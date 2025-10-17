Apple vs. Samsung – welcher Hersteller passt zu Dir? freenet hat die Vor- und Nachteile der beiden Tech-Giganten für Dich zusammengefasst.

iPhone oder Samsung: Wer hat in Sachen Kamera die Nase vorn? Wenn Du auf gestochen scharfe Fotos stehst, liefern sowohl Samsung als auch Apple mit ihren neuesten Modellen echte Highlights. Um herauszufinden, wer in puncto Kamera-Setup die Nase vorn hat, bietet sich der Vergleich des Samsung Galaxy S25 mit dem iPhone 17 an. Beim im Shop erhältlichen iPhone 17 Pro Max erwartet Dich eine Triple-Kamera mit jeweils 48 Megapixeln Auflösung bei der Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Telekamera. Letztere hat zudem einen achtfachen optischen Zoom, was eine Verbesserung zum Vorjahresmodell ist. Eine weitere Verbesserung gegenüber dem iPhone 16 Pro Max lässt sich zudem bei der Frontkamera verzeichnen, denn die neue Center Stage Frontkamera hat eine Auflösung von 18 Megapixeln. Die Kameraausstattung von Samsungs Galaxy S25 Ultra ist unter dem Strich flexibler als die des iPhone 17 Pro Max. Trotz beinahe identischer Auflösung gelingen mit der Ultraweitwinkel-Kamera des Galaxy S25 Ultra gerade bei schlechten Lichtverhältnissen detailreichere und schärfere Fotos. Allerdings hat das iPhone 17 Pro Max die bessere Fotoqualität, wenn Du Porträtfotos machst. Aufgrund der KI-gestützten Videostabilisierung fallen die Unterschiede im Vergleich Samsung oder Apple bei den Spitzenmodellen ebenfalls gering aus.

Das Samsung Galaxy 25 Ultra bringt gleich vier Linsen mit: Neben dem 200-MP-Hauptsensor, der auch bei ungünstigem Licht phänomenale Fotos beschert, sind noch drei weitere leistungsstarke Linsen verbaut: ein 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit 3-fachem Digitalzoom

ein 10-MP-Teleobjektiv mit 5-fach digitalem sowie optischem Zoom

ein 50-MP-Teleobjektiv mit 20-fach digitalem Zoom Das Kamera-Setup beim Samsung Galaxy S25 Ultra ist insgesamt flexibler als beim iPhone 16 Pro Max. Die Ultraweitwinkel-Kamera des Galaxy S25 Ultra ist bei schlechten Lichtverhältnissen besser, die Bilder sind schärfer und besonders detailreich. Dank KI-unterstützter Videostabilisierung sind die Videos insgesamt flüssiger als beim Vorgänger und können mit denen des iPhone 16 mithalten. Dafür hat das iPhone 16 Pro Max bei Portraitaufnahmen die Nase vorn.

Apple vs. Samsung: Design, Performance und andere Extras Apple ist bekannt dafür, ein einzigartiges Gespür für Ästhetik zu haben, das sich im eleganten Design der aktuellen Reihe iPhone 17 widerspiegelt. Dass beide Hersteller auch extrem schlanke Smartphones herstellen können, beweisen das Samsung Galaxy S25 Edge mit seinen 5,8 Millimetern Dicke und das iPhone Air mit einem 5,64 Millimeter dünnen Gehäuse.

Was die Prozessor-Performance angeht, gibt’s sowohl bei Apple als auch bei Samsung wenig zu meckern. Im iPhone 17 Pro Max steckt der neue A19-Pro-Chip aus eigener Entwicklung von Apple. Mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 8 Elite gehören die neuen Samsung-Modelle aktuell zu den schnellsten Smartphones auf dem Markt und liefern eine Taktung von zweimal 4.47 GHz und sechsmal 3.5 GHz. Bei einigen Smartphones von Samsung, gerade aus dem Segment der Einsteiger- und Mittelklasse, lässt sich der Speicher erweitern. Das iPhone hingegen bietet kein Upgrade, was einen kleinen Punkteabzug bedeutet. Der erweiterbare Speicher ist bei Apple nach wie vor die Cloud-Integration. Egal von welchem Gerät, der Zugriff auf abgelegte Fotos oder Dateien ist kinderleicht.

Fazit: Ob Samsung oder Apple bleibt eine Glaubensfrage Wie der freenet-Vergleich zeigt: Es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage, ob Samsung oder Apple besser ist. Beide Hersteller verbauen modernste Technik, und was die Performance angeht, liegen die aktuellen Modelle fast auf Augenhöhe. Die Unterschiede bei Kamera oder Ausstattung sind kaum erwähnenswert, und wie Du es auch drehst und wendest: Einen klaren Sieger gibt es nicht. Der größte Unterschied liegt im Betriebssystem, mit dem die beiden Tech-Giganten ihre Geräte betreiben. Wenn Du jahrelang iOS genutzt hast, tendierst Du vermutlich zum iPhone. Bist Du hingegen mit Android vertraut, fällt der Griff zu einem neuen Galaxy leichter. Klar ist aber auch: Beide Hersteller sind absolut top und gehören zu den besten auf dem Markt. Du machst also sowohl mit einem Samsung- als auch einem Apple-Modell nichts falsch. iPhone oder Samsung: FAQ Ist Apple wirklich besser als Samsung? Beide Anbieter spielen in der Königsklasse der Smartphones mit und bringen regelmäßig Top-Modelle mit spitzenmäßiger Technik auf den Markt. Eine pauschale Antwort, welcher der beiden Tech-Giganten besser ist, gibt es nicht. Apple überzeugt mit ikonischem Design, benutzerfreundlichem Betriebssystem sowie der Langlebigkeit seiner Geräte. Samsung punktet mit einem offenen Betriebssystem und leistungsstarken Kamera-Setups. Machen iPhones oder Samsung- Handys bessere Fotos und Videos? Sowohl iPhones als auch Samsung-Geräte bieten exzellente Kameras, aber es kommt auf die Nutzung an: Das iPhone liefert realistische Farben und flüssige Videofunktionen, während Samsung bei Nachtaufnahmen und Zoom-Optionen überzeugt. Wenn Du also eine Kamera für Portraits und Videos bevorzugst, könnte sich das iPhone besser eignen. Für detailreiche Fotos und Flexibilität bei Lichtverhältnissen ist Samsung eine gute Wahl. Wie entscheide ich mich zwischen Apple und Samsung? Der größte Unterschied zwischen beiden Smartphone-Ikonen liegt im Betriebssystem. Die Wahl zwischen iOS und Android bietet somit eine gute Entscheidungsgrundlage im Battle „Apple vs. Samsung“. Kann ich beim iPhone oder Samsung mehr Speicher hinzufügen? Samsung-Geräte bieten bei einigen Modellen, insbesondere in der Galaxy-A-Serie, einen microSD-Kartenslot für mehr externen Speicher. Apple-Geräte haben hingegen keinen erweiterbaren Speicher; hier hast Du aber den iCloud-Service als Speichererweiterung. Was kann Samsung mehr als Apple? Samsung bietet mit Android ein offenes Betriebssystem, das mehr Individualisierungsmöglichkeiten mitbringt als iOS. Foto: ©Apple, ©Samsung

