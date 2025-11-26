Spezielle Handys für Senioren sind benutzerfreundlich und kommen mit praktischen Funktionen wie Notruftaste und mehr. Hier findest Du die besten Seniorenhandys.

Statt kleiner Schaltflächen und komplizierter Bedienung liegt der Fokus bei einem Handy für Renter auf einer einfachen Handhabung und gut ablesbaren Darstellung. Praktische Funktionen, wie sie für ein Smartphone oder Handy typisch sind, kommen hierbei ebenfalls nicht zu kurz. freenet stellt Dir eine Reihe unterschiedlicher Handys für Senioren mit ihren jeweiligen Besonderheiten vor. Die besten Seniorenhandys: das Wichtigste in Kürze Wenn Du das beste Senioren-Smartphone oder die besten Seniorenhandys suchst, findest Du hier die wichtigsten Infos auf einen Blick: Das beste Handy für Senioren mit sehr einfacher Bedienung ist das emporia Simplicity-LTE.

Ein einfach bedienbares Senioren-Smartphone ist das emporia SMART.ME7 mit zwei Kameras und Android 15.

Auch das Doro Aurora A20, Gigaset GL595, HMD Fusion X1 und emporia JOY-LTE sind gute Seniorenhandys. Technische Daten zu den verschiedenen Modellen liefert Dir die Tabelle. Möchtest Du mehr Details über die besten Seniorenhandys erfahren? Dann wirf einen Blick auf die Modellbeschreibungen. Beste Senioren Handys Displaygröße Akku Besonderheit emporia Simplicity-LTE 2 Zoll, 220 x 176 Pixel 1.200 mAh für Hörgeräte geeignet, Notfalltaste emporia SMART.ME7 5,45 Zoll, 720 x 1.440 Pixel 3.500 mAh, austauschbar No-Panic-Button, Fingerabdrucksensor, 2 Kameras Gigaset GL595 2,8 Zoll Farbdisplay 800 mAh (bis zu 320 Stunden Stand-by) SOS-Notruftaste, große Schrift Doro Aurora A20 4,5 Zoll, 720 x 1.280 Pixel 3.000 mAh, kabelloses Laden Notrufsystem, ausklappbares Tastenfeld emporia JOY-LTE 2,8 Zoll, 240 x 320 Pixel 1.300 mAh für Hörgeräte geeignet, Notruftaste emporiaEuphoria 2,3 Zoll 1.000 mAh Notruffunktion, Tastenfeld mit Direkttasten HMD Fusion X1 6,56 Zoll HD+ 5.000 mAh lange Akkulaufzeit, großes Display EinfachFon Senioren – HMD Pulse Pro 6,56 Zoll HD+ 5.000 mAh, mit QuickFix austauschbar, Schnellladefunktion Senioren App, einfache Bedienung Gigaset GS195LS 6,2 Zoll IPS-Display 4.000 mAh Starker Prozessor, mehrere Tage Akkulaufzeit Beafon SL860touch 2,8 Zoll 1.400 mAh Großzügige Bedienfelder, SOS-Taste, Fotokontakte Platz 1: emporia Simplicity-LTE Das emporia Simplicity-LTE ist der freenet-Favorit für ältere Personen und derzeit bestes Seniorenhandy. Bedient wird es über große Tasten mit einem gut sichtbaren Aufdruck. Beim emporia Simplicity-LTE ist der Name Programm, denn die einfache Bedienung und der auf das Telefonieren beschränkte Funktionsumfang sind ganz auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt. Eine Notfalltaste gibt es auf der Rückseite ebenfalls und es ist für die Nutzung mit Hörgerät geeignet. Display: 2 Zoll

Speicher: 128 GB

Akku: 1.200 mAh

Besonderheiten: Notfalltaste, für Hörgeräte geeignet (M4/T4)

emporia SIMPLICITY-LTE 128 GB Black Bedienung Display Preis-Leistungs-Verhältnis Online bestellbar Details 89.99 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 2: emporia SMART.ME7 Unter den besten Senioren-Smartphones sticht das emporia SMART.ME7 mit seinem 5,45 Zoll großen Display heraus. Es handelt sich hierbei um ein Android-Smartphone, speziell für Senioren. Im Internet Surfen, Online-Banking oder das Streamen von Filmen sind bei diesem Seniorenhandy mit WhatsApp möglich. Sicherheit steht beim emporia SMART.ME7 ebenfalls im Fokus, denn es hat einen Fingerabdrucksensor, erhält regelmäßig Sicherheits-Patches und ist mit einem No-Panic-Button ausgestattet. Display: 5,45 Zoll, 720 x 1.440 Pixel

