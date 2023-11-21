Viren, Trojaner oder Malware können Dir das Leben besonders schwer machen. Häufig gelangen die kleinen Schädlinge unbemerkt auf Deine Endgeräte. Viele Jahre waren vor allem Computer mit Windows-Betriebssystemen von Sicherheitslücken und dementsprechend vielen Angriffsversuchen ausgesetzt.

Viele Aufgaben erledigst Du aber heute wie selbstverständlich auf dem Smartphone. Auch deshalb geraten Deine mobilen Endgeräte immer mehr in das Visier der Kriminellen und Hacker. Hier erfährst Du, ob Dich der iPhone Virenschutz zuverlässig vor den Gefahren schützt.

Sind iPhones ab Werk sicher?

Smartphones aus dem Hause Apple, etwa das neue iPhone 15, kannst Du ruhigen Gewissens nutzen und musst Dir hierbei kaum Gedanken rund um die Sicherheit Deiner Daten machen. Aktuelle Untersuchungen zeigen: Die Geräte bieten schon ab Werk ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Hierfür sorgt der Hersteller mit seiner speziellen Konstruktion. Denn auf den Endgeräten mit iOS-Betriebssystem können die Apps nur sehr eingeschränkt mit dem System und auch untereinander agieren. So hätte etwa eine Ransomware gar keine Möglichkeit, die vorhandenen Daten zu verschlüsseln.

Doch trotzdem gibt es auch auf dem iPhone grundsätzliche Sicherheitslücken und Risiken, die Du als Nutzer im Blick behalten solltest. Dies gilt etwa für die bekannte Spyware "Pegasus", die auch auf dem iPhone hinter Deinen persönlichen Daten her ist und diese ausspionieren kann.

iPhone Virenschutz - kostenlos vs. kostenpflichtig

Im App-Store auf Deinem iPhone findest Du mit den passenden Stichworten schnell eine breit gefächerte Auswahl unterschiedlicher Sicherheits-Apps und Virenschutz-Anwendungen. Diese stammen von mehr oder weniger bekannten Entwicklern. Doch während auf Android-Geräten ein grundlegender Virenscan möglich ist, funktioniert dieser auch mit der besten Sicherheits-App aufgrund der Beschränkungen auf Deinem iPhone leider nicht.

Also konzentrieren sich die Entwickler auf andere Features und Funktionen, um das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Hier stehen etwa Deine Netzwerkverbindungen im Mittelpunkt, die nicht selten das Ziel der Angriffe sind. Denn während Du im Internet einkaufst oder Deinen Kontostand überprüfst, können Kriminelle die sensiblen Informationen abgreifen. Die Sicherheits-Apps für iOS bieten deshalb ein integriertes VPN. Mit der zusätzlichen Verschlüsselung musst Du Dir keine Gedanken rund um Deine wichtigen Informationen machen.

Denke auch bei Deinem Android-Smartphone an Deine Sicherheit. Im freenet Magazin erhältst Du alle wichtigen Informationen rund um den Virenschutz auf Android-Smartphones.

Kostenlose Sicherheits-Apps für iPhones

Im Store stehen sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Sicherheits-Apps für Dein iPhone zur Verfügung. Dabei kannst Du bei den kostenlosen Varianten in der Regel nur auf die grundlegenden Features zurückgreifen. Dies gilt etwa durch eine Beschränkung des Datenverkehrs bei der Verwendung eines VPN.

Dies sind die bekanntesten, kostenlosen Sicherheits-Apps für iPhones:

Avast Security und Privacy

Avira Mobile Security

F-Secure SAFE

Kostenpflichtige Sicherheits-Apps für iPhones

Kostenpflichtige Apps nutzt Du in der Regel mit einer jährlichen Gebühr. Meist liegen die Kosten hierfür bei etwa 15 bis 20 Euro pro Jahr. Durch die Nutzung des Premium-Pakets kannst Du Dich in vielen Fällen auf deutlich mehr Funktionen und natürlich immer die neuesten Versionen verlassen. Dies zeigt sich etwa durch einen erweiterten Identitätsschutz oder eine unbegrenzte Verwendung des VPN mit maximaler Geschwindigkeit.

Dies sind die bekanntesten, kostenpflichtigen Sicherheits-Apps für iPhones: