Du suchst ein günstiges Handy mit guter Kamera für Deine Schnappschüsse? Hier findest Du die besten aktuellen Modelle.

Platz 1: Google Pixel 9a

Das Google Pixel 9a ist ein günstiges Handy mit guter Kamera, welches Dir in allen Fotosituationen eine starke Technik bietet. Die Dual-Kamera auf der Rückseite setzt sich aus einer Weitwinkelkamera mit 48 MP und einer Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP zusammen. Besonderheiten hierbei sind der achtfache Super-Resolution-Zoom und der optische Bildstabilisator. Außerdem stattet Google das Pixel 9a mit einer 13-MP-Frontkamera aus. Auch für das Drehen von Videos ist das günstige Google-Smartphone bestens geeignet. Du kannst damit 4K-Videos mit 30/60 fps aufnehmen. Um Dir Deine Fotos auf dem Google Pixel 9a anzusehen, spielt das Display eine wichtige Rolle. Es misst 6,3 Zoll, hat 60 bis 120 Hertz und 422 ppi. Zu den weiteren technischen Daten gehören der Prozessor Google Tensor G4 mit 8 GB Arbeitsspeicher sowie ein 5.100 mAh starker Akku im Google Pixel 9a. Letzterer erlaubt 30 Stunden Videowiedergabe und verfügt über einen Schnelllademodus.

Platz 2: Samsung Galaxy S25 FE Ein günstiges Handy mit guter Kamera von Samsung ist das Galaxy S25 FE, bei dem es sich um die Fan Edition des aktuellen Flaggschiffs handelt. In ihm steckt eine lichtstarke Triple-Kamera, die einen dreifachen optischen Zoom und Bildstabilisator hat. Für Deine Selfies steht eine 12 Megapixel starke Frontkamera zur Verfügung. Praktisch ist auch das mit 6,7 Zoll großzügig bemessene Display zum Ansehen Deiner Fotos und Videos. Du erhältst das Samsung Galaxy S25 FE in drei Speichervarianten mit maximal 512 GB, also ausreichend Platz für jede Menge Fotos und Videos. Technische Daten des Samsung Galaxy S25 FE in der Übersicht: Rückkamera: Triple-Kamera mit 50-MP-Weitwinkel, 12-MP-Ultraweitwinkel und 8-MP-Tele

Frontkamera: 12 MP

Video: 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, 8K mit 30 Bildern pro Sekunde

Display: 6,7 Zoll, 2.340 x 1.080 Pixel

Speicher: 128 bis 512 GB

Prozessor: Exynos 2400 mit 8 GB RAM

Akku: 4.900 mAh

Platz 3: Samsung Galaxy A56 Das Samsung Galaxy A56 bietet zum Preis der Mittelklasse eine solide Kameraausstattung. Es handelt sich dabei um eine Triple-Kamera, welche in einer ovalen Kamerainsel untergebracht ist. Während die Hauptkamera eine Auflösung von 50 MP und einen lichtstarken Sensor bietet, löst die Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP und die Makrolinse mit 5 MP auf. Ein optischer Bildstabilisator ist ebenfalls mit an Bord des Galaxy A56. Für die unkomplizierte Bearbeitung Deiner Fotos stehen Dir zudem verschiedene KI-Features aus dem Paket von Galaxy AI zur Verfügung. Mit der Selfiekamera des Samsung Galaxy A56, die eine Auflösung von 12 Megapixeln bietet, lassen sich Selfies bei allen Lichtsituationen und Aufnahmen in HDR machen. Auch die weitere technische Ausstattung des Galaxy A56 ist typisch für ein Smartphone der Mittelklasse. Es nutzt den Exynos 1580 als Prozessor, hat 8 GB RAM und einen ausdauernden Akku mit 5.000 mAh Kapazität sowie bis zu 45 Watt in der Schnellladefunktion.

Platz 4: Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Wenn Du mehr Wert auf Kameraleistung und zusätzliche Features legst, könnte das Redmi Note 15 Pro+ 5G genau richtig sein. Auch hier steht eine 200-Megapixel Hauptkamera im Mittelpunkt, die durch optimierte Sensor- und Software-Technologie besonders klare, scharfe und farbtreue Fotos ermöglicht. Dank verbesserter Stabilisierung und effizienter Bildverarbeitung eignet sich das Gerät hervorragend für Nachtaufnahmen, Urban Photography und bewegte Szenen. Dazu liefert das 6,83 Zoll große CrystalRes AMOLED Display mit 120 Hz und 3200 Nits eine gestochen scharfe Vorschau Deiner Fotos und Videos. Der Akku mit 6500 mAh und einer Schnellladefunktion bietet dabei Ausdauer für lange Nutzungstage. Die Kamera-Hardware setzt auf eine Dual-Kamera (Haupt + Ultraweitwinkel), die vielseitige Perspektiven abdeckt. Die Frontkamera mit 32 MP liefert hochauflösende Selfies und eignet sich ideal für Vlogs oder Social Media. Dank des Snapdragon 7s Gen 4-Prozessors bleibt das Gerät auch bei anspruchsvollen Kamera-Apps, Bearbeitung und 5G-Nutzung flüssig. Für alle, die ein leistungsstarkes Smartphone mit Fokus auf Kameraleistung suchen, ist das Pro+ eine überzeugende Wahl.