Kamera: 13-MP-Hauptkamera, 8-MP-Frontkamera

Speicher: 128 GB

Akku: 3.500 mAh, austauschbar

Besonderheiten: No-Panic-Button, Fingerabdrucksensor, Android 15

emporia SMART.ME7 128 GB Black Bedienung Akku Design Online bestellbar Details 199.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 3: Gigaset GL595 Ein weiteres Klapphandy, das sich optimal für Senioren eignet, ist das Gigaset GL595. Es hat ein 2,8 Zoll großes Farbdisplay und einen ausdauernden Akku für bis zu acht Stunden Telefonie. Die einfache Benutzeroberfläche und große Schrift machen das Gigaset GL595 leicht bedienbar. Eine SOS-Notruftaste ist ebenfalls integriert. Display: 2,8 Zoll Farbdisplay, 240 x 320 Pixel

Kamera: 0,3 MP

Speicher: 32 MB, erweiterbar

Akku: 800 mAh, 320 Stunden Stand-by

Besonderheiten: SOS-Notruftaste, IP44

Platz 4: Doro Aurora A20 Einen Touchscreen und ein vollständiges Tastenfeld kombiniert das Seniorenhandy Doro Aurora A20. Es bietet die typischen Smartphone-Funktionen, hat aber eine sehr große und auf das Wesentliche reduzierte Darstellung. Auch Fotos lassen sich mit dem aufklappbaren Seniorenhandy von Aurora mit einer 13-MP-Hauptkamera machen. Hervorzuheben ist zudem das Notrufsystem mit verschiedenen Funktionen. Display: 4,5 Zoll, 720 x 1.280 Pixel

Kamera: Hauptkamera mit 13 MP, Frontkamera mit 5 MP

Speicher: 64 GB, erweiterbar

Akku: 3.000 mAh, unterstützt kabelloses Laden

Besonderheiten: umfangreiches Notrufsystem, Android 14

Platz 5: emporia JOY-LTE Ein Klapphandy mit praktischem Außendisplay ist das emporia JOY-LTE. Es wurde speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten und bietet neben Tasten mit großer Schrift auch eine spezielle Notruftaste. Das emporia JOY-LTE eignet sich allerdings nicht nur zum Telefonieren, denn es ist auch eine 2-MP-Kamera an Bord. Display: 2,8 Zoll, 240 x 320 Pixel

Kamera: 2 MP

Speicher: 128 GB

Akku: 1.300 mAh

Besonderheiten: Notruftaste, für Hörgeräte geeignet

emporia JOY-LTE 128 GB Black Bedienung Display Design Online bestellbar Details 99.99 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 6: emporia Euphoria Das emporia Euphoria ist ein Tastentelefon, das speziell für Senioren hergestellt wurde. Anders als bei einem Smartphone ohne Tasten können sich ältere Personen hier nicht nur optisch, sondern auch haptisch orientieren, wenn sie telefonieren oder Nachrichten schreiben möchten. Das praktische Seniorenhandy verfügt außerdem über eine Kamera, mit der der ein oder andere Schnappschuss gelingt. Für die Sicherheit sorgt die Notruffunktion. Display: 2,3 Zoll

Kamera: 2-MP-Hauptkamera

Speicher: 8 GB

Akku: 1.000 mAh und wechselbar

Besonderheiten: wechselbarer Akku, Notruffunktion, Tastenfeld

Platz 7: HMD Fusion X1 Das HMD Fusion X1 ist ein benutzerfreundliches Smartphone, das sich gut für Senioren eignet.. Mit einem großen 6,56 Zoll Display, das auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist, bietet es eine einfache Handhabung. Die 50-MP-Frontkamera ermöglicht klare Videotelefonate mit Enkeln und Enkelinnen, während die 108-MP-Hauptkamera brillante Fotos aufnimmt. Der Fingerabdrucksensor im Power-Button sorgt für eine einfache und sichere Bedienung. Der 5.000-mAh-Akku bietet lange Laufzeiten und das robuste Design schützt vor Wasser und Staub. Display: 6,56 Zoll HD+ (720 x 1612), 90 Hz, 600 Nits

Kamera: 108-MP-Hauptkamera, 50-MP-Frontkamera

Speicher: 128 GB, erweiterbar mit MicroSD bis 1 TB, 6 GB RAM

Akku: 5.000 mAh, bis zu 56 Stunden Nutzung, 33W Schnellladung

Besonderheiten: Fingerabdrucksensor, IP54-Zertifizierung (Wasser- und Staubschutz)

