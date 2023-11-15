Apple Watch ohne iPhone nutzen
Eine Apple Watch ohne iPhone nutzen – geht das? freenet erklärt Dir alles Wichtige zum Thema.
Eine Apple Watch ohne iPhone nutzen – geht das? freenet erklärt Dir alles Wichtige zum Thema.
Kein Zweifel: Die Apple Watch ist ein echter Tausendsassa. Du kannst die smarte Uhr nicht nur als Tracking-Tool beim Laufen, als Wecker und Kalender nutzen, sondern auch als Fernbedienung für Apple TV und als Headset bei Anrufen verwenden. Doch taugt die Apple Watch auch ohne iPhone etwas und lässt sich die Uhr sogar mit einem Android-Handy koppeln? freenet klärt auf.
Du möchtest Dein iPhone zur Abwechslung mal zu Hause lassen, wenn Du Dein tägliches Lauf-Training durchziehst? Auch ohne Verbindung zu Deinem Apple-Handy und einem WLAN-Netzwerk lassen sich einige Funktionen der Apple Watch nutzen – allerdings nicht alle. Du kannst unter anderem …
… Uhr, Timer, Stoppuhr und Wecker nutzen.
… Dein Fitness-Workout tracken und Deine Herzfrequenz messen.
… Deine Lieblingsmusik, Hörbücher und Podcasts abspielen.
… gespeicherte Fotos begutachten.
… Digital-Touch-Nachrichten senden.
… via Apple Pay kontaktlos bezahlen.
… via GPS nach Geräten oder Personen suchen.
Wenn Dein iPhone nicht in Reichweite ist, aber zumindest auf eine WLAN-Verbindung zugreift, kannst Du darüber hinaus Nachrichten senden, Deine Apple Watch als Walkie-Talkie verwenden, via FaceTime telefonieren, Dir das Wetter anzeigen lassen, Musik hinzufügen und viele weitere Features nutzen.
Übrigens: Alle Apple-Watch-Modelle ab dem Modell Series 3 gibt es als eSIM-Variante, also mit Cellular. Der große Vorteil dabei: Die smarte Uhr funkt via LTE und UMTS und kann somit auch ohne Kopplung mit einem iPhone auf Mobilfunkverbindungen zugreifen.
Wenn Du die Apple Watch ohne iPhone nutzen und die smarte Uhr stattdessen mit einem Android-Smartphone koppeln möchtest, haben wir schlechte Nachrichten für Dich: Das ist grundsätzlich leider nicht möglich.
Denn mit einem Android-Modell wie dem Samsung Galaxy S25 oder dem Xiaomi 15T hast Du keinen Zugriff auf die Apple-Watch-App – und die brauchst Du zwangsläufig, um die Uhr einzurichten. Zudem lässt sich zwischen einem Android-Handy und der Apple Watch keine Bluetooth-Verbindung herstellen.
Eine Apple Watch komplett ohne iPhone einzurichten, funktioniert leider nicht. Allerdings muss es nicht das eigene iPhone sein – die Familienkonfiguration macht es möglich. Dazu musst Du ein Familienmitglied (oder einen Freund) fragen, ob Du dessen iPhone für die Konfiguration ausleihen darfst. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Konfiguration sind dabei folgende:
Auf dem iPhone läuft iOS 14 oder neuer und auf der Apple Watch watchOS 7 oder neuer.
Du und die Person, die Dir das iPhone zur Verfügung stellt, brauchen jeweils eine eigene Apple-ID.
Ihr seid gemeinsam in einer Familiengruppe zur Familienfreigabe. Dem Inhaber des iPhones muss die Rolle des Organisators, eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten zugeteilt sein.
Um Deine Apple Watch ohne eigenes iPhone, aber mithilfe der Familienkonfiguration, einzurichten, gehe wie folgt vor:
Schalte die Apple Watch ein und ziehe sie an.
