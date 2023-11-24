Apple-Smartphones stehen für eine einfache Bedienung und ein hohes Sicherheitsniveau. Auch deshalb entscheiden sich viele Senioren für ein iPhone. Welche Geräte eignen sich gut für diese Zielgruppe?

iPhone für Senioren - welche Vorteile haben sie? Die Smartphones aus dem Hause Apple liegen auch etwa 16 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Variante vollkommen im Trend. Im Jahr 2023 ist jedes dritte verkaufte Smartphone in Deutschland ein iPhone. Doch während bei vielen jungen Kunden vor allem das Design und der Lifestyle-Faktor im Mittelpunkt stehen, sind für Senioren andere Gründe für die Nutzung der Endgeräte wichtig. Denn die iPhones sind mit iOS ausgestattet, einem von Apple selbst entwickelten Betriebssystem. Hier legt der Hersteller selbst großen Wert auf eine einfache Bedienung bei einem gleichzeitig hohen Sicherheitsniveau. Für Dich bedeutet dies: Du musst Dich nicht lange eingewöhnen, sondern kannst direkt mit der Anwendung beginnen. Gerade für Senioren stellen die iPhones auch deshalb eine sehr gute Wahl dar. Selbst im fortgeschrittenen Alter und bei überschaubaren Technikkenntnissen können sich die Anwender schnell zurechtfinden und alle Apps nutzen. Zudem bieten die entsprechenden Geräte nicht nur in der aktuellen Generation passende Features und Einstellungsmöglichkeiten, die Senioren die Handhabung deutlich erleichtern. iPhone für Senioren einrichten - so geht es Doch damit die iPhones wirklich auch für Senioren geeignet sind und keine Probleme bei der Anwendung entstehen, solltest Du schon im Rahmen der ersten Einrichtung ein paar Dinge beachten. Mit einer vorhandenen Apple-ID kannst Du das iPhone aktivieren und wichtige Einstellungen festlegen. Du hast keine Apple-ID? Im freenet Magazin erfährst Du, wie Du diese einfach und schnell erstellen kannst. Nach der erfolgreichen Aktivierung und Ersteinrichtung geht es darum, das volle Potenzial der iPhones auszuschöpfen. Denn in den Einstellungen findest Du viele Features und Anpassungsmöglichkeiten, die auch für Senioren echte Hilfsmittel darstellen können. Die entsprechenden Punkte findest Du, indem Du in die Einstellungen Deines Geräts und dann in das Untermenü "Bedienungshilfen" navigierst. Hier kannst Du unter anderem die Reaktionsgeschwindigkeit des Displays anpassen. Dies sorgt für eine ruhigere Darstellung aller Inhalte auf dem Display. Tipp: Im Menüpunkt "Anzeige und Textgröße" kannst Du die Darstellungs- und Schriftgröße erhöhen. Dies erleichtert das Ablesen auch bei einer Sehbeeinträchtigung deutlich. Farbfilter lassen sich einfach hinzugefügen, damit die Lesbarkeit zusätzlich verbessert wird.