Platz 8: EinfachFon® Senioren HMD Pulse Pro Das EinfachFon® Senioren - HMD Pulse Pro überzeugt durch sein großes Display, eine leistungsstarke Kamera und eine benutzerfreundliche Seniorenapp. Mit einem starken Akku und 64 GB Speicher bietet es eine ausgewogene Mischung aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit, ideal für ältere Nutzer. Display: 6,56 Zoll HD+

Kamera: 50 MP Hauptkamera

Speicher: 128 GB

Akku: 5.000 mAh

Besonderheiten: EinfachFon® Senioren App, einfache Bedienung

HMD Pulse Pro 128 GB Twilight Purple - EinfachFon Senioren Akku Preis-/ Leistungsverhältnis Design Online bestellbar Details 199.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 9: Gigaset GS195LS Das Gigaset GS195LS überzeugt mit einem guten Akku für mehrere Tage Nutzbarkeit und unterschiedlichen Kameramöglichkeiten. Der starke Prozessor und das große, klare Display machen es zu einem leistungsfähigen und benutzerfreundlichen Gerät. Display: 6,2 Zoll IPS-Display

Kamera: 13 MP Hauptkamera, 5 MP Zweitkamera, 8 MP Frontkamera

Akku: 4.000 mAh

Besonderheiten: Starker Prozessor, mehrere Tage Akkulaufzeit

Platz 10: Beafon SL860touch Das Beafon SL860touch kombiniert Touchscreen mit einer physischen Tastatur, was die Bedienung vereinfacht. Die SOS-Taste und die großzügigen Bedienfelder machen es zu einem sicheren und leicht zu handhabenden Handy für Senioren. Display: 2,8 Zoll

Akku: 1400 mAh

Kamera: 8 MP Hauptkamera, 2 MP Frontkamera

Besonderheiten: Großzügige Bedienfelder, SOS-Taste, Fotokontakte

Fazit: diese Handys für Senioren können überzeugen Ein gutes Seniorenhandy zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Bedienung mit großen Tasten, einer übersichtlichen Menüführung sowie hilfreichen Zusatzfunktionen wie einer Notruftaste aus. Zudem ist ein ausdauernder Akku von großer Bedeutung. Modelle wie das Simplicity-LTE, JOY-LTE und SMART.ME7 von emporia sowie das HMD Fusion X1 werden diesen Anforderungen gerecht. Auch das Doro Aurora A20, Gigaset GL595 und HMD Pulse Pro gehören zu den besten Handys für die Bedürfnisse älterer Nutzer. Mit ihrer seniorengerechten Ausstattung wie großen Displays, lauten Lautsprechern und Notfallfunktionen erleichtern sie die mobile Kommunikation und bieten ein Mehr an Sicherheit und Komfort. FAQs zum Thema beste Seniorenhandys Welches Handy ist am besten für Senioren geeignet? Der sicherlich bekannteste Hersteller von Handys für Senioren ist emporia. Die Modelle emporia Simplicity-LTE, emporia SMART.ME7 und emporia JOY-LTE überzeugen mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktionen. Gute Seniorenhandys anderer Hersteller sind das HMD Fusion X1, Doro Aurora A20, Gigaset GL595 und HMD Pulse Pro. Welche Handyfunktionen sind für Senioren wichtig? Die sicherlich wichtigste Funktion bei Handys für Senioren ist die Telefonfunktion. Internetfähig sollte das Gerät je nach Alter des Nutzers ebenfalls sein. Darüber hinaus bietet sich ein Handy für Rentner mit guter Kameratechnik an, um Momente des Alltags fotografisch festhalten zu können. Um die Sicherheit älterer Menschen im Alltag zu verbessern, sind Seniorenhandys zudem häufig mit einer Notruf-Funktion ausgestattet. Welche Handys haben eine Notruftaste? Eine Notruftaste gehört zur Standardausstattung von Seniorenhandys und ist unter anderem beim emporia Simplicity-LTE, dem Doro Aurora A20, dem emporia JOY-LTE und Gigaset GL595 vorhanden. Wie unterscheiden sich Seniorenhandys von anderen Smartphones? Ein Handy für Rentner hat klassischerweise ein großes Display, großzügige Schaltflächen sowie eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Hinzu kommen besondere Funktionen wie ein Notruf, spezielle Seniorenapps und mehr. Foto: ©Unsplash

Daniel Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben. Alle Artikel aufrufen