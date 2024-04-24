Anfang 2023 kam zusammen mit den anderen Modellen der S23-Serie von Samsung auch das Galaxy S23 Plus auf den Markt. Ziemlich genau ein Jahr später hat Samsung Ende Januar 2024 mit dem Galaxy S24 Plus das Nachfolgemodell vorgestellt. Höchste Zeit also für den ausführlichen freenet-Vergleich S23 Plus vs. S24 Plus . Hier erfährst Du, ob sich der Kauf des neuesten Modells lohnt.

S23 Plus vs. S24 Plus: Display und Design

Auf einen flüchtigen Blick ähneln sich das Samsung Galaxy S23 Plus und das S24 Plus stark, bei genauem Hingucken zeigen sich jedoch kleine Verbesserungen beim aktuellen Modell. Das S24 Plus hat ein Display von 6,7 Zoll Größe, was einen Zuwachs um 0,1 Zoll bedeutet. Das Gerät ist hingegen kaum größer oder schwerer als sein Vorgänger. Wie schon beim S23 Plus kommt Gorilla Glass Victus 2 in Kombination mit einem Armour Aluminium-Rahmen zum Einsatz.

Interessant wird es bei der Auflösung der Displays: Hier legt das neue S24 Plus deutlich zu, denn die Auflösung beträgt 3.120 x 1.440 Pixel. Im Vergleich: Das Display des S23 Plus bietet 2.340 x 1.080 Pixel Auflösung. Auch bei der Bildwiederholrate hat sich etwas getan. Sie passt sich beim S24 Plus automatisch an den jeweiligen Inhalt an und variiert zwischen einem und 120 Hertz.

S23+ vs. S24+: Neues Modell bietet Galaxy AI

Zu den großen Neuheiten beim Galaxy S24 Plus gehört Galaxy AI, denn alle Geräte der S24-Serie von Samsung sind ab Werk mit der KI von Samsung ausgestattet. Aus den auf künstlicher Intelligenz basierenden Funktionen ergeben sich neue Nutzungsmöglichkeiten und ein erweiterter Funktionsumfang. Besitzer eines Galaxy S23 Plus müssen übrigens nicht komplett auf die vielen Neuheiten von Galaxy AI verzichten. Samsung hat bereits angekündigt, dass alle Modelle der S23-Serie per Update ebenfalls hiermit versorgt werden sollen.

Was das Samsung Galaxy S24 Plus ab Werk dank Galaxy AI mitbringt:

Nightography für bessere Fotos bei Dunkelheit

intelligente Produktsuche über Circle-to-search-Funktion

Telefonate mit Echtzeitübersetzung (verfügbar für 20 Sprachen)

Photo Assist für intuitive Bildbearbeitung

Textoptimierung durch Notizenassistenten

S24+ vs. S23+: Die Kameras im Vergleich

Mit Spannung erwarten Smartphone-Fans bei der Präsentation neuer Flaggschiffe die darin verwendete Kameratechnik. Der Vergleich S23+ vs. S24+ wirkt in diesem Punkt jedoch zunächst enttäuschend: Rein auf die Technik bezogen, gibt es leider nichts Neues beim Kamerasystem des S24+. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf, die Selfie-Kameras und Ultraweitwinkelkameras beider Geräte haben eine Auflösung von 12 MP. Zusätzlich gibt es bei beiden Modellen eine Tele-Linse mit 10 MP Auflösung. Selfies knipst Du bei beiden Samsung-Modellen mit 12 Megapixeln Auflösung.

Obwohl die technischen Daten der Kameraausstattung im Vergleich S24+ vs. S23+ identisch sind, profitierst Du trotzdem von besseren Funktionen, die mit der Software zusammenhängen. Du hast beispielsweise durch die Galaxy AI beim S24 Plus mehr Möglichkeiten zur Bildbearbeitung und durch Nightography sind Fotos bei Nacht schärfer und detailreicher.