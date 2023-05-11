Vergleich: Google Pixel 7 vs. 7a

Das Google Pixel 7a ist da! Zum Release hat freenet das Pixel 7 und das Pixel 7a genau unter die Lupe genommen.

Seit Mai 2023 ist das Google Pixel 7a auf dem Markt. Doch worin unterscheidet es sich vom Pixel 7? Zum Release hat freenet die beiden Geräte miteinander verglichen und stellt Dir nachfolgend im großen „Pixel 7 vs. 7a“-Battle die Unterschiede und Gemeinsamkeiten vor. Google Pixel 7 vs. 7a: Das Design Hinsichtlich des Designs bleibt Google seiner Linie treu: Äußerlich lassen sich beim Vergleich zwischen dem Google Pixel 7 und dem Pixel 7a kaum Unterschiede erkennen. Lediglich die Displayränder fallen beim Pixel 7 etwas schmaler aus und die Abmessungen sind beim Pixel 7a mit 152 x 72,9 x 9,0 mm geringfügig kleiner. Außerdem ist die Rückseite des Pixel 7 mit randlosem Corning Gorilla Glass Victus überzogen, während die 3D-thermogeformte Rückseite des Pixel 7a aus Kunststoff besteht. Beide Geräte weisen jedoch auch einige Gemeinsamkeiten auf, darunter die abgerundeten Ecken und das zu einem breiten Band gefasste Kameramodul auf der Rückseite des Gehäuses. Zudem sind beide Modelle für Deinen nächsten Strandurlaub gerüstet: Das Pixel 7 ist nach IP68 und das Pixel 7a nach IP67 zertifiziert und damit sowohl staub- als auch wasserbeständig. Während das Google Pixel 7 in den drei Farben Lemongrass, Snow und Obsidian erhältlich ist, steht das Pixel 7a in gleich vier Farben zur Auswahl: Charcoal

Sea

Snow

Coral (exklusiv im Google Store)

Google Pixel 7 vs. 7a: Die Displays im Vergleich Auch beim Display zeigen sich die Unterschiede im Vergleich Pixel 7 vs. 7a erst beim genauen Hinsehen. Das seit Oktober 2022 erhältliche Google Pixel 7 verfügt über ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz. Das seit Mai 2023 verfügbare Google Pixel 7a erweist sich im Vergleich als das kompaktere Modell. Das Gerät besitzt mit 6,1 Zoll ein etwas kleineres OLED-Display. Die Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und die Bildwiederholrate von 90 Hertz sind jedoch mit dem Pixel 7 identisch.

Google Pixel 7a vs. 7: Die Kameras im Vergleich Sowohl mit dem Pixel 7 als auch dem Pixel 7a schießt Du scharfe Fotos und kannst jeden Moment einfangen und für die Ewigkeit festhalten. Das Kamera-Setup des Google Pixel 7 besteht aus einer Weitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln sowie einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln. Das Google Pixel 7a bietet hingegen eine etwas höhere Kameraauflösung. Das Smartphone ist mit einer Weitwinkel-Kamera mit 64 Megapixeln sowie einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln ausgestattet. Während die Frontkamera beim Google Pixel 7 noch über 11 Megapixel verfügte, sind es beim Pixel 7a immerhin 13 Megapixel. Dank nützlicher Funktionen wie beispielsweise Scharfzeichnen, einem magischen Radierer oder Langzeitbelichtung gelingen Dir ansprechende Aufnahmen. Google Pixel 7 vs. Pixel 7a: Prozessor und Akku Beide Google-Juwele kommen mit einer Top-Leistung zu Dir, die auch hohen Ansprüchen genügen sollte. Für die Rechenpower sorgt sowohl im Google Pixel 7 als auch im Pixel 7a der hauseigene Tensor-G2-Prozessor mit acht Kernen und einer Taktrate von bis zu 2,85 GHz. Auch hinsichtlich der Akkuleistung bleibt mehr oder weniger alles beim Alten. Während das Google Pixel 7 eine Akkukapazität von 4.355 mAh bietet, steigt sie beim Pixel 7a minimal auf 4.385 mAh an. Damit ermöglicht die Batterie laut Hersteller eine Betriebsdauer von mehr als 24 Stunden, im Extrem-Energiesparmodus sogar bis zu 72 Stunden. Bezüglich der Schnellladefunktion liegen beide Modelle ebenfalls gleichauf: Beide Akkus können einen Ladestrom von bis zu 20 Watt bewältigen.

Google Pixel 7 vs. 7a: Speicher und Preise Um Dir genug Platz für Fotos, Videos und Musik zu bieten, ist das Google Pixel 7 wahlweise mit 128 oder 256 GB internem Speicher sowie mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Die Einstiegsvariante ist im freenet-Shop für 629 Euro erhältlich. Das im Mai 2023 erschienene Pixel 7a ist etwas günstiger zu haben. Du kannst es vorerst allerdings nur mit 128 GB internem Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher ordern. Der Preis liegt aktuell bei 509 Euro. Google Pixel 7 Google Pixel 7a Display OLED OLED Bildschirmdiagonale 6,3 Zoll 6,1 Zoll Auflösung 2.400 x 1.080 Pixel 2.400 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate 90 Hz 90 Hz Gewicht 197 g 193,5 g Abmessungen (HxBxT) 155.6 x 73.2 x 8.7 mm 152 x 72,9 x 9,0 mm Kamera 50-MP-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera 64-MP-Weitwinkel-Kamera / 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera Frontkamera 11 MP 13 MP Prozessor Google Tensor G2 Google Tensor G2 5G Ja Ja RAM 8 GB 8 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB 128 GB Akkukapazität 4.355 mAh 4.385 mAh Betriebssystem Android 13 Android 13 IP-Zertifizierung IP68 IP67 Farben Lemongrass, Snow, Obsidian Charcoal, Sea, Snow, Coral (exklusiv im Google Store)

Google Pixel 7 vs. 7a: Das Wichtigste im Überblick Das Google Pixel 7a erweist sich als das kompaktere Modell: Statt 6,3 Zoll wie beim Pixel 7 beträgt die Displaygröße beim Pixel 7a lediglich 6,1 Zoll. Die Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und die Bildwiederholrate von 90 Hertz sind jedoch bei beiden Smartphones identisch.

Bezüglich des Kamera-Setups trumpft das Pixel 7a mit einer höheren Auflösung auf. Anstatt mit einer 50-MP-Linse wie beim Pixel 7 ist die Hauptkamera des Pixel 7a mit 64 Megapixeln ausgestattet.

Für die Performance sorgt in beiden Geräten der Google Tensor-G2-Prozessor mit acht Kernen und einer Taktfrequenz von bis zu 2,85 GHz. Google Pixel 7a vs. Pixel 7: Häufig gestellte Fragen Wo liegt der Unterschied zwischen dem Pixel 7 und 7a? Das Google Pixel 7a und das Pixel 7 unterscheiden sich technisch nur in kleinen Details. In beiden Geräten ist der Google Tensor-G2-Prozessor verbaut. Auch die Akkuleistung ist mit 4.355 mAh bzw. 4.385 mAh nahezu identisch. Die Hauptkamera des Pixel 7a punktet jedoch mit einer höheren Auflösung von 64 Megapixeln im Vergleich zur 50-MP-Linse beim Pixel 7. Lohnt sich der Kauf des Google Pixel 7? Ob sich der Kauf des Google Pixel 7 für Dich lohnt, hängt von Deinen individuellen Ansprüchen an ein Smartphone ab. Insgesamt weist das Modell ein gutes Preis-Leistungsverhältnis auf. Für 629 Euro bietet das Pixel 7 unter anderem eine 50-MP-Hauptkamera, ein hochwertiges 6,3-Zoll-OLED-Display und einen leistungsstarken Achtkern-Prozessor. Ist das Pixel 7a wasserdicht? Ja, das Google Pixel 7a ist nach IP67 zertifiziert und ist somit bei einer Wassertiefe von einem Meter maximal 30 Minuten lang wasserdicht. Wird das Pixel 7a einen Kopfhöreranschluss haben? Das Google Pixel 7a besitzt als einzigen Port für Kopfhörer- und Ladekabel einen USB-Type-C Anschluss. Optional kannst Du Bluetooth-Kopfhörer verwenden.

