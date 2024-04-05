Auch die iPhone 15-Reihe kommt wie gewohnt mit einer Standardliste von Klingeltönen. Willst Du aber einen Deiner Lieblingssongs als Klingelton verwenden, stehen Dir mehrere einfache Möglichkeiten zur Verfügung, für die Du nicht einmal eine spezielle App herunterladen musst.

Technische Anforderungen an iPhone Klingeltöne

Apple nutzt für Klingeltöne das Dateiformat M4R, deshalb kannst Du nicht einfach einen Song aus Deiner Mediathek nutzen und ihn direkt als Klingelton einsetzen. Außerdem darf Dein Klingelton maximal 30 Sekunden lang sein, ansonsten kannst Du ihn nicht als iPhone Klingelton verwenden. Du musst also sowohl das Dateiformat ändern sowie einen Liedausschnitt wählen, den Du hören willst, wenn Du angerufen wirst.

Hast Du Deinen eigenen Klingelton erfolgreich eingerichtet, dann kannst Du ihn unter Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton abrufen. Nur wenn der Klingelton richtig eingerichtet ist und die Anforderungen erfüllt, wird er Dir dort angezeigt.

iPhone Klingelton erstellen mit iTunes

Am einfachsten erstellst Du einen eigenen Klingelton, indem Du iTunes am PC verwendest, idealerweise am Mac:

Klicke mit der rechten Maustaste auf Deinen Song und kopiere ihn. Öffne anschließen die Informationen zum Song ebenfalls über die rechte Maustaste. Im Reiter Optionen legst Du dann eine Start- und eine Stopp-Zeit fest. Bedenke dabei, dass der gewählte Ausschnitt maximal 30 Sekunden lang sein darf. Bestätige Deine Einstellungen, indem Du auf OK klickst. Nun muss die Datei in das Klingelton-Format M4R (.m4r) umgewandelt werden. Dafür erstellst Du unter “Datei” eine ACC Version, die in MP4 gespeichert wird. Ändere die Dateiendung in den Informationen auf “.m4r”, um die neue Datei als Klingelton verwenden zu können. Nach der Synchronisierung von PC und Handy erscheint Dein neuer Klingelton unter Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton und Du kannst ihn verwenden.

Klingelton auf dem iPhone erstellen

Alternativ kannst Du auch einen Klingelton direkt auf dem Smartphone erstellen. Dafür benötigst Du allerdings eine App. Am einfachsten verwendest Du die vorinstallierte App “GarageBand”, in der Du folgendermaßen vorgehst:

Öffne die App und tippe auf das + Symbol. Wähle “Audiorecorder” aus der Liste der verfügbaren Instrumente aus. Deaktiviere das kleine Metronom oben in der Mitte. Es wird durch ein Dreieck mit schräger Strich gekennzeichnet. Danach wechselst Du die Ansicht, indem Du oben links auf das Spur-Icon klickst. Nun tippst Du ganz rechts auf das kleine + Symbol, wählst Abschnitt A aus und stellst die Länge des Abschnitts auf 30 ein. Tipp dann auf “Fertig” Tippe anschließend auf die Schleife. In dem jetzt geöffneten Menü kannst Du entweder eine gespeicherte Datei oder einen Song aus Deiner Mediathek auswählen. Halte diesen getippt, bis er sich in Deine Spur in Garage Band verschieben lässt. Dort kannst Du Deinen gewünschten 30-Sekunden-Ausschnitt schneiden und bearbeiten. Wenn Du fertig bist, tippe auf den Pfeil oben links und wähle “Meine Songs” aus. Halte den Song kurz gedrückt, um ihn umzubenennen. Exportiere die Datei dann über “Teilen” als Klingelton. Unter Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton findest Du Deinen Klingelton ganz oben in der angezeigten Liste.

Sollte Dein Song zu lang für einen Klingelton sein, kürzt das iPhone ihn automatisch beim Export.

Alternativ gibt es viele weitere kostenlose Apps, wie “Ringtones Maker” oder “Garage Ringetones”.