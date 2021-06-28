Eigentlich ist es kein Problem, Handy-Kontakte zu übertragen. Trotzdem bereitet die Synchronisation vielen Nutzern Schwierigkeiten. Wir erklären dir, wie die Übertragung auf Android und iOS ganz einfach gelingt.

Android-Handy: Kontakte übertragen in wenigen Minuten

Nahezu jeder Android-Nutzer besitzt auch ein Google-Konto. Dieses kann man auch dafür nutzen, Handy-Kontakte zu übertragen. Nachdem du dein Google-Konto eingerichtet hast, musst du dafür lediglich die Kontaktdaten zwischen dem alten und dem neuen Gerät synchronisieren.

So synchronisierst du in Android Kontaktdaten über dein Google-Konto

Öffne auf dem Ausgangsgerät die Einstellungen-App und tippe anschließend auf „Konten“. Möglicherweise hat die Option auch einen leicht anderslautenden Namen wie „Konten und Sicherung“. Nun tippst du auf „Konten verwalten“ und wählst im Anschluss dein „Google-Konto“. Tippe auf „Konto synchronisieren“ und aktiviere danach den Regler neben „Kontakte“. Wähle nun auf dem neuen Handy die Einstellungen, gehe zu „Konten“ (oder „Konten und Sicherung“) und verfahre genauso wie im ersten Schritt.

Nun werden die Smartphone-Kontakte übertragen. Je nachdem, wie viele Nummern transferiert werden, kann der Vorgang auch mal etwas länger dauern.

In unserem Beitrag zur Einrichtung des Google-Kontos erfährst du mehr zu wichtigen Einstellungen und Datenschutzhinweisen.

Weitere Wege, um Kontakte in Android zu übertragen

1. Kontakte auf der SIM-Karte speichern

Es ist vielleicht eine etwas angestaubte Methode, aber sie funktioniert nach wie vor – Kontakte auf der SIM-Karte speichern und diese im neuen Smartphone weiternutzen. Der Nachteil dabei ist, dass SIM-Karten eine eingeschränkte Speicherkapazität besitzen. Auf neue Karten passen etwa 250 Kontakte. Außerdem muss die alte Karte mit dem neuen Handy kompatibel sein. In diesem Beitrag erklären wir, wie du eine Micro-SIM- in eine Nano-SIM-Karte verwandeln kannst.

2. Kontakte als VCF-Datei exportieren

Kontaktdaten lassen sich als Datei exportieren. Den Export nimmst du in der Regel im Menüpunkt „Importieren/Exportieren“ in den Einstellungen der Kontakte-App vor. Hier kannst du „VCF-Datei exportieren“ auswählen. Die entsprechende Datei (vCard) lässt sich beispielsweise in Google Drive speichern. Diese Dateien lassen sich ins CSV-Format umwandeln und so in Outlook importieren. vCards kannst du auch in deine macOS- bzw. iOS-Kontakte importieren.

3. Daten über WLAN und NFC importieren

Bei der Einrichtung eines neuen Android-Smartphones besteht die Möglichkeit, Daten über WLAN von einem anderen Android-Smartphone zu übertragen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich beide Geräte im gleichen WLAN befinden. Via NFC lassen sich aber auch einzelne Kontakte zwischen Geräten teilen. Das initiierst du mit der „Teilen“-Auswahl in der Kontakte-App.

Neues iPhone? So überträgst du deine Kontakte