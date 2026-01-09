Du bist auf der Suche nach einem guten und günstigen Einsteiger-Handy? In der Bestenliste von freenet findest Du diverse Handys für Einsteiger.

Platz 1: Google Pixel 9a Im Mai 2025 wurde das Google Pixel 9a als Einsteiger-Smartphone vorgestellt. Es punktet mit einem starken 5.100-mAh-Akku, der eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden ermöglicht. Mit einem 6,3-Zoll-Display und 120-Hz-Bildwiederholrate bietet es ein nahezu genauso gutes Gesamtpaket wie das Pixel 9. Die Dual-Kamera bietet 48 MP + 13 MP, während die Frontkamera mit 13 MP überzeugt. Der Tensor G4 Prozessor und 8 GB RAM sorgen für solide Leistung. Wichtigste Fakten: Akku: 5.100 mAh, bis zu 30 Stunden Laufzeit

Display: 6,3 Zoll, 120 Hz

Kamera: 48 MP + 13 MP, 13 MP Frontkamera

Prozessor: Tensor G4, 8 GB RAM

Google Pixel 9a 128 GB Obsidian Design Preis-/ Leistungsverhältnis Akku Online bestellbar Details 549.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Ergänzend dazu gibt es auch das Google Pixel 8a (mit Vertrag) als Vorgängermodell. Es kommt mit einem 6,1-Zoll-Display, 120 Hz, einem 4.492-mAh-Akku sowie einer 64-MP-Dualkamera (plus 13-MP-Frontkamera). Der Hauptunterschied: Das Pixel 9a bietet mit größerem Akku, verbesserter Kamera und dem neuen Tensor-G4-Chip ein klar spürbares Upgrade. Platz 2: iPhone 16e Das iPhone 16e, erhältlich seit April 2025, richtet sich an Einsteiger und Apple-Fans. Es bietet ein 6,1-Zoll-Display mit 60 Hz und eine 48-MP-Rückkamera mit KI-Unterstützung für gute Fotos. Die 12-MP-Frontkamera eignet sich für Selfies, und der Akku bietet bis zu 26 Stunden Videowiedergabe.

Der A18-Chip sorgt für solide Leistung bei alltäglichen Aufgaben. Wichtigste Fakten: Display: 6,1 Zoll, 60 Hz

Kamera: 48-MP-Rückkamera, 12-MP-Frontkamera

Prozessor: A18 Chip, 4 Kerne

Akku: Bis zu 26 Stunden Videowiedergabe

Apple iPhone 16e 256 GB Weiß Preis-/ Leistungsverhältnis Display Akku Online bestellbar Details 829.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 3: HMD Fusion X1 Das HMD Fusion X1 ist ideal für Kinder und Jugendliche. Mit einem 6,56-Zoll-LCD-Display (720 x 1.612 Pixel, 90 Hz) und einer 50-MP-Frontkamera bietet es eine gute Ausstattung für den Einstieg. Der Snapdragon 4 Gen 2-Prozessor, 6 oder 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher sorgen für solide Leistung. Der 5.000-mAh-Akku unterstützt 33 Watt Schnellladung. Besonders praktisch: Der Bildschirm ist austauschbar und es bietet Funktionen wie Standortübermittlung und Nutzungssteuerung für Eltern. Wichtigste Fakten: Display: 6,56 Zoll, 90 Hz

Kamera: 108 MP + 2 MP-Dual, 50-MP-Frontkamera

Prozessor: Snapdragon 4 Gen 2, 6/8 GB RAM

Akku: 5.000 mAh, 33W Schnellladung Tipp: Du bist auf der Suche nach einem günstigen Mobilfunkvertrag für Jugendliche, Studenten oder Azubis? Bei freenet findest Du spezielle Handytarife für junge Leute.

