S23 Plus vs. S24 Plus: Lohnt sich ein Umstieg?
Im großen freenet-Vergleich S23 Plus vs. S24 Plus erfährst Du, ob sich ein Umstieg auf das neue Modell von Samsung lohnt.
Anfang 2023 kam zusammen mit den anderen Modellen der S23-Serie von Samsung auch das Galaxy S23 Plus auf den Markt. Ziemlich genau ein Jahr später hat Samsung Ende Januar 2024 mit dem Galaxy S24 Plus das Nachfolgemodell vorgestellt. Höchste Zeit also für den ausführlichen freenet-Vergleich S23 Plus vs. S24 Plus. Hier erfährst Du, ob sich der Kauf des neuesten Modells lohnt.
Auf einen flüchtigen Blick ähneln sich das Samsung Galaxy S23 Plus und das S24 Plus stark, bei genauem Hingucken zeigen sich jedoch kleine Verbesserungen beim aktuellen Modell. Das S24 Plus hat ein Display von 6,7 Zoll Größe, was einen Zuwachs um 0,1 Zoll bedeutet. Das Gerät ist hingegen kaum größer oder schwerer als sein Vorgänger. Wie schon beim S23 Plus kommt Gorilla Glass Victus 2 in Kombination mit einem Armour Aluminium-Rahmen zum Einsatz.
Interessant wird es bei der Auflösung der Displays: Hier legt das neue S24 Plus deutlich zu, denn die Auflösung beträgt 3.120 x 1.440 Pixel. Im Vergleich: Das Display des S23 Plus bietet 2.340 x 1.080 Pixel Auflösung. Auch bei der Bildwiederholrate hat sich etwas getan. Sie passt sich beim S24 Plus automatisch an den jeweiligen Inhalt an und variiert zwischen einem und 120 Hertz.
Zu den großen Neuheiten beim Galaxy S24 Plus gehört Galaxy AI, denn alle Geräte der S24-Serie von Samsung sind ab Werk mit der KI von Samsung ausgestattet. Aus den auf künstlicher Intelligenz basierenden Funktionen ergeben sich neue Nutzungsmöglichkeiten und ein erweiterter Funktionsumfang. Besitzer eines Galaxy S23 Plus müssen übrigens nicht komplett auf die vielen Neuheiten von Galaxy AI verzichten. Samsung hat bereits angekündigt, dass alle Modelle der S23-Serie per Update ebenfalls hiermit versorgt werden sollen.
Was das Samsung Galaxy S24 Plus ab Werk dank Galaxy AI mitbringt:
Nightography für bessere Fotos bei Dunkelheit
intelligente Produktsuche über Circle-to-search-Funktion
Telefonate mit Echtzeitübersetzung (verfügbar für 20 Sprachen)
Photo Assist für intuitive Bildbearbeitung
Textoptimierung durch Notizenassistenten
Mit Spannung erwarten Smartphone-Fans bei der Präsentation neuer Flaggschiffe die darin verwendete Kameratechnik. Der Vergleich S23+ vs. S24+ wirkt in diesem Punkt jedoch zunächst enttäuschend: Rein auf die Technik bezogen, gibt es leider nichts Neues beim Kamerasystem des S24+. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf, die Selfie-Kameras und Ultraweitwinkelkameras beider Geräte haben eine Auflösung von 12 MP. Zusätzlich gibt es bei beiden Modellen eine Tele-Linse mit 10 MP Auflösung. Selfies knipst Du bei beiden Samsung-Modellen mit 12 Megapixeln Auflösung.
Obwohl die technischen Daten der Kameraausstattung im Vergleich S24+ vs. S23+ identisch sind, profitierst Du trotzdem von besseren Funktionen, die mit der Software zusammenhängen. Du hast beispielsweise durch die Galaxy AI beim S24 Plus mehr Möglichkeiten zur Bildbearbeitung und durch Nightography sind Fotos bei Nacht schärfer und detailreicher.
