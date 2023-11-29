Beide Modelle sind mit einem Super Retina XDR Display ausgestattet. Dieses sorgt für eine brillante Darstellung in kräftigen Farben, Details kommen dank 460 ppi (Pixeldichte) gut zur Geltung. Beim iPhone 15 bietet Dir der Bildschirm 6,1 Zoll in der Diagonale, das iPhone 15 Plus fällt mit 6,7 Zoll etwas größer aus . Wenn Du also eher auf der Suche nach einem handlichen Smartphone bist, ist das Basismodell die bessere Wahl. Streamst Du dagegen häufig Videos auf Filme auf Deinem Smartphone, bietet sich das größere iPhone-Modell an. Auch die Auflösung ist beim Plus-Modell mit 2.796 x 1.290 Pixeln etwas stärker als bei dem Basismodell.

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus bestehen beiden aus einem Aluminium-Gehäuse mit durchgefärbtem Glas auf der Rückseite. Die Modelle sind jeweils in den folgenden Farbvarianten erhältlich:

Das iPhone 15 Plus kann Dir mit bis zu 26 Stunden Videowiedergabe eine längere Akkulaufzeit bieten als das Basismodell iPhone 15. Dieses kommt auf maximal 20 Stunden.

Beide Modelle der neuen iPhone-15-Reihe sind mit einem Super Retina XDR Display ausgestattet. Beim iPhone 15 Plus fällt dieses mit 6,7 Zoll im Vergleich zum iPhone 15 (6,1 Zoll) etwas größer aus.

Sowohl das iPhone 15 als auch das iPhone 15 Plus bieten eine beeindruckende Leistung und eine benutzerfreundliche Bedienung, die sie auch für Einsteiger geeignet machen.

Seit September 2023 ist die neue Smartphone-Baureihe von Apple auf dem Markt, die 15er-Modelle. Dazu zählen neben den Premium-Pro-Modellen auch die Basisvariante iPhone 15 sowie das iPhone 15 Plus. Was unterscheidet die beiden Flaggschiffe voneinander? Hier erfährst Du mehr.

iPhone 15 vs. iPhone 15 Plus: Prozessor, Speicher und Performance

Technisch gesehen gibt es zwischen dem iPhone 15 und dem 15 Plus keine gravierenden Unterschiede. Beide Modelle arbeiten mit dem A16-Bionic-Chip der neuesten Generation, der jeweils auf sechs Gigabyte Arbeitsspeicher zurückgreifen kann. Somit bieten beide Apple-Modelle eine hervorragende Performance. Zudem verfügen beide Geräte über den aktuellen 5G-Standard und bieten mit WLAN 6 auch bei Dir zu Hause exzellente Datenraten für schnelles Surfen auf dem neuesten Stand der Technik.

Als Betriebssystem ist sowohl bei dem Basismodell iPhone 15 als auch beim iPhone 15 Plus die Version iOS 17 vorinstalliert. Diese hat die folgenden Neuerungen zu bieten:

Interaktive Widgets

Verbesserte Auto-Korrektur

Verbesserte Airdrop-Funktion

Offline-Karten für Apple-Karten

Mehr Datenschutz im Safari-Browser

In Sachen hast Du bei beiden Apple-Modellen die Wahl zwischen 128, 256 und 512 GB internem Speicher. So bieten Dir beide Smartphones genügend Platz für all Deine Bild- und Videoaufnahmen, Apps und Spiele.

iPhone 15 vs. iPhone 15 Plus: Kameras und Akkulaufzeit

Beide iPhone-Modelle können Dir dank einem großen Akku sowie einer verbesserten Energieeffizienz lange Akkulaufzeiten bieten. Sowohl mit dem Basismodell iPhone 15 als auch mit dem iPhone 15 Plus kommst Du selbst bei intensiver Nutzung ohne Probleme über den Tag.

Dennoch zeigen sich zwischen den beiden Apple-Smartphones Unterschiede bei der Akkulaufzeit: So bietet Dir das iPhone 15 eine maximale Videowiedergabezeit von maximal 20 Stunden. Das iPhone 15 Plus hat hier im Vergleich mit bis zu 26 Stunden Videowiedergabe klar die Nase vorne.

Auch in puncto Kamera-Setup können die beiden Flaggschiff-Modelle von Apple überzeugen: Das iPhone 15 und 15 Plus sind mit einer 48-MP-Hauptkamera sowie einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera der neuesten Generation ausgestattet. Mit einer optischen Bildstabilisierung sowie einem maximalen Zehnfach-Digital-Zoom gelingen Dir fantastische Fotos und Videoaufnahmen im 4K-Standard. Selfies schießt Du jeweils mit der TrueDepth-Frontkamera, die eine Auflösung von 12 Megapixeln zu bieten hat.

Technische Daten im Überblick

Eigenschaft iPhone 15 iPhone 15 Plus Display Super Retina XDR Display Super Retina XDR Display Auflösung 2.556 x 1.179 Pixel bei 460 ppi 2.796 x 1.290 Pixel bei 460 ppi Bilddiagonale 6,1 Zoll 6,7 Zoll Gehäuse Aluminium Aluminium Abmessungen (HxBxT) 147,6 x 71,6 x 7,80 mm 160,9 x 77,8 x 7,8 mm Gewicht 171 g 201 g Farben Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Pink Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Pink Chipsatz Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic 5G Ja Ja RAM 6 GB 6 GB Interner Speicher 128, 256 und 512 GB 128, 256 und 512 GB Kamera Zwei-Kamera-System (48-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkel) Zwei-Kamera-System (48-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkel) Akku Bis zu 20 Std. Videowiedergabe Bis zu 26 Std. Videowiedergabe Betriebssystem iOS 17 iOS 17 Wasser- und staubgeschützt Ja, IP68-Zertifizierung Ja, IP68-Zertifizierung

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Plus?

Der größte Unterschied zwischen dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Plus liegt in der Größe. Mit 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale verfügt das Plus-Modell über eine etwas größeres Display als das Basismodell iPhone 15 mit 6,1 Zoll. Zudem ist das iPhone 15 mit 171 Gramm leichter als das iPhone 15 Plus (201 Gramm). Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Akkulaufzeit der beiden Geräte: Während das iPhone 15 eine maximale Videowiedergabezeit von 20 Stunden zu bieten hat, schafft das iPhone 15 Plus bis zu 26 Stunden.

Welches iPhone ist besser; iPhone 15 oder 15 Plus?

Welches der beiden iPhones besser ist, hängt in erster Linie von Deinen individuellen Vorlieben und Bedürfnissen ab. Bist Du auf der Suche nach einem eher handlichen Smartphone mit geringem Gewicht, ist das iPhone 15 die bessere Wahl. Suchst Du dagegen nach einem Modell mit einem großen Display, um auch mal einen Spielfilm auf Deinem Smartphone zu streamen, solltest Du besser zum größeren iPhone 15 Plus greifen. Technisch gesehen bieten beide Modelle jedoch ähnliche Spezifikationen wie den A16-Bionic-Prozessor, 6 GB RAM und modernste Kamera-Sensoren.

Foto: ©Apple