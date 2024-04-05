iPhone Klingelton erstellen: So geht’s!
Mit dem iPhone kannst Du leider nicht einfach jedes Lied direkt als Klingelton verwenden. Aber freenet zeigt Dir, wie Du Deine Lieblingsmusik ganz einfach zum Klingelton machst!
Auch die iPhone 15-Reihe kommt wie gewohnt mit einer Standardliste von Klingeltönen. Willst Du aber einen Deiner Lieblingssongs als Klingelton verwenden, stehen Dir mehrere einfache Möglichkeiten zur Verfügung, für die Du nicht einmal eine spezielle App herunterladen musst.
Apple nutzt für Klingeltöne das Dateiformat M4R, deshalb kannst Du nicht einfach einen Song aus Deiner Mediathek nutzen und ihn direkt als Klingelton einsetzen. Außerdem darf Dein Klingelton maximal 30 Sekunden lang sein, ansonsten kannst Du ihn nicht als iPhone Klingelton verwenden. Du musst also sowohl das Dateiformat ändern sowie einen Liedausschnitt wählen, den Du hören willst, wenn Du angerufen wirst.
Hast Du Deinen eigenen Klingelton erfolgreich eingerichtet, dann kannst Du ihn unter Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton abrufen. Nur wenn der Klingelton richtig eingerichtet ist und die Anforderungen erfüllt, wird er Dir dort angezeigt.
Am einfachsten erstellst Du einen eigenen Klingelton, indem Du iTunes am PC verwendest, idealerweise am Mac:
Klicke mit der rechten Maustaste auf Deinen Song und kopiere ihn.
Öffne anschließen die Informationen zum Song ebenfalls über die rechte Maustaste.
Im Reiter Optionen legst Du dann eine Start- und eine Stopp-Zeit fest. Bedenke dabei, dass der gewählte Ausschnitt maximal 30 Sekunden lang sein darf.
Bestätige Deine Einstellungen, indem Du auf OK klickst.
Nun muss die Datei in das Klingelton-Format M4R (.m4r) umgewandelt werden. Dafür erstellst Du unter “Datei” eine ACC Version, die in MP4 gespeichert wird.
Ändere die Dateiendung in den Informationen auf “.m4r”, um die neue Datei als Klingelton verwenden zu können.
Nach der Synchronisierung von PC und Handy erscheint Dein neuer Klingelton unter Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton und Du kannst ihn verwenden.
Alternativ kannst Du auch einen Klingelton direkt auf dem Smartphone erstellen. Dafür benötigst Du allerdings eine App. Am einfachsten verwendest Du die vorinstallierte App “GarageBand”, in der Du folgendermaßen vorgehst:
Öffne die App und tippe auf das + Symbol.
Wähle “Audiorecorder” aus der Liste der verfügbaren Instrumente aus.
Deaktiviere das kleine Metronom oben in der Mitte. Es wird durch ein Dreieck mit schräger Strich gekennzeichnet.
Danach wechselst Du die Ansicht, indem Du oben links auf das Spur-Icon klickst.
Nun tippst Du ganz rechts auf das kleine + Symbol, wählst Abschnitt A aus und stellst die Länge des Abschnitts auf 30 ein. Tipp dann auf “Fertig”
Tippe anschließend auf die Schleife. In dem jetzt geöffneten Menü kannst Du entweder eine gespeicherte Datei oder einen Song aus Deiner Mediathek auswählen. Halte diesen getippt, bis er sich in Deine Spur in Garage Band verschieben lässt.
Dort kannst Du Deinen gewünschten 30-Sekunden-Ausschnitt schneiden und bearbeiten.
Wenn Du fertig bist, tippe auf den Pfeil oben links und wähle “Meine Songs” aus.
Halte den Song kurz gedrückt, um ihn umzubenennen.
Exportiere die Datei dann über “Teilen” als Klingelton.
Unter Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton findest Du Deinen Klingelton ganz oben in der angezeigten Liste.
Sollte Dein Song zu lang für einen Klingelton sein, kürzt das iPhone ihn automatisch beim Export.
Alternativ gibt es viele weitere kostenlose Apps, wie “Ringtones Maker” oder “Garage Ringetones”.
Willst Du Dir die Arbeit sparen möchtest, stehen Dir auch verschiedene Klingeltöne zum Kauf oder als kostenlose Downloads zur Verfügung.
Du kannst über die Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton > Tone Store antippen und verschiedene Klingel- und Nachrichtentöne kaufen. Alternativ bieten auch einige Apps Klingeltöne zum Download an. In beiden Fällen handelt es sich aber eher um Sounds, als um Deine Lieblingssongs.
Du kannst auch verschiedene Klingeltöne am iPhone für Deine Kontakte einrichten. Wenn Du Deinen Klingelton über die Einstellungen veränderst, dann bearbeitest Du den Klingelton für alle Kontakte.
Willst Du jemandem einen eigenen Klingelton zuweisen, machst Du das so:
Öffne Deine Kontakte und wähle die Person aus.
Tippe oben rechts auf “Bearbeiten” und scrolle etwas nach unten.
Tippe auf Klingelton und wähle dann Deinen neuen Klingelton aus.
Tippe auf “Fertig”.
Wenn Du einem Kontakt auf diese einen eigenen Klingelton zugewiesen hast, bleibt dieser übrigens auch erhalten, wenn Du Deinen Standard-Klingelton in den Einstellungen veränderst. Du kannst dem Kontakt aber jederzeit auch den Standard-Klingelton wieder zuweisen.
Im Vergleich zu Smartphones mit Android-Systemen ist die Einrichtung eines eigenen Klingeltons etwas komplizierter. Dennoch stehen Dir über iTunes und Apps wie GarageBand trotzdem recht einfache Möglichkeiten zur Verfügung, um kostenlos Deinen Lieblingssong in einen Klingelton fürs iPhone zu verwandeln.
Unter Einstellungen wählst Du die Option Töne & Haptik mit der Alternative Töne und haptische Muster. Dort tippst Du auf den Ton, den Du ändern willst und wählst einen neuen aus.
Wähle den betreffenden Namen der Person aus der Kontakt-App aus. Gehe auf „Bearbeiten“ und tippe auf die Option „Klingelton“. Dann wählst Du einen eigenen Ton für den Kontakt aus.
Du kannst in iTunes am PC bzw. Mac direkt aus einem Lied einen Klingelton erstellen, indem Du die Informationen zum Song aufrufst. Dort kannst Du unter Optionen einen Liedausschnitt von maximal 30 Sekunden erstellen, den Du dann als M4R-Datei abspeicherst. Wenn Du Dein iPhone anschließend synchronisiert, findest Du das Lied als Klingelton in Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton
Für einen iPhone-Klingelton benötigst Du eine M4R-Audiodatei, die nicht länger als 30 Sekunden sein darf. Für die Konvertierung kannst Du entweder ein Online-Tool nutzen, eine App oder Du änderst den Dateinamen auf Deinem Mac zu “.m4r”.
Foto: ©Unsplash/freestocks