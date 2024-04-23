Videos bearbeiten mit Apps: Viele Funktionen und große Auswahl

Mit eigenen Videos teilst Du Deinen Alltag mit Freunden oder der Familie. Videos schneiden per App erfordert dank intuitiver Benutzeroberfläche bei vielen Apps keine Vorerfahrung und lässt sich im Handumdrehen erlernen. Du möchtest mit einer App ein Video zusammenschneiden, das Bildmaterial mit Musik hinterlegen oder besondere Effekte einfügen? Hier findest Du fünf Empfehlungen von freenet zu Video-Apps, die als kostenlose Basisversion zur Verfügung stehen. Mit ihnen kannst Du Videos bearbeiten und diese anschließend in sozialen Netzwerken teilen, an Freunde verschicken oder sie für Dein Marketing nutzen.

Auf der Suche nach der passenden App, solltest Du folgende Kriterien berücksichtigen:

Unterstützung der wichtigsten Formate wie MP3, MP4 und WAV

Übersichtliche Benutzeroberfläche der App

Einfache Bedienung der Funktionen

Verfügbarkeit für iOS und Android

Auswahl der besonderen Effekte für Deine Videoprojekte

Kosten und Laufzeit bei kostenpflichtigen Angeboten für Video-Apps

Videos bearbeiten per App: Die fünf besten Apps

Wenn Du eigene Videos auf Deinem Smartphone bearbeiten möchtest, benötigst Du dazu eine App. Du kannst eine solche Video-App zum Schneiden des Bildmaterials verwenden, das Video mit Musik hinterlegen und zahlreiche weitere Funktionen nutzen. Die meisten der hier vorgestellten Apps zur Videobearbeitung bieten Dir in der kostenlosen Basis-Version viele praktische Funktionen, sind jedoch auch als kostenpflichtige App mit erweitertem Funktionsumfang verfügbar.

1. Promeo: Die Video App zum Schneiden für Social Media

Wenn Du mit einer App ein Video zusammenschneiden und danach vorwiegend in sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok oder Facebook posten möchtest, dann hält die App Promeo die passenden Funktionen für Dich bereit. Auch Anfänger können darüber im Handumdrehen ihre eigenen Videos erstellen und auf eine Vielzahl praktischer Vorlagen zugreifen. Eine Anpassung der Vorlagen ist bei dieser Video-App spielend leicht. Du fügst beispielsweise eigene Texte oder KI-Sticker ein und kannst verschiedene Filter verwenden. Allerdings erlaubt Promeo keine mehrspurige Videobearbeitung und die umfangreiche lizenzfreie Stockbibliothek steht nur Kunden der Premium-Version zur Verfügung. Promeo ist als Video-App zum Schneiden für iOS und Android erhältlich.

2. PowerDirector: Videos bearbeiten mit App für iOS und Android

Videos bearbeiten per App kannst Du auch mit dem nächsten freenet-Tipp, nämlich der App PowerDirector, die Du vielleicht schon als Software zur Videobearbeitung am PC kennst. Hier begeistert der große Funktionsumfang, dank dem selbst eine professionelle Videobearbeitung möglich ist. Eine mehrspurige Bearbeitung auf dem Smartphone ist möglich und es werden alle gängigen Formate unterstützt. Ein weiteres Highlight sind die KI-Algorithmen, mit denen Du beispielsweise Untertitel für Videos erstellst, Voiceover einfügst oder einen komplett neuen Videohintergrund nutzt. Auch PowerDirector gibt es zusätzlich zur kostenlosen Basisversion in einer Premium-Version mit lizenzfreien Stockmedien sowie der Unterstützung von 4K-Videos für Android und iOS.