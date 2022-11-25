iPhone mit Beamer verbinden
In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du dein Apple iPhone im Handumdrehen mit einem Beamer verbinden kannst.
Apple-Modelle wie das iPhone 14 Pro sind die reinsten Technik-Allrounder. Sogar wenn du eine Präsentation halten musst oder Freunden deine neuesten Urlaubsfotos zeigen willst, entpuppen sich die kleinen Wunder als große Hilfe. Denn die Bildschirminhalte lassen sich in Sekundenschnelle an die Wand projizieren. Dazu musst du dein iPhone lediglich mit einem Beamer verbinden.
Wenn du dein iPhone mit einem Beamer verbinden willst, hast du die Wahl zwischen einer kabellosen und einer kabelgebundenen Variante. Entscheidest du dich für letztere Option, brauchst du zwingend einen Adapter, denn ein HDMI- oder VGA-zu-Lightning-Kabel gibt es leider nicht. Ein geeignetes Verbindungsmodul kostet etwa 40 bis 50 Euro und ist im Handel erhältlich.
Die Verbindung via HDMI- oder VGA-Kabel bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Du bist nicht von der Qualität eines WLAN-Netzwerks abhängig.
Folgendermaßen stellst du die Verbindung zwischen iPhone und Beamer her:
Stecke das HDMI- oder VGA-Kabel in den Adapter.
Verbinde das HDMI- oder VGA-Kabel mit deinem Beamer.
Nun steckst du noch den Adapter in die Lightning-Buchse deines iPhones. Dieses sollte eingeschaltet sein.
Zu guter Letzt musst du noch dein iPhone als Quelle festlegen. Bei manchen Beamern wird der Bildschirminhalt deines Apple-Smartphones auch automatisch übertragen.
Du bevorzugst die Variante ohne Kabelsalat? Auch das ist problemlos möglich, sofern dein iPhone mit iOS 8 oder einer neueren Version läuft und du Zugang zu Apple TV hast. In diesem Fall kannst du nämlich Apple AirPlay nutzen, eine hauseigene Schnittstelle, mit der sich Display-Inhalte im Nu auf andere Geräte übertragen lassen. Und so funktioniert’s:
Stelle sicher, dass sowohl beim Beamer als auch bei deinem iPhone die WLAN-Funktion aktiviert ist.
Öffne das Kontrollzentrum auf deinem iPhone. Dazu streichst du einfach von der oberen rechten Ecke nach unten. Bei älteren iPhone-Modellen streichst du vom unteren Displayrand nach oben.
Tippe auf das AirPlay-Icon.
Anschließend öffnet sich ein Menü, in dem alle verfügbaren Geräte aufgelistet sind. Tippe auf deinen Beamer.
Nun musst du nur noch die Bildschirmsynchronisation aktivieren.
Bei einigen Beamern hast du zudem die Möglichkeit, auf eine herstellereigene App und eine WLAN-Verbindung zurückzugreifen, um den Bildschirminhalt deines Apple-Handys an die Wand zu projizieren.
Wenn du die Bildschirminhalte deines Apple-Handys im Großformat anzeigen lassen willst, kannst du dein iPhone ganz einfach mit einem Beamer verbinden.
Um eine Verbindung zwischen deinem iPhone und einem Beamer herzustellen, nutzt du am besten ein HDMI- oder VGA-Kabel sowie einen geeigneten Adapter.
Wer die kabellose Variante vorzieht, kann auch eine Verbindung via Apple AirPlay und Apple TV herstellen.
