Wenn ein medizinischer Notfall eintritt, kommt es auf jede Sekunde an. Da trifft es sich sehr gut, dass Apple für seine Smartphones ein Feature entwickelt hat, mit dem Du schnell und einfach Hilfe rufen kannst. Im freenet Ratgeber erfährst Du, wie Du Deinen Notfallpass auf dem iPhone einrichten und verwenden kannst.

Notfallkontakt beim iPhone einrichten: So funktioniert’s

Einen Notfallkontakt richtest Du über die Health App auf Deinem iPhone ein. Ab dem iPhone 8 und neueren Modellen kannst Du den Notfallkontakt dann auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen. Auf dem iPhone 7 oder älteren Modellen ist dies nicht direkt möglich. Du kannst jedoch im Notfall den Notruf wählen und dann auf "Medizinischer Ausweis" klicken, um wichtige medizinische Informationen anzuzeigen.

So richtest Du Notfallkontakte auf dem iPhone ein:

Öffne die Health-App auf Deinem iPhone und tippe oben rechts auf Dein Profilbild. Nun drückst Du die Option „Notfallpass“. Als nächstes navigierst Du zum Bereich „Notfallkontakte“ und tippst auf das grüne Plus-Symbol neben „Notfallkontakt“ und speicherst die Kontaktdaten Deiner Notfallkontakte. Zusätzlich kannst Du dort auch Gesundheitsdaten, wie Allergien, Deine Blutgruppe oder regelmäßig eingenommene Medikamente hinterlegen, auf die der Rettungsdienst in Deinem Notfallpass zugreifen kann.

Wichtig: Informiere die Person darüber, dass Du sie als Notfallkontakt ausgewählt hast, damit sie im Fall der Fälle nicht überrascht ist.

Wenn Du mit Deinem iPhone einen Notruf abgesetzt hast, werden Deine Notfallkontakte anschließend automatisch per SMS benachrichtigt und Dein aktueller Standort mit ihnen geteilt – auch dann, wenn die Funktion auf Deinem iPhone deaktiviert ist. Diese spezielle SOS-Ortung ist für 24 Stunden aktiviert. Du kannst sie aber auch vorzeitig beenden, indem Du in der Statusleiste Deines iPhones auf “SOS-Standort nicht mehr teilen” drückst.

Übrigens: Andere Nutzer – zum Beispiel Ersthelfer – können sich Deine Notfallkontakte auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen, wenn sie die Seitentaste fünfmal hintereinander drücken.