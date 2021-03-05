iPhone wechseln leicht gemacht

Wenn du in den Genuss der aktuellsten Technik kommen willst, lohnt es sich, von Zeit zu Zeit auf ein neues iPhone zu wechseln. Lästig ist bei einem neuen Smartphone nur, dass man alle wichtigen Daten auf das neue Handy ziehen muss. Doch glücklicherweise gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen der Umzug zum neuen Apple-Smartphone zum Kinderspiel wird. Wir stellen sie dir vor.

Schnellstart-Funktion

Wenn du deine Daten auf ein neues iPhone übertragen möchtest, ist die Schnellstart-Funktion ganz besonders praktisch. Wichtig ist bei dieser Methode nur, dass das neue Smartphone noch nicht eingerichtet wurde. Die zweite Voraussetzung besteht darin, dass beide iPhones mindestens mit iOS 11 laufen. Und drittens benötigst du eine ordentliche WLAN-Verbindung für das Prozedere.

Sollten all diese Bedingungen erfüllt sein, schaltest du dein neues Apple-Modell ein. Gleich nach der Sprach- und Länderwahl führt dich der Einrichtungsassistent zum Schnellstart. Nun entsperrst du dein altes iPhone und drückst auf „Weiter“.

Mit diesem Schritt aktivierst du die Kamera deines alten Geräts. Halte es über den Bildschirm des neuen Modells und scanne das dargestellte Animationsmuster. Alternativ kannst du auch auf „Manuell authentifizieren“ tippen und dich mit deiner Apple-ID einloggen. Ist die Authentifizierung vollzogen, kannst du manuell alle Daten auswählen, die du mitnehmen willst.

Die Übertragung der Daten kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Lass die beiden Geräte aber während des gesamten Vorgangs nebeneinander liegen, um eine bestmögliche Verbindung zu gewährleisten. Wenn alle Daten wie gewünscht auf dem neuen iPhone angelangt sind, ist es gut möglich, dass es automatisch neustartet.

Daten übertragen mit AnyTrans

Wenn du dein iPhone wechseln und deine Daten auf das neue Gerät übertragen willst, bietet sich auch die App „AnyTrans“ ( iOS) an. Das Synchronisierungs-Tool vereinfacht den Austausch deiner Daten erheblich – auch nach der Einrichtung deines neuen iPhones.

Durch die Drag-&-Drop-Funktion kannst du nicht nur alle gewünschten Daten einfach und unkompliziert von deinem alten auf dein neues Smartphone ziehen. Ebenso ist es möglich, Dateien von deinem Computer auf das Smartphone zu übertragen und Backups anzulegen.

Bei einem iPhone-Wechsel gehst du folgendermaßen vor: Nachdem du dir die Version für deinen PC bzw. Laptop heruntergeladen hast, schließt du sowohl das alte als auch das neue iPhone an das Gerät an. Anschließend wählst du in AnyTrans die Option „Handy auf iPhone“ und danach die Kategorie „Phone Switcher“.

Als nächstes legst du fest, welches der beiden iPhones das Ausgangs- und welches das Zielgerät ist. Nachdem du auf „Weiter“ geklickt hast, erhältst du eine Übersicht über deine Daten, sortiert in Kategorien wie „Musik“, „Bilder“ oder „Lesezeichen“. Wähle die Kategorien aus, die du übertragen möchtest, und klicke dann auf „Weiter“, um den Vorgang abzuschließen.

So praktisch die Funktionen des Tools sind, so abschreckend ist leider auch der Preis: Knapp 40 Euro kostet die Anwendung im App Store. Nur die 7-Tage-Demo-Version ist kostenlos.

Backup verwenden: iCloud