Kein Zweifel: Die Apple Watch ist ein echter Tausendsassa. Du kannst die smarte Uhr nicht nur als Tracking-Tool beim Laufen, als Wecker und Kalender nutzen, sondern auch als Fernbedienung für Apple TV und als Headset bei Anrufen verwenden. Doch taugt die Apple Watch auch ohne iPhone etwas und lässt sich die Uhr sogar mit einem Android-Handy koppeln? freenet klärt auf.

Apple Watch ohne iPhone nutzen: Diese Funktionen sind verfügbar

Du möchtest Dein iPhone zur Abwechslung mal zu Hause lassen, wenn Du Dein tägliches Lauf-Training durchziehst? Auch ohne Verbindung zu Deinem Apple-Handy und einem WLAN-Netzwerk lassen sich einige Funktionen der Apple Watch nutzen – allerdings nicht alle. Du kannst unter anderem …

… Uhr, Timer, Stoppuhr und Wecker nutzen.

… Dein Fitness-Workout tracken und Deine Herzfrequenz messen.

… Deine Lieblingsmusik, Hörbücher und Podcasts abspielen.

… gespeicherte Fotos begutachten.

… Digital-Touch-Nachrichten senden.

… via Apple Pay kontaktlos bezahlen.

… via GPS nach Geräten oder Personen suchen.

Wenn Dein iPhone nicht in Reichweite ist, aber zumindest auf eine WLAN-Verbindung zugreift, kannst Du darüber hinaus Nachrichten senden, Deine Apple Watch als Walkie-Talkie verwenden, via FaceTime telefonieren, Dir das Wetter anzeigen lassen, Musik hinzufügen und viele weitere Features nutzen.

Übrigens: Alle Apple-Watch-Modelle ab dem Modell Series 3 gibt es als eSIM-Variante, also mit Cellular. Der große Vorteil dabei: Die smarte Uhr funkt via LTE und UMTS und kann somit auch ohne Kopplung mit einem iPhone auf Mobilfunkverbindungen zugreifen.