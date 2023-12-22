SIM-Karte zuschneiden: Aus Micro-SIM wird Nano-SIM
Von Micro-SIM zu Nano-SIM: Wir zeigen Dir, wie Du Deine SIM-Karte verkleinern und sie ins Nano-SIM-Format bringen kannst.
Klein, kleiner, am kleinsten – in den vergangenen Jahren ist die SIM-Karte von Generation zu Generation geschrumpft: Aus der herkömmlichen Mini-SIM- wurde die Micro-SIM- und schließlich die Nano-SIM-Karte.
Da aktuelle High-End-Smartphones immer schlanker werden und gleichzeitig mehr Platz zur Unterbringung ihrer ausgefeilten Technik benötigen, muss sich auch die SIM-Karte verkleinern. Doch was kannst Du tun, wenn die SIM-Karte aus Deinem alten Smartphone nicht in den Slot des neuen Smartphones passt?
Egal, ob von Micro-SIM zu Nano-SIM oder umgekehrt – freenet zeigt Dir, wie Du Deine SIM-Karte aufs richtige Format bringst.
Vor über 30 Jahren kam die erste SIM-Karte auf den Markt. Damals noch im Scheckkartenformat, wurde schon bald die Mini-SIM-Karte eingeführt. Das alte Standard-Format von 15 x 25 Millimetern kennst Du vielleicht noch vom ersten iPhone.
Geläufiger ist das Format der Micro-SIM-Karte. Mit ihren 12 x 15 Millimetern kam sie aber nur kurz in älteren Android-Geräten oder dem iPhone 4 zum Einsatz.
Die seit 2012 verwendete Nano-SIM-Karte ist nicht nur kleiner als die Micro-SIM, sondern auch dünner. Die 8,8 x 12,3 Millimeter große Karte findet in den aktuellen Flaggschiff-Modellen Verwendung. Inzwischen sind die ganz neuen Modelle zwar auch mit der neuen eSIM ausgestattet, allerdings haben die Smartphones eine Dual-SIM-Funktion und erlauben weiterhin die Nutzung der Nano-SIM-Karte.
An Aufbau und Funktion der Karte selbst hat sich auch mit der Verkleinerung der SIM-Karten-Größe nichts geändert. Die SIM-Karte ist immer noch Deine Identifikationskarte im Netz. Die Kontaktflächen sind nach wie vor im gleichen Abstand angeordnet, sodass Du mit einer simplen Schablone und ein paar geschickten Handgriffen aus jeder Micro-SIM eine Nano-SIM-Karte zuschneiden kannst. Denn auch, wenn die Micro-SIM etwas dicker ist, passt sie doch in die meisten Nano-SIM-Slots.
In dieser Grafik siehst Du die Maße der Nano-SIM, Micro-SIM und der alten Standard-Mini-SIM-Karte im Vergleich:
Du hast Dir ein neues Smartphone, ein Tablet, einen Surfstick oder einen mobilen WLAN-Router gekauft und Deine alte Micro-SIM-Karte passt nicht in den Nano-SIM-Slot? Kein Grund zur Sorge: Du musst Dir nicht gleich eine neue Nano-SIM-Karte bestellen.
Mit einer Schere, einem Klebestreifen, der Micro-SIM-Schablone von freenet und vielleicht noch einer Nagelfeile kannst Du in wenigen Schritten aus einer Micro- eine Nano-SIM-Karte zuschneiden. Folge dafür einfach der Anleitung mit Hilfe der freenet-Schablone, die Du als PDF herunterladen kannst.
Prüfe zuerst, ob der Karten-Slot Deines neuen Smartphones genügen Raum für die dickere Micro-SIM-Karte bietet. Das ist bei den Meisten der Fall.
Drucke die SIM-Schablone in Originalgröße im DIN-A4-Format aus. Um zu überprüfen, ob Deine Schablone wirklich maßstabsgetreu ist, lege Deine SIM-Karte vor dem Zuschneiden zur Kontrolle auf die Schablone.
Schneide nun die Nano-SIM-Schablone aus dem DIN-A4-Blatt aus.
Nimm einen Klebestreifen und klebe ihn auf die Schablone. Anschließend klebst Du die Schablone deckungsgleich auf die Kontaktfläche Deiner Micro-SIM-Karte. Achte darauf Deine SIM-Karte und die Schablone sorgfältig übereinander auszurichten, damit Du Deine SIM-Karte beim Zuschneiden nicht beschädigst.
Um die Nano-SIM-Karte zuzuschneiden, ist Fingerspitzengefühl gefragt: Mit der Schere schneidest Du vorsichtig an der Nano-SIM-Schablone entlang und verwandelst so Deine Micro-SIM-Karte in eine Nano-SIM. Schneide im Zweifel lieber zu wenig als zu viel ab. Nachschneiden kannst Du immer noch.
Überprüfe, ob Deine neue Nano-SIM-Karte in den Slot passt. Wenn nicht, kannst Du sie noch mit der Nagelfeile zurechtfeilen – allerdings möglichst, ohne dabei den Chip zu berühren.
Du möchtest das Risiko nicht eingehen? Alternativ gibt es im Handel auch spezielle Kartenstanzer, die schnell und einfach Deine Micro-SIM-Karte zur Nano-SIM machen. Lege dafür Deine SIM-Karte genau in den Stanzer ein und drücke den Stanzhebel nach unten.
Vorsicht: Wenn Du Deine SIM-Karte bearbeitest, besteht das Risiko, die Karte zu beschädigen. Wird die SIM-Karte nach dem Zuschneiden nicht mehr vom Gerät erkannt, musst Du bei Deinem Provider eine Ersatzkarte bestellen (am besten gleich im Nano-SIM-Format), um Deinen Handytarif wieder nutzen zu können.
Wenn Du noch auf der Suche nach einem günstigen Handytarif bist, findest Du ihn bei freenet. Ob ein Handytarif mit Smartphone oder ein Tarif ohne Handy – eine neue SIM-Karte bekommst Du in jedem Fall, sodass Du Dir keine Gedanken mehr über die passende SIM-Karten-Größe machen musst.
Anders als klassische SIM-Karten ist die neueste Generation, die embeddedSIM (eSIM), fest im Gerät verbaut. Mittlerweile setzen Hersteller wie Apple, Samsung und Google auf die eSIM als zusätzlichen Identifikationschip neben dem klassischen Slot für eine Nano-SIM-Karte.
Mit der eSIM kannst Du problemlos zwischen verschiedenen Mobilfunkanbietern wechseln, ohne dass Du auf eine neue SIM-Karte warten musst.
Du willst auf die nachhaltige eSIM umsteigen, brauchst aber noch das passende Smartphone? Im freenet Shop findest Du aktuelle Modelle wie das iPhone 17 und das Google Pixel 10 zum günstigen Preis, mit denen Du dank Dual-SIM-Funktion die eSIM ausprobieren und weiterhin Deine Nano-SIM nutzen kannst.
Die Nano-SIM-Karte ist mittlerweile Standard als Identifikationskarte in Smartphones. Neueste Smartphone-Generationen sind aber auch mit der eSIM ausgestattet, die klassischen SIM-Karten bald ablösen werden.
Wer noch eine Micro-SIM hat, kann sie zu einer Nano-SIM zuschneiden.
Auf die richtige SIM-Karten-Größe bringst Du sie entweder per Hand mithilfe der Nano-SIM-Schablone oder mit einem Stanzgerät.
Beim Zuschneiden der SIM-Karte besteht ein gewisses Risiko, dass sie beschädigt wird. In diesem Fall kannst Du Deine SIM-Karte nicht mehr verwenden und musst eine neue Karte bei Deinem Provider bestellen.
Ja, in der Regel kannst Du Deine Micro-SIM-Karte auf Nano-SIM zuschneiden. Achte aber darauf, dass Dein neues Smartphone über einen ausreichend dicken Karten-Slot verfügt, da Micro-SIMs etwas dicker sind als Nano-SIM-Karten.
Nutze zum Zuschneiden Deiner SIM-Karte eine SIM-Schablone. Mit ihr kannst Du die genaue Größe der Nano-SIM ermitteln und mit einer Schere zurechtschneiden. Bist Du unsicher mit der Schere, kannst Du auch einen speziellen Kartenstanzer verwenden, der Deine Micro-SIM-Karte einfach zur Nano-SIM macht.
Foto: ©Unsplash/Andrey Metelev