HMD Fusion X1 (Kinder Smartphone) 128 GB Black Ausstattung Performance Preis-/ Leistungsverhältnis Online bestellbar Details 279.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 4: Samsung Galaxy A17

Das Samsung A17 wurde im August 2025 veröffentlicht und bietet ein 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und 90-Hz-Bildwiederholrate. Die Triple-Kamera besteht aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 5-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 2-MP-Tiefenkamera. Die Frontkamera löst mit 13 MP auf. Angetrieben von einem Octa-Core-Prozessor (bis zu 2,4 GHz) und 4 GB RAM, sorgt es für flüssige Performance. Der 5.000-mAh-Akku sorgt für eine lange Nutzungsdauer und das Gerät unterstützt 5G. Wichtigste Fakten: Display: 6,7 Zoll Super AMOLED, 90 Hz

Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP, 13 MP Frontkamera

Prozessor: Octa-Core, bis zu 2,4 GHz, 4 GB RAM

Akku: 5.000 mAh

Samsung Galaxy A17 5G 128 GB Black Preis-/ Leistungsverhältnis Ausstattung Performance Online bestellbar Details 229.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 5: Xiaomi Redmi Note 15 5G Das Xiaomi Redmi Note 15 5G bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und kombiniert ein modernes Design mit zuverlässiger Performance. Das große 6,77-Zoll-Display mit 120 Hz sorgt für ein flüssiges Nutzererlebnis, ideal für Apps, Social Media und Videos. Für starke Fotos ist das 108-MP-AI-Kamerasystem an Bord, das detailreiche Aufnahmen für Alltag und Reisen ermöglicht. Mit dem Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor im 4-nm-Verfahren und 6 GB RAM läuft das Gerät im Alltag zügig und stabil, ideal für Multitasking und mobile Entertainment-Anwendungen. Der ausdauernde 6.000-mAh-Akku liefert lange Laufzeiten und unterstützt dich bequem durch den Tag. Wichtigste Fakten: Display: 6,77 Zoll, 120 Hz

Kamera: 108-MP-AI-Kamerasystem

Prozessor: Snapdragon 6 Gen 3 im 4nm, & 6 GB RAM

Akku: 6.000 mAh

Platz 5: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G richtet sich an Nutzer, die in der Mittelklasse maximale Kamera- und Displayqualität erwarten. Besonders hervorzuheben ist die 200-MP-Hauptkamera, die dank großer Detailtiefe und starker AI-Verarbeitung beeindruckende Fotos ermöglicht. Das 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 2712 × 1220 Pixeln und 120 Hz sorgt für ein gestochen scharfes, flüssiges Seherlebnis – ideal für Streaming, Gaming und Social Media. Der MediaTek- oder Snapdragon-Chip (je nach Region) bietet ausreichend Power für Multitasking, während der 5.110-mAh-Akku lange Laufzeiten sicherstellt. Die 20-MP-Frontkamera rundet das starke Gesamtpaket ab und macht das Gerät zu einer attraktiven Option für Foto- und Multimedia-Fans. Wichtigste Fakten: Display: 6,67 Zoll, 2712 × 1220 Pixel, 120 Hz

Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP, 20-MP-Frontkamera

Akku: 5.110 mAh

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB Midnight Black Akku Display Preis/Leistung Online bestellbar Details 289.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Ergänzend dazu gibt es das Redmi Note 14 Pro+ 5G mit Vertrag, das als Spitzenmodell der Reihe noch mehr Ausstattung bietet. Es setzt auf einen leistungsstärkeren Prozessor, lädt mit bis zu 120 W extrem schnell und bietet ein besonders robustes Design. Damit richtet sich das Pro+ vor allem an Nutzer, die maximale Performance, kürzere Ladezeiten und ein insgesamt hochwertigeres Gesamtpaket wünschen. Platz 7: Fairphone 5 Das Fairphone 5, erhältlich seit Ende August 2023, besticht durch Nachhaltigkeit. Es bietet ein 6,46 Zoll OLED-Display mit Corning Gorilla Glass 5 und ist IP55-zertifiziert gegen Staub und Strahlwasser. Der Snapdragon QCM6490-Prozessor sorgt für Leistung, während der 4.200-mAh-Akku eine Laufzeit von bis zu 32 Stunden bietet und schnell aufgeladen werden kann. Mit 256 GB Speicher und der Möglichkeit, mit einer SD-Karte auf bis zu 2 TB zu erweitern, bietet es viel Platz für Apps und Daten. Wichtigste Fakten: Display: 6,46 Zoll OLED, Corning Gorilla Glass 5

Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Prozessor: Snapdragon QCM6490, 8 GB RAM

Akku: 4.200 mAh, 32 Stunden Laufzeit

Fairphone 5 256 GB Schwarz Nachhaltigkeit Akku Speicher Online bestellbar Details 699.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 8: Sony Xperia 10 VI Ein weiteres brandneues Einsteiger-Handy ist das Sony Xperia 10 VI: Es bietet ein 6,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixeln und Gorilla Glass Victus für Schutz vor Beschädigungen. Der 5.000-mAh-Akku unterstützt 30 Watt Schnellladung, jedoch kein kabelloses Laden. Der Snapdragon 6 Gen 1-Prozessor sorgt für starke Leistung, auch bei komplexen Anwendungen. Die Dual-Kamera besteht aus einer 48-MP-Hauptkamera und einer 8,3-MP-Ultraweitwinkelkamera, während die Frontkamera ebenfalls 8,3 MP bietet. Wichtigste Fakten: Display: 6,1 Zoll, 60 Hz

Kamera: 48 MP + 8,3 MP, 8,3 MP-Frontkamera

Prozessor: Snapdragon 6 Gen 1, 4/6 GB RAM

Akku: 5.000 mAh, 30W Schnellladung

Sony Xperia 10 VI Dual SIM Schwarz Display Akku Soundqualität Online bestellbar Details 399.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 9: Motorola Moto G14 Das Motorola Moto G14 zählt zu den stärkeren Einsteigermodellen seiner Preisklasse und bietet für kleines Geld ein überraschend gutes Gesamtpaket. Mit seinem 6,5-Zoll-Full-HD-Display (1080 × 2400 Pixel) und 60 Hz wirkt die Darstellung angenehm scharf. Der 5.000-mAh-Akku sorgt zudem für lange Laufzeiten und macht das Gerät alltagstauglich. Die 50-MP-Hauptkamera liefert solide Ergebnisse, unterstützt von einem 2-MP-Sensor, während die 8-MP-Frontkamera für einfache Selfies ausreicht. Damit positioniert sich das Moto G14 als überzeugendes Einsteigermodell ganz vorn im Budget-Segment. Wichtigste Fakten: Display: 6,5 Zoll, 1.080 x 2400 Pixel

Kamera: 50-MP-Rückkamera, 2-MP-Makrokamera, 8-MP-Frontkamera

Akku: 5.000 mAh

Besonderheit: Rückseite aus veganem Leder, wasserdicht

Platz 10: HMD Pulse Pro Das HMD Pulse Pro ist seit Mai 2024 auf dem Markt. Für knapp 180 Euro bekommst Du hier ein 6,56 Zoll großes Display mit HD+-Auflösung sowie einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Der Akku des Einsteiger-Handys verfügt über 5.000 mAh und ermöglicht so lange Laufzeiten. Ein weiteres Plus – der Akku lässt sich bei Bedarf auswechseln. Die Hauptkamera des HMD Pulse Pro löst mit 50 Megapixeln auf, genauso wie die vorderseitige Selfie-Cam. Auf der Rückseite verfügt das günstige Smartphone noch über eine weitere Kamera, die allerdings nur mit 2 Megapixeln auflöst.

HMD Pulse Pro 128 GB Glacier Green Display Performance Preis-Leistungs-Verhältnis Online bestellbar Details 159.00 € Zum Produkt Zum Produkt

FAQ Welches Handy ist für Einsteiger geeignet? Platz eins der besten Einsteiger-Handys geht an das Google Pixel 9a. Zur Ausstattung gehören ein 6,3 Zoll großes Display, ein 5.100 mAh starker Akku und ein Kamerasetup mit 48 MP + 13 MP auf der Rückseite und einer 13-MP-Frontkamera. Welches Handy hat aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Beim Preis-Leistungs-Verhältnis stechen aktuell vor allem das Xiaomi Redmi Note 15 und das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G hervor. Beide bieten schnelle 120-Hz-Displays, ausdauernde Akkus und starke Kameras: das Redmi Note 15 mit 108 MP, das Note 14 Pro sogar mit 200 MP. Ideal für Nutzer, die viel Ausstattung zum fairen Preis suchen. Welches Samsung-Handy für Einsteiger? Samsung bietet mit dem Galaxy A17 ein starkes Einsteigermodell, das mit großem Display, solider Triple-Kamera und ausdauerndem 5.000-mAh-Akku überzeugt. Eine zuverlässige Basisausstattung, die alle wichtigen Alltagsanforderungen abdeckt. Foto: ©Samsung, Apple, Google, Xiaomi

Daniel Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben. Alle Artikel aufrufen