Wichtige Apps für die Nutzung auf dem iPhone Das iPhone eignet sich auch aufgrund der zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten hervorragend auch für Senioren. Mit wenigen Handgriffen und ohne Kosten kannst Du zahlreiche Apps installieren. Nach der Einrichtung und der Optimierung der vorhandenen Funktionen geht es nun um eine Erklärung und die zusätzliche Verwendung der praktischen Apps. Im optimalen Fall zeigst Du Deinen Angehörigen die einzelnen Anschlüsse und Funktionen des Geräts und entscheidest dann gemeinsam, welche Apps wirklich notwending sind. Für den direkten Kontakt zu Enkeln oder sozialen Kontakten empfiehlt sich die Nutzung von WhatsApp. Der praktische Messenger ermöglicht den einfachen Austausch von Nachrichten, Telefonate oder sogar Videoanrufe. Eine ebenfalls kostenlose, praktische Alternative stellt Skype dar. Zu den weiteren beliebten und praktischen Apps, die für Senioren eine gute Wahl darstellen, gehören die "Hörzu"-App (TV-Programm), "Apotheke vor Ort"-App oder passende Spiele, die für Abwechslung und Spaß im Alltag sorgen. Wichtig: Nach der Installation solltet ihr die ersten Anwendungsversuche mit dem iPhone nach Möglichkeit gemeinsam unternehmen. So kannst Du alle notwendigen Handgriffe direkt erklären und Hilfestellung bei Problemen anbieten. "Siri" - einfache Bedienung dank virtueller Assistentin iPhones bieten also viele Möglichkeiten für eine vereinfachte Bedienung und sind somit gerade für Senioren gut geeignet. Dies zeigt auch die integrierte Sprachassistentin Siri, die bei allen Geräten ab Werk mit dabei ist. Du kennst die praktische Stimme sicherlich schon, die zahlreiche Befehle beherrscht und etwa bequem benötigte Produkte auf Deine Einkaufsliste setzt. Auch für Senioren lohnt sich ein genauer Blick auf die praktische Assistentin. Hier ist natürlich eine kurze Eingewöhnung notwendig, allerdings kann die moderne Technik anschließend die Anwendung deutlich vereinfachen. So gelingt etwa das Abrufen der anstehenden Termine oder der Uhrzeit allein über die Stimme. Vergleich: Unterschiedliche iPhones für Senioren Das Angebot an iPhones setzt sich aus mehreren unterschiedlichen Modellen zusammen. Für Einsteiger und auch für Senioren stellt etwa das aktuelle iPhone SE eine gute Wahl dar. Das Gerät fällt mit 4,7 Zoll großem Display sehr handlich aus, bietet einen klassischen Homebutton und alle gewohnten Features. Zudem ist es deutlicher günstiger als die Premium-Flaggschiffe der aktuellen Baureihen.

Deutlich mehr Displaygröße und mehr Leistung bietet hingegen das aktuelle Apple iPhone 15. Das Gerät stellt mit der gewohnt einfachen Bedienung für Senioren eine gute Wahl dar, ist aber im Vergleich zum iPhone SE deutlich teurer.

Folgende Geräte beinhaltet die aktuelle Modellreihe: iPhone 15, iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone SE Tipp: Gerade für Senioren lohnt sich auch ein Blick auf die älteren Generationen. Das iPhone 13 oder das iPhone 14 bieten ebenfalls eine einfache Bedienung und eine umfangreiche Ausstattung, sind allerdings deutlich günstiger. Auch im freenet-Shop kannst Du Dir die Geräte zu attraktiven Konditionen sichern, dies gilt etwa für das iPhone 14 Plus oder das iPhone 13.

Kurz zusammengefasst - iPhone für Senioren Dank der einfachen Bedienung und des hohen Sicherheitsniveaus sind die iPhones grundsätzlich gut für Senioren geeignet. Für eine noch leichtere Anwendung findest Du integrierte Bedienungshelfen in den Einstellungen, beispielsweise eine vergrößerte Darstellung der Inhalte. Weitere praktischen Hilfen und Features für Senioren gibt es im App Store. Mit "Siri" lässt sich das iPhone auch im hohen Alter einfach mit der Stimme bedienen. Dank unterschiedlicher Geräte gibt es für viele Bedürfnisse das passende Modell, etwa das iPhone SE für Einsteiger FAQ - häufig gestellte Fragen Welches iPhone ist das Beste für Senioren? Für den Einstieg in die Welt der iPhones stellt grundsätzlich das iPhone SE eine gute Wahl dar. Auch für Senioren ist das kompakte und leistungsstarke Gerät gut geeignet. Ebenfalls praktisch: Der verbaute Homebutton erleichtert die Handhabung des iPhones für Senioren noch einmal deutlich. Beim Wunsch nach einem größeren Display stellt hingegen das iPhone 15 eine gute Wahl dar, da dieses mit 6,1 Zoll Diagonale ein einfaches Ablesen aller Informationen ermöglicht. Wie richte ich ein iPhone für Senioren ein? Beim Einrichten eines iPhones für Senioren können die Geräte schon ab Werk einige praktische Funktionen vorweisen. So ist unter anderem eine Anpassung der Darstellungsgröße möglich, damit die Schriften größer auf dem Display erscheinen. Eine weitere praktische Möglichkeit für die einfache Handhabung ist die Nutzung der Sprachassistentin Siri, die ebenfalls bei allen Geräten mit dabei ist. Nach einer kurzen Eingewöhnung lassen sich viele wichtige Befehle dann nur mit der Stimme geben.

