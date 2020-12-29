Dein Smartphone mit dem PC zu verbinden, bringt einige praktische Vorteile. So kannst du beispielsweise per USB Daten auf deinen Computer übertragen. Doch was, wenn dein PC dein Handy nicht erkennt? Zunächst einmal muss das nicht gleich bedeuten, dass ein Defekt vorliegt. Wir haben einige Lösungsansätze für dich, die das Problem in der Regel schnell beheben.

Schäden an der Hardware ausschließen

Wenn dein Handy von deinem PC nicht erkannt wird, bietet es sich als Allererstes an, einen Neustart vorzunehmen – und zwar an beiden Geräten. Sollte dieser Schritt nicht zum Erfolg führen, untersuchst du die Hardware – also Handy, PC und Kabel – auf eventuelle Schäden.

Wenn du verbogene Kontaktstifte, Brüche oder andere sichtbare Defekte an deinem USB-Kabel feststellst, solltest du dieses unbedingt durch ein neues ersetzen. Einige Kabel sind auch nur zum Laden deines Handys, nicht aber für Datenübertragungen geeignet. Wähle daher für diesen Zweck immer das offizielle Kabel des jeweiligen Herstellers.

Wenn dein Kabel in einem einwandfreien Zustand ist, könnte es aber ebenso gut sein, dass der USB-Anschluss deines PCs beschädigt ist. Probiere es daher zunächst mit einem alternativen USB-Port oder gegebenenfalls mit einem anderen PC oder Laptop. Falls dein Handy nun erkannt wird, liegt das Problem wohl am USB-Anschluss deines Computers.

Am besten testest du auch direkt den umgekehrten Fall – vielleicht ist auch der Anschluss deines Handys defekt. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, kommst du um eine Reparatur nicht umhin.

Wähle den korrekten Übertragungsmodus aus