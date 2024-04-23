Videos bearbeiten: Kostenlose Apps für Android und iOS
Hier erfährst Du, wie Videos bearbeiten per App auf dem Smartphone möglich ist und welche Video-Apps besonders gut sind.
Mit eigenen Videos teilst Du Deinen Alltag mit Freunden oder der Familie. Videos schneiden per App erfordert dank intuitiver Benutzeroberfläche bei vielen Apps keine Vorerfahrung und lässt sich im Handumdrehen erlernen. Du möchtest mit einer App ein Video zusammenschneiden, das Bildmaterial mit Musik hinterlegen oder besondere Effekte einfügen? Hier findest Du fünf Empfehlungen von freenet zu Video-Apps, die als kostenlose Basisversion zur Verfügung stehen. Mit ihnen kannst Du Videos bearbeiten und diese anschließend in sozialen Netzwerken teilen, an Freunde verschicken oder sie für Dein Marketing nutzen.
Auf der Suche nach der passenden App, solltest Du folgende Kriterien berücksichtigen:
Unterstützung der wichtigsten Formate wie MP3, MP4 und WAV
Übersichtliche Benutzeroberfläche der App
Einfache Bedienung der Funktionen
Verfügbarkeit für iOS und Android
Auswahl der besonderen Effekte für Deine Videoprojekte
Kosten und Laufzeit bei kostenpflichtigen Angeboten für Video-Apps
Wenn Du eigene Videos auf Deinem Smartphone bearbeiten möchtest, benötigst Du dazu eine App. Du kannst eine solche Video-App zum Schneiden des Bildmaterials verwenden, das Video mit Musik hinterlegen und zahlreiche weitere Funktionen nutzen. Die meisten der hier vorgestellten Apps zur Videobearbeitung bieten Dir in der kostenlosen Basis-Version viele praktische Funktionen, sind jedoch auch als kostenpflichtige App mit erweitertem Funktionsumfang verfügbar.
Wenn Du mit einer App ein Video zusammenschneiden und danach vorwiegend in sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok oder Facebook posten möchtest, dann hält die App Promeo die passenden Funktionen für Dich bereit. Auch Anfänger können darüber im Handumdrehen ihre eigenen Videos erstellen und auf eine Vielzahl praktischer Vorlagen zugreifen. Eine Anpassung der Vorlagen ist bei dieser Video-App spielend leicht. Du fügst beispielsweise eigene Texte oder KI-Sticker ein und kannst verschiedene Filter verwenden. Allerdings erlaubt Promeo keine mehrspurige Videobearbeitung und die umfangreiche lizenzfreie Stockbibliothek steht nur Kunden der Premium-Version zur Verfügung. Promeo ist als Video-App zum Schneiden für iOS und Android erhältlich.
Videos bearbeiten per App kannst Du auch mit dem nächsten freenet-Tipp, nämlich der App PowerDirector, die Du vielleicht schon als Software zur Videobearbeitung am PC kennst. Hier begeistert der große Funktionsumfang, dank dem selbst eine professionelle Videobearbeitung möglich ist. Eine mehrspurige Bearbeitung auf dem Smartphone ist möglich und es werden alle gängigen Formate unterstützt. Ein weiteres Highlight sind die KI-Algorithmen, mit denen Du beispielsweise Untertitel für Videos erstellst, Voiceover einfügst oder einen komplett neuen Videohintergrund nutzt. Auch PowerDirector gibt es zusätzlich zur kostenlosen Basisversion in einer Premium-Version mit lizenzfreien Stockmedien sowie der Unterstützung von 4K-Videos für Android und iOS.
Videos per App auf Smartphones mit iOS oder Android zu bearbeiten ist auch mit InShot möglich. Die App wurde speziell zur Videobearbeitung für Social Media entwickelt und umfasst zahlreiche Vorlagen speziell für Instagram und TikTok. InShot bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche und Du bist hier schnell mit den wichtigsten Funktionen zum Videos Schneiden per App vertraut. Besonders praktisch ist, dass es sich nicht um eine reine Video-App zum Schneiden handelt, Du kannst auch Fotos bearbeiten. Zu den Schwächen von InShot gehört, dass das 4K-Format nicht unterstützt wird und dass es keinen Support gibt.
Kurze Tanzvideos gehören zu den aktuellen Trends in sozialen Netzwerken. Deine eigenen Tanzclips erstellst Du zum Beispiel mit der App Zoomerang, die kostenlos für Android und iOS erhältlich ist. Sie bietet Dir alle Basisfunktionen der Videobearbeitung und eine große Auswahl von GIFs, Stickern, Emojis und anderen Effekten. Allerdings unterstützt Zoomerang keine 4K-Videos. Dafür wirst Du Teil einer weltweiten Community mit mehr als 25 Millionen Nutzern.
Du besitzt ein iPhone wie das aktuelle iPhone 15 und möchtest damit Videos bearbeiten? Dann hält Apple mit iMovie eine eigene App für Dich bereit. Videos schneiden per App ist damit ebenso möglich wie das Hinterlegen der Videos mit Musik, die Verwendung eines Greenscreens und vieles mehr. Praktisch an iMovie ist, dass die komplexen Funktionen einfach zu bedienen sind, wodurch auch für Anfänger Videos mit professionellem Ergebnis möglich sind. Allerdings steht iMovie nur für iOS zur Verfügung. Dafür ist die Nutzung für Besitzer von iPhones oder iPads kostenlos.
Sowohl für Android als auch für iOS findest Du eine große Auswahl unterschiedlicher Video-Apps mit kostenloser Basis-Variante. Achte bei der Auswahl darauf, dass sich die Videos mit der App mehrspurig bearbeiten lassen. Einsteiger profitieren besonders von praktischen Vorlagen und einer einfachen Benutzeroberfläche. Für professionelle Videos kann es sinnvoll sein, für das Video Schneiden eine App und für das Einfügen von Effekten eine weitere App zu nutzen.
Unter den vielen Möglichkeiten, mit denen sich Videos per App bearbeiten lassen, bieten Promeo, InShot, PowerDirector und Zoomerang besonders viele Funktionen. Speziell für iOS bietet Apple außerdem iMovie für die Videobearbeitung an.
Inzwischen gehört das Hochformat bei der Videobearbeitung zu den Standards. Unter anderem Promeo, iMovie und PowerDirector bieten diese Möglichkeit und viele weitere Funktionen für Videos auf Social Media.
Die meisten Video-Apps enthalten eine Vielzahl unterschiedlicher Sounds, die beim Video Bearbeiten per App nutzbar sind. Alternativ dazu kannst Du eigene Musik komponieren oder kostenpflichtige Musik erwerben und verwenden.
Sinnvoll ist eine Möglichkeit zur mehrspurigen Videobearbeitung. Außerdem sollte eine gute Video-App alle wichtigen Formate unterstützen und praktische Vorlagen für eine einfache Videobearbeitung enthalten.
Foto:©Unsplash | Elliot Teo