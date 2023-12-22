Klein, kleiner, am kleinsten – in den vergangenen Jahren ist die SIM-Karte von Generation zu Generation geschrumpft: Aus der herkömmlichen Mini-SIM- wurde die Micro-SIM- und schließlich die Nano-SIM-Karte.

Da aktuelle High-End-Smartphones immer schlanker werden und gleichzeitig mehr Platz zur Unterbringung ihrer ausgefeilten Technik benötigen, muss sich auch die SIM-Karte verkleinern. Doch was kannst Du tun, wenn die SIM-Karte aus Deinem alten Smartphone nicht in den Slot des neuen Smartphones passt?

Egal, ob von Micro-SIM zu Nano-SIM oder umgekehrt – freenet zeigt Dir, wie Du Deine SIM-Karte aufs richtige Format bringst.

Von Nano-SIM bis Mini-SIM: Wie unterscheiden sich SIM-Karten-Größen?

Vor über 30 Jahren kam die erste SIM-Karte auf den Markt. Damals noch im Scheckkartenformat, wurde schon bald die Mini-SIM-Karte eingeführt. Das alte Standard-Format von 15 x 25 Millimetern kennst Du vielleicht noch vom ersten iPhone.

Geläufiger ist das Format der Micro-SIM-Karte. Mit ihren 12 x 15 Millimetern kam sie aber nur kurz in älteren Android-Geräten oder dem iPhone 4 zum Einsatz.

Die seit 2012 verwendete Nano-SIM-Karte ist nicht nur kleiner als die Micro-SIM, sondern auch dünner. Die 8,8 x 12,3 Millimeter große Karte findet in den aktuellen Flaggschiff-Modellen Verwendung. Inzwischen sind die ganz neuen Modelle zwar auch mit der neuen eSIM ausgestattet, allerdings haben die Smartphones eine Dual-SIM-Funktion und erlauben weiterhin die Nutzung der Nano-SIM-Karte.

An Aufbau und Funktion der Karte selbst hat sich auch mit der Verkleinerung der SIM-Karten-Größe nichts geändert. Die SIM-Karte ist immer noch Deine Identifikationskarte im Netz. Die Kontaktflächen sind nach wie vor im gleichen Abstand angeordnet, sodass Du mit einer simplen Schablone und ein paar geschickten Handgriffen aus jeder Micro-SIM eine Nano-SIM-Karte zuschneiden kannst. Denn auch, wenn die Micro-SIM etwas dicker ist, passt sie doch in die meisten Nano-SIM-Slots.

In dieser Grafik siehst Du die Maße der Nano-SIM, Micro-SIM und der alten Standard-Mini-SIM-Karte im Vergleich: