Dein Smartphone brennt dir mal wieder ein Loch in die Hosentasche? Es ist heiß genug, dass du damit dein T-Shirt bügeln kannst? Wir erklären dir, wieso dein Smartphone sich erhitzt und was du dagegen tun kannst.

Warum wird das Smartphone heiß?

Dass ein Smartphone sich mal warm anfühlt, ist noch kein Grund zur Besorgnis. Die Rechenprozesse im Inneren des Geräts können es erwärmen – das ist völlig normal. Erst wenn das Handy richtig heiß wird, solltest du dir Gedanken machen. Das kann zum Beispiel in folgenden Situationen passieren:

wenn du das Smartphone besonders beanspruchst, zum Beispiel mit Apps, die viel Strom verbrauchen wie Games oder Videostreaming

wenn du den Akku auflädst

wenn das Handy nach dem nächsten Wifi-Netzwerk sucht

wenn die Umgebungstemperatur hoch ist

Die Hersteller haben eine gewisse Wärmeentwicklung einkalkuliert und das Gerät kann diese gut abpuffern. Oft schreitet der Prozessor von selbst ein und drosselt die Leistung, damit das Handy abkühlen kann. Dein Smartphone reagiert dann vielleicht nur noch verzögert, ist aber eigentlich nicht in Gefahr.

Apps mit hohem Stromverbrauch identifizieren

Ein Grund dafür, dass das Handy heiß wird, sind Apps mit einem hohen Stromverbrauch. Um diese zu finden, kannst du in den Einstellungen deines Smartphones überprüfen, welche Apps besonders viel Akku ziehen.

Beim iPhone gehst du auf „Einstellungen“ und dann zu „Batterie“. Unter „Batterienutzung pro App“ findest du die entsprechende Auflistung.

Bei Android gehst du über „Einstellungen, „Akku“ und dann auf „Akkuverbrauch“.

Findest du hier Auffälligkeiten, etwa eine Anwendung, die du selten nutzt, die aber ganz oben steht, hast du den Übeltäter und kannst die entsprechende App deinstallieren. Denke auch dran, dass du Apps, die du gerade nicht nutzt, richtig beendest und nicht im Hintergrund weiterlaufen lässt.

Wenn WiFi das Problem ist: WiFi deaktivieren