden – über iTunes. Während die „Ihr Smartphone“-App von Microsoft für Android-Geräte hervorragend funktioniert, bietet iTunes die nötige Schnittstelle, um auch iPhones nahtlos in das Windows-Ökosystem einzubinden. Über iTunes kannst Du Dein iPhone kabellos synchronisieren und auf Deine Musik, Filme und Fotos zugreifen oder Backups erstellen.

So funktioniert die Verbindung:

Schritte Erläuterung 1. iTunes installieren Lade iTunes aus dem Microsoft Store herunter und installiere es auf Deinem PC. 2. WLAN-Synchronisation aktivieren Verbinde Dein iPhone einmalig per USB mit Deinem PC, öffne iTunes, wähle Dein iPhone aus und aktiviere „Mit diesem iPhone über WLAN synchronisieren“. 3. Dateien übertragen Stelle sicher, dass iPhone und PC im gleichen WLAN sind. Übertrage Musik, Fotos und Videos kabellos.

Tipp: Wenn Du ein iPhone nutzt, kannst Du auch die iCloud aktivieren, um Deine Daten automatisch zwischen iPhone und PC zu synchronisieren. So bleibt Dein PC immer auf dem neuesten Stand, ohne dass Du Dein iPhone jedes Mal mit iTunes verbinden musst.