Apple-Modelle wie das iPhone 14 Pro sind die reinsten Technik-Allrounder. Sogar wenn du eine Präsentation halten musst oder Freunden deine neuesten Urlaubsfotos zeigen willst, entpuppen sich die kleinen Wunder als große Hilfe. Denn die Bildschirminhalte lassen sich in Sekundenschnelle an die Wand projizieren. Dazu musst du dein iPhone lediglich mit einem Beamer verbinden.

iPhone an Beamer anschließen: Schritt für Schritt erklärt

Wenn du dein iPhone mit einem Beamer verbinden willst, hast du die Wahl zwischen einer kabellosen und einer kabelgebundenen Variante. Entscheidest du dich für letztere Option, brauchst du zwingend einen Adapter, denn ein HDMI- oder VGA-zu-Lightning-Kabel gibt es leider nicht. Ein geeignetes Verbindungsmodul kostet etwa 40 bis 50 Euro und ist im Handel erhältlich.

Die Verbindung via HDMI- oder VGA-Kabel bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Du bist nicht von der Qualität eines WLAN-Netzwerks abhängig.

Folgendermaßen stellst du die Verbindung zwischen iPhone und Beamer her: