Ähnlich wie die Prozessoren liefern auch die Kameras beim S24 und iPhone 15 vergleichbar überzeugende Ergebnisse. Der kleine Unterschied zwischen der 48-MP-Hauptkamera beim iPhone 15 und der 50-MP-Hauptkamera beim Galaxy S24 dürfte auf den geschossenen Fotos nicht auffallen. Die jeweiligen Ultraweitwinkelkameras sowie die Frontkameras bieten jeweils 12 MP Auflösung. Das Galaxy S24 ist zusätzlich mit einer Zoomlinse bestückt. Etwas anders verhält es sich mit der Videotechnik, denn hier wird im Vergleich iPhone 15 vs. S24 ein Unterschied deutlich: Während das iPhone 15 lediglich 6k-Videos unterstützt, kannst Du mit dem Galaxy S24 Videos in 8k-Auflösung drehen.

Die Prozessorleistung eines Smartphones ist entscheidend für die Performance und daher eines der wichtigsten Kaufkriterien. Im iPhone 15 verwendet Apple einen A16 Bionic aus eigener Herstellung. Samsung hat im Galaxy S24 den Exynos 2400 ebenfalls aus eigener Produktion eingebaut. Die beiden Prozessoren bieten eine nahezu identische Leistung , die den Ansprüchen eines Top-Smartphones gerecht wird.

Beim Auspacken fallen sofort das Apple-typische Design des iPhone 15 und das für Samsung übliche Design beim Galaxy S24 auf. Beim Galaxy S24 ist das AMOLED-2X-Display mit 6,2 Zoll genau 0,1 Zoll größer als das OLED-Display beim iPhone 15. Interessant ist ein Vergleich der Bildwiederholrate , denn diese ist beim iPhone 15 mit einem Wert von 60 Hertz statisch, wohingegen das Galaxy S24 die Bildwiederholrate zwischen einem und 120 Hertz automatisch an den wiedergegebenen Inhalt anpasst und dadurch den Akkuverbrauch reduziert.

Vorweg lässt sich im Vergleich iPhone 15 vs. Samsung S24 festhalten: Beide Smartphones werden ihrem Stellenwert als Flaggschiff-Modelle gerecht und überzeugen durch eine erstklassige Performance, hochwertige Verarbeitung, leistungsstarke Kameratechnik sowie praktische Features.

iPhone 15 vs. S24: Signifikante Unterschiede

Bei den vielen nahezu identischen Merkmalen der Flaggschiffe von Apple und Samsung fallen die wenigen vorhandenen Unterschiede bei einer Kaufentscheidung besonders ins Gewicht. Sie sind quasi das Zünglein an der Waage, wenn es um die Frage geht: iPhone 15 oder Galaxy S24?

Galaxy AI als Vorteil für Samsungs Galaxy S24

Der wichtigste Unterschied im Vergleich S24 vs. iPhone 15 ist im Bereich der integrierten Funktionen zu finden. Hier hebt sich Samsungs Spitzenmodell nämlich deutlich von Apples Flaggschiff ab. Das Galaxy S24 wird mit Galaxy AI ausgeliefert. Dabei handelt es sich um die von Samsung entwickelte KI, die unter anderem eine Echtzeit-Übersetzung während Deiner Telefonate, die intelligente Produktsuche sowie Bildbearbeitung mit KI ermöglicht. Zwar nutzt auch Apple bereits KI, allerdings in deutlich geringerem Umfang.

Weitere Unterschiede zwischen iPhone 15 und Samsung S24

Wie auch schon beim Vergleich älterer Modelle wie dem Galaxy S23 mit dem iPhone 14 kann Samsung den Akku-Vergleich für sich entscheiden. Im S24 steckt ein 4.000 mAh Akku mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 25 Watt. Damit soll laut Hersteller eine Videowiedergabe von bis zu 29 Stunden möglich sein. Das iPhone 15 hingegen wird mit einem 3.349 mAh Akku ausgeliefert, lädt mit nur 20 Watt und kann bis zu 20 Stunden lang Videos wiedergeben. Preislich ist derzeit das iPhone 15 für Kunden attraktiver, da das Gerät bereits seit einem halben Jahr auf dem Markt und deshalb rund 150 Euro günstiger als der UVP im Angebot ist.

S24 vs. iPhone 15: Technische Daten im Überblick

Samsung Galaxy S24 iPhone 15 Display 6,2 Zoll Dynamic AMOLED 6,1 Zoll OLED Auflösung 2.340 x 1.080 Pixel 2.556 x 1.179 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 60 Hz Prozessor Exynos 2400 A 16 Bionic RAM 8 GB 6 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Akkukapazität 4.000 mAh 3.349 mAh Kamera-Setup 50-MP-Weitwinkel / 12-MP-Ultraweitwinkel / 10-MP-Teleobjektiv 48-MP-Weitwinkel / 12-MP-Ultraweitwinkel Frontkamera 12 MP 12 MP Abmessungen 147 mm x 70,6 mm x 7,6 mm 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm Gewicht 167 g 171 g Farben Marble Gray, Onyx Black, Cobalt Violet, Amber Yellow Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink

Fazit beim Vergleich S24 vs. iPhone 15

Egal ob Du Dich für das Samsung Galaxy S24 oder das iPhone 15 entscheidest, Dich erwarten bei beiden Smartphones Spitzenwerte hinsichtlich der Performance, Kameras, des Designs und Displays. Wenn es um die Verwendung von KI geht, hat Samsung mit Galaxy AI einiges mehr zu bieten als das Apple-Modell. Außerdem sind Videoqualität und Akkuleistung beim Galaxy S24 etwas besser als beim iPhone 15. Letztlich ist auch entscheidend, welches Betriebssystem Du bevorzugst.

FAQ

Welche Unterschiede gibt es bei der Kameraqualität zwischen dem Galaxy S24 und dem iPhone 15?

Zwar ist das iPhone 15 nur mit einer Dual-Kamera auf der Rückseite ausgestattet und das Galaxy S24 bringt eine Triple-Kamera mit, die Fotoqualität und Bildmöglichkeiten unterscheiden sich jedoch kaum.

Wie vergleichen sich die Akkulaufzeit und Ladekapazitäten des Galaxy S24 und iPhone 15?

Im Akkuvergleich hat das Galaxy S24 von Samsung die Nase leicht vorne, denn es bietet eine maximale Laufzeit von 29 Stunden bei Videowiedergabe sowie Schnellladen mit bis zu 25 Watt. Beim iPhone 15 von Apple macht der Akku bereits nach 20 Stunden Videowiedergabe schlapp und lässt sich nur mit maximal 20 Watt laden.

Welches Gerät bietet bessere Leistung und Geschwindigkeit, das S24 oder das iPhone 15?

Hinsichtlich der Performance gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen dem S24 und dem iPhone 15, da beide Geräte mit leistungsstarken Prozessoren aus eigener Herstellung bestückt sind.

Gibt es signifikante Unterschiede im Design und Display zwischen dem Galaxy S24 und dem iPhone 15?

Beide Geräte haben das jeweils typische Herstellerdesign und quasi identische Display-Daten. Interessant ist ein Blick auf die Bildwiederholrate: Während diese sich beim S24 von Samsung bis zu einem Spitzenwert von 120 Hertz adaptiv an den jeweiligen Inhalt anpasst, liegt die Bildwiederholrate bei Apples iPhone 15 stets bei 60 Hertz.

