Im Bett, Büro oder Café – begleitet dich dein iPhone auch überall hin? Damit es nicht zur Keimschleuder wird, solltest du immer mal wieder dein Handy reinigen. Die regelmäßige Pflege ist aber nicht nur wegen der Hygiene zu empfehlen.

Sammeln sich Staub und andere Verschmutzungen im Lautsprecher an, kann der Sound in Mitleidenschaft gezogen werden. Das stört beim Telefonieren, aber auch beim Musikhören. Die iPhone-Lautsprecher zu reinigen, ist das beste Mittel gegen eine nachlassende Soundqualität und im Handumdrehen erledigt. Wir zeigen dir, wie einfach das geht und worauf du achten solltest.

iPhone-Lautsprecher von außen reinigen

Das Wichtigste vorab: Nicht jedes Mittel eignet sich dafür, die Lautsprecher deines iPhones zu säubern. Damit aus einem kleinen Soundproblem nicht ein ausgewachsener Schaden wird, solltest du immer die grundsätzlichen Reinigungshinweise von Apple selbst beachten:

Schalte das iPhone vor dem Reinigen aus.

Entferne alle Kabel.

Verwende keine Reinigungsmittel und keine Druckluft.

Hast du dein iPhone ausgeschaltet und alle Kabel entfernt, kann es losgehen. Folgende Hilfsmittel haben den gewünschten Effekt, sie sind günstig und in (fast) jedem Haushalt vorhanden:

Klebestreifen : Drücke den Klebestreifen vorsichtig an die Lautsprecheröffnung und ziehe ihn langsam wieder ab. Staub und lose Partikel bleiben an der Oberfläche des Streifens haften und verstopfen die Speaker nicht mehr.

Pinsel : Bürste die Lautsprecheröffnung vorsichtig aus. Achte darauf, einen Pinsel mit weichen Borsten zu verwenden, um dabei keine Schäden zu verursachen.

Zahnbürste : Eine gute Alternative zum Pinsel. Verwende eine trockene Zahnbürste mit weichen Borsten. Vermeide vor allem beim iPhone 8 und den neueren Modellen den Kontakt mit der Oberfläche, damit keine Kratzer auf der ölabweisenden Beschichtung entstehen.

Wattestäbchen: Sie sind prädestiniert, um die kleinen Öffnungen des iPhone-Lautsprechers zu reinigen. Presse das Ende hinein, drehe es leicht und ziehe es mitsamt den Rückständen wieder heraus.

Willst du auch gleich die Oberfläche von Schlieren und Schmutz befreien, ist ein trockenes Mikrofasertuch dafür ideal. Zum Desinfizieren befeuchtest du es am besten mit 70-prozentigem Isopropylalkohol. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringt.

Geheimtipp: Typenreiniger

Zugegeben – Typenreiniger besitzt nicht jeder. Die knetbare Masse, die eigentlich zur Reinigung der Typen von Schreibmaschinen oder von Stempeln verwendet wird, ist aber äußerst effektiv. Staub und andere Rückstände lassen sich damit einfach entfernen. Zudem kannst du Typenreiniger mehrmals verwenden, um deine iPhone-Lautsprecher zu reinigen. Und so einfach geht’s:

Trenne ein Stück Typenreiniger ab und knete es, bis es weich ist. Presse die Masse auf die Lautsprecheröffnung und ziehe sie wieder ab. Wiederhole den Vorgang mehrmals. Entferne Rückstände des Typenreinigers durch erneutes Anpressen.

Wie schnell es funktioniert, siehst du hier: