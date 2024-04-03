Der große Nothing Phone 2 Vergleich zeigt: Das günstigere Phone 2a kann in vielen Bereichen mit dem großen Bruder mithalten.

Das Nothing Phone 2a gehört zu den Neuerscheinungen der Budget-Smartphones aus dem ersten Quartal 2024. freenet zeigt Dir die Unterschiede zwischen dem Phone 2a und dem Nothing Phone 2 im ausführlichen Vergleich. Interessant ist, dass das Nothing Phone 2a rund 200 Euro günstiger ist, als das bereits seit dem 3. Quartal 2023 erhältliche Phone 2. Wer deshalb große Unterschiede in Sachen Leistung und Ausstattung vermutet, der irrt. Das deutlich günstigere Phone 2a kann in vielen Bereichen mit dem Phone 2 mithalten und ist teilweise sogar leistungsstärker. Alle Details findest Du hier. Display und Design beim Nothing Phone 2a und Phone 2 Beim Vergleich der Displays von Nothing Phone 2a und Nothing Phone 2 gibt es auf den ersten Blick wenig Unterschied. Beide Varianten werden mit einem 6,7 Zoll großen Display angeboten. Auch die Auflösung ist mit 1.080 x 2.400 Pixel beim Phone 2 und 1.084 x 2.412 Pixel beim Phone 2a beinahe identisch. Während das Phone 2 aber ein OLED-Display hat, verfügt das Nothing Phone 2a mit einem AMOLED-Display. Ein weiterer Unterschied fällt bei der Helligkeit auf. Hier kann das Phone 2 mit einer Spitzenhelligkeit von 1.600 Nits überzeugen, während das Phone 2a lediglich 1.300 Nits schafft. Die Geräte sind jeweils in den Farben Weiß und schwarz erhältlich und unterscheiden sich im Designs vor allem auf der Rückseite.

Nothing Phone 2a vs. 2: Leistung und Ausstattung Der Preisunterschied beim Nothing Phone 2 Vergleich erklärt sich bei einem Blick auf den eingebauten Prozessor. Das teurere Phone 2 besitzt mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 eine bessere Ausstattung als das Phone 2a, in dem ein MediaTek Dimensity 7200 Pro steckt. Dadurch ist das Phone 2 rund 15 Prozent schneller als das Phone 2a. Bei klassischen Anwendungen im Alltag dürfte der Unterschied jedoch nicht auffallen. Das Nothing Phone 2a arbeitet mit der aktuellen UI Nothing OS 2.5 Version auf Android 14 Basis. Auf dem Phone 2 ist die Nothing OS 2.0 auf Android 13 Basis vorinstalliert. Beide Geräte kannst Du sowohl mit 8 GB RAM als auch mit 12 GB RAM kaufen. Die Auswahl beim internen Speicher unterscheidet sich jedoch, denn das günstigere Nothing Phone 2a ist mit maximal 256 GB Speicher verfügbar, wohingegen Du das Nothing Phone 2 auch mit 512 GB Speicher bekommst. Nothing Phone 2a vs. 2: Die Kameras Kaum Unterschiede gibt es im Nothing Phone 2 Vergleich hinsichtlich der Kameratechnik. Beide verfügen über eine Dual-Kamera mit einer 50-MP-Hauptkamera und einer Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP Auflösung. Die Selfiekameras beider Geräte lösen mit 32 Megapixeln auf, wobei das Phone 2 vom Hersteller einen etwas besseren Sensor bekommen hat. Auch bei der Videoqualität liegen Nothing Phone 2 und 2a gleichauf. Videoaufnahmen sind mit bis zu 4K in verschiedenen Aufnahmemodi möglich.

Die Akkus beim Nothing Phone 2 Vergleich Große Unterschiede gibt es beim Vergleich Nothing Phone 2 vs. 2a hinsichtlich des Akkus nicht. Beim etwas älteren Nothing Phone 2 ist ein 4.700 mAh Akku eingebaut, der mit bis zu 45 Watt das Smartphone in 55 Minuten vollständig lädt. Das Nothing Phone 2a verfügt über einen Akku mit 5.000 mAh und wird ebenfalls mit maximal 45 Watt geladen, benötigt aber 59 Minuten. Legst Du Wert auf kabelloses Laden, kommt für Dich nur das Phone 2 infrage, da diese Funktion beim Phone 2a nicht unterstützt wird. Fazit zu Nothing Phone 2a und Phone 2 im Vergleich Der freenet Nothing Phone 2 Vergleich zeigt, dass das neuere Phone 2a sich als Budget-Smartphone nicht hinter dem Phone 2 verstecken muss. Zwar ist der Prozessor im günstigeren Phone 2a nicht ganz so stark wie im Phone 2, dafür kann das Phone 2a mit einer aktuelleren Android-Version aufwarten. Bezüglich der Kameras und des Akkus sind beide Modelle beinahe identisch. Unschlagbar ist hingegen der Preis des Nothing Phone 2a, denn er liegt rund 200 Euro unter dem des Phone 2. Nothing Phone 2a Nothing Phone 2 Display 6,7" AMOLED Display 6,7" OLED Display Auflösung 2.412 x 1.084 Pixel 2.400 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate maximal 120 Hz maximal 120 Hz Arbeitsspeicher 8 / 12 GB RAM 8 / 12 GB RAM Speicherplatz 128 GB; 256 GB 128 GB; 256 GB; 512 GB Prozessor MediaTek Dimensity 7200 Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Akkukapazität 5.000 mAh 4.700 mAh Kamera 50 MP + 50 MP 50 MP + 50 MP Frontkamera 32 MP 32 MP Abmessungen 162,74 x 76,32 x 8,55 mm 162,1x76,4x8,6 mm Gewicht 190 g 201 g FAQ zum Vergleich von Nothing Phone 2 und 2a Wie unterscheidet sich das Nothing Phone 2 vom 2a? Der wichtigste Unterschied beim Vergleich Nothing Phone 2 vs. 2a ist der Prozessor. Das Phone 2 bietet dank Snapdragon 8+ Gen1 die etwas bessere Performance. Wie verhalten sich Akkuleistung und Ladekapazität zwischen Nothing Phone 2 und 2a? In beiden Geräten sind beinahe identische Akkus verbaut und auch Ladezeit ist bei beiden Nothing Phones fast gleich. Einziger Unterschied beim Akku ist, dass das Phone 2 auch kabellos mit 15 Watt geladen werden kann. Beim Nothing Phone 2a fehlt diese Funktion. Gibt es bei der Kameraqualität zwischen dem Nothing Phone 2 und dem 2a signifikante Unterschiede? Bei der Kameraqualität sind im Nothing Phone 2 Vergleich mit dem Phone 2a keine nennenswerten Unterschiede aufgefallen. Der minimale Unterschied hinsichtlich der Blende beider Hauptkameras ist für Hobbyfotografen nicht spürbar. Werden das Nothing Phone 2 und das 2a unterschiedliche Zielgruppen ansprechen? Aufgrund des starken Preisgefälles ist das Nothing Phone 2a vor allem für preisbewusste Smartphone-Käufer interessant, wohingegen das Phone 2 preislich zu den Mittelklasse-Smartphones zählt. Foto: ©Nothing Phone