Halte Deine Apple Watch so lange nah an das iPhone, bis eine Meldung auf dem iPhone erscheint, dass die Konfiguration der Apple Watch beginnen kann. Taucht keine solche Meldung auf, kannst Du die Watch-App auf dem iPhone öffnen. Gehe dort auf “Alle Apple Watches” und tippe dann auf “Apple Watch hinzufügen”.
Wähle die Option “Für ein Familienmitglied einrichten” aus.
Koppele die Watch mit dem iPhone, indem Du die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgst.
Anschließend tippst Du auf “Apple Watch konfigurieren”. Nun kannst Du die Textgröße für die Watch sowie einen Sicherheitscode festlegen.
Als nächstes kannst Du auf dem iPhone das Familienmitglied auswählen, das die Watch verwenden wird. Befindet sich der richtige Name nicht in der automatisch angezeigten Liste, klickst Du auf “Familienmitglied hinzufügen”. Halte für diesen Schritt außerdem Deine Apple-ID bereit.
Zuletzt kannst Du verschiedene Funktionen konfigurieren und aktivieren, wie Kaufanfragen, WLAN und Mobilfunk, Ortungsdienste, Siri, Apple Cash Family, Nachrichten in iCloud, Gesundheitsdaten, Notfallkontakte, Notfallpass, Aktivität, Zeit im Tageslicht, Trainingsroutinenprotokoll, Fotos und Kontakte.
Du möchtest Deine Apple Watch wieder entkoppeln, hast aber das iPhone nicht zur Hand? In diesem Fall gehst Du folgendermaßen vor:
Öffne die Einstellungen Deiner Apple Watch.
Tippe auf „Allgemein“, danach auf „Zurücksetzen“ und zu guter Letzt auf „Einstellungen & Inhalte löschen“.
Gib Dein Passwort ein.
Gegebenenfalls musst Du nun festlegen, ob Dein Mobilfunktarif weiter bestehen soll oder ob Du diesen entfernen möchtest.
Falls Du die Apple Watch wieder auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen willst, drückst Du zum Schluss noch auf „Alles löschen“.
Wenn Du Deine Apple Watch ohne iPhone verwenden willst, ist das Funktionsspektrum stark eingeschränkt. Du kannst das Gadget aber weiterhin unter anderem als Uhr, Fitnesstracker oder Wiedergabegerät nutzen.
Sofern Dein iPhone nicht in Reichweite ist, aber Deine Apple Watch immerhin mit dem WLAN verbunden ist, stehen Dir deutlich mehr Funktionen zur Verfügung.
Mit einem Android-Modell kannst Du die Apple Watch nicht nutzen, da Du mit einem Modell von Samsung, Xiaomi und Co. nicht auf die erforderliche App zugreifen und keine Bluetooth-Verbindung herstellen kannst.
Wenn Du eine Apple Watch ohne iPhone einrichten willst, funktioniert dies über die Familienkonfiguration.
Es ist möglich, eine Apple Watch ohne eigenes iPhone zu nutzen. Für die Einrichtung des Geräts ist ein iPhone jedoch unerlässlich – hier könntest Du etwa ein Familienmitglied, das ein Apple-Handy besitzt, um Hilfe bitten. Zu beachten ist, dass der volle Funktionsumfang der Apple Watch nur in Kombination mit einem iPhone zur Verfügung steht. Wenn Du also kein iPhone besitzt, kann eine Smartwatch eines anderen Anbieters eine bessere Alternative für Dich sein.
Handelt es sich bei Deiner Apple Watch um ein Modell mit integriertem Cellular, kannst Du damit Telefonanrufe tätigen, ohne ein iPhone in der Nähe zu haben - vorausgesetzt, Du hast einen entsprechenden Mobilfunkvertrag abgeschlossen. Bei einem Modell ohne Cellular kannst Du über WLAN telefonieren.
Um Apple Pay auf Deiner Apple Watch einzurichten, ist ein iPhone notwendig. Wenn die Einrichtung aber erfolgreich abgeschlossen ist, kannst Du jederzeit mit der Apple Watch bezahlen - unabhängig davon, ob das gekoppelte iPhone in der Nähe ist oder nicht.
Foto: ©Unsplash / Luke Chesser; Shawn Rain