Während beim Galaxy S23 Plus noch das Octa-Core-Modell Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz kam, spendiert Samsung dem neuen S24 Plus einen Prozessor aus eigener Produktion. Eingebaut ist der Samsung Exynos 2400 mit zehn Kernen, was eine bessere Performance ermöglicht.
Auch beim Arbeitsspeicher setzt Samsung mit dem S24 Plus neue Maßstäbe: Statt 8 GB RAM wie beim S23 Plus gibt es hier 12 GB RAM. Gerade bei anspruchsvollen Anwendungen wie Spielen oder Galaxy AI macht sich diese Besserung der Performance deutlich bemerkbar.
|Samsung Galaxy S24+
|Samsung Galaxy S23+
|Display
|6,7 Zoll Dynamic AMOLED
|6,6 Zoll Dynamic AMOLED
|Bildwiederholrate
|120 Hz
|120 Hz
|Auflösung
|3.120 x 1.440 Pixel
|2.340 x 1.080 Pixel
|Interner Speicher
|256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|8 GB
|Prozessor
|Exynos 2400
|Snapdragon 8 Gen 2
|Akkukapazität
|4.900 mAh
|4.700 mAh
|Kamera
|50-MP-Hauptkamera / 12-MP-Ultraweitwinkelkamera / 10-MP-Telelinse
|50-MP-Hauptkamera / 12-MP-Ultraweitwinkelkamera / 10-MP-Telelinse
|Frontkamera
|12 MP
|12 MP
|Abmessungen
|158,5 mm x 75,9 mm x 7,7 mm
|157,4 mm x 75,8 mm x 7,6 mm
|Gewicht
|196 g
|196 g
In fast allen Bereichen zeigt sich bei der direkten Gegenüberstellung S23 Plus vs. S24 Plus eine Verbesserung beim neuen Samsung-Modell, wenn auch teilweise nur geringfügig. In Sachen Display und Akku hat das S24 Plus die Nase leicht vorne. Bei der Kameratechnik sorgt die Software und die Galaxy AI für mehr Funktionen und bessere Fotoergebnisse. Deutlich wird der Unterschied vor allem bei der Performance. Wenn Du Dein Smartphone gerne zum Zocken oder damit KI-Funktionen nutzen möchtest, dann wird Dich der stärkere Prozessor des Galaxy S24 Plus sicherlich überzeugen.
In beinahe allen Bereichen hat das Galaxy S24 Plus im Vergleich zum Vorgänger einen leichten Sprung nach vorne gemacht. Es ist mit einem etwas besseren Akku, leistungsfähigeren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und hochwertigerem Display ausgestattet. Der vielleicht spannendste Unterschied sind jedoch die Funktionen der Samsung KI auf dem S24 Plus.
Bezogen auf die technischen Daten unterscheidet sich das Kamerasystem im S24 Plus nicht von dem des S23 Plus. Für eine bessere Bildqualität bei Nachtaufnahmen, bessere Zoom-Fotos und mehr Möglichkeiten zur Bildbearbeitung sorgt die Galaxy AI, die ab Werk nur auf dem S24 Plus verfügbar ist.
Das S24 Plus bietet ein etwas größeres Display mit leicht verbesserter Auflösung. Der wichtigste Vorteil des Displays im neueren Modell ist jedoch die adaptive Bildwiederholrate, die sich zwischen 1 und 120 Hz bewegt.
Mit 4.900 mAh hat das S24+ den etwas leistungsfähigeren Akku, denn das S23+ wurde nur mit einem 4.700 mAh Akku ausgestattet. Hinsichtlich der Ladeeffizienz zeigen sich jedoch keine Unterschiede, denn die maximale Ladekapazität beträgt bei beiden Smartphones 45 Watt. Samsung gibt die Laufzeit für das S24+ mit 16:10 Stunden an, was eine Stunde mehr als für das S23+ ist.
Foto:©Samsung