Platz 5: Nothing Phone (3a) Ein günstiges Smartphone mit guter Kamera, das gleichzeitig Aspekte der Nachhaltigkeit erfüllt, ist das Nothing Phone (3a). Für seine Herstellung werden verschiedene Recyclingmaterialien verwendet. Zudem ist das Smartphone so konzipiert, dass sich bei einem Defekt Komponenten selbst austauschen lassen. Was die Kameratechnik betrifft, punktet das Nothing Phone (3a) mit einer Frontkamera, die beachtliche 32-MP-Auflösung hat. Rückseitig ist eine Triple-Kamera verbaut, die über einen optischen Zoom und Bildstabilisator verfügt. Technische Daten zum Nothing Phone (3a) auf einen Blick: Rückkamera: Triple-Kamera mit 50-MP-Weitwinkel, 8-MP-Ultraweitwinkel und 50-MP-Tele

Frontkamera: 32 MP

Video: 4K mit 30 Bildern pro Sekunde

Display: 6,8 Zoll, 2.392 x 1.080 Pixel

Speicher: 128 oder 256 GB

Prozessor: Snapdragon 7s Gen 3 mit 8 oder 12 GB RAM

Akku: 5.000 mAh

Platz 6: Samsung Galaxy A36

Als günstiges Handy mit guter Kamera gilt auch das Samsung Galaxy A36. Im Vergleich zum A56 fällt die technische Ausstattung zwar etwas geringer aus, dafür ist jedoch auch der Preis deutlich niedriger. Hinsichtlich der Kameraausstattung erwartet Dich hier eine 50-MP-Weitwinkelkamera mit etwas schwächerer Linse als beim Samsung A56, dafür jedoch ebenfalls einem optischen Bildstabilisator. Die Ultraweitwinkelkamera des Samsung Galaxy A36 löst mit 8 MP, die Makrolinse mit 5 MP aus. Mit einer Auflösung von 12 MP gelingen über die Frontkamera kontrastreiche und farbintensive Selfies. Für die Bildoptimierung und Bearbeitung von Fotos direkt auf dem Smartphone stehen Dir die vielen Funktionen von Galaxy AI zur Verfügung. Du erhältst das Samsung Galaxy A36 mit dem Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 und wahlweise sechs oder acht GB Arbeitsspeicher. Für ausreichend Laufzeit sorgt der 5.000 mAh starke Akku, den Du mit bis zu 45 Watt laden kannst.

Platz 7: Xiaomi Redmi Note 14 Pro Ebenfalls ein günstiges Smartphone mit guter Kamera ist das Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Das Highlight ist die Hauptkamera mit einer Auflösung von 200 Megapixeln. Ihre Blende hat den Wert f/1,65 und ein optischer Bildstabilisator für Nachtaufnahmen ist ebenfalls an Bord. Etwas schwächer fallen mit 8 MP die Ultraweitwinkelkamera und mit 2 MP die Makrolinse aus. Dafür kann jedoch die Frontkamera mit ihren 32 Megapixeln Auflösung überzeugen. Interessant ist zudem die Funktion „Dual Video“. Damit lassen sich Videos zeitgleich mit der Selfiekamera und rückseitigen Kamera aufnehmen. Neben der guten Kameraausstattung bietet das Redmi Note 14 Pro von Xiaomi für einen UVP von 350 Euro einen 5.500 mAh starken Akku mit bis zu 45 Watt Ladekapazität, den MediaTek Helio G100-Ultra als Prozessor und ein 6,67 Zoll großes AMOLED Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz.

Platz 8: Motorola Edge 60 Fusion Suchst Du günstige Handys mit guter Kamera, wirst Du auch beim Hersteller Motorola fündig. Mit dem Motorola Edge 60 Fusion hältst Du ein Smartphone mit Dual-Kamera in der Hand. Hierbei sind eine Weitwinkelkamera mit 50 MP und eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP kombiniert. Die Selfie-Kamera des Motorola Edge 60 Fusion bietet eine hohe Auflösung für diese Preisklasse von 32 Megapixeln. Damit gelingen detailreiche Selfies. Beim Videodreh sind Aufnahmen in 4k-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde oder in Full-HD-Qualität mit 60 Bildern pro Sekunde möglich. Zum Ansehen und Bearbeiten der eigenen Fotos bietet das Motorola Edge 60 Fusion ein 6,67 Zoll großes Display, dessen Stärke eine Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits ist. Die nötige Performance für KI-Bildbearbeitung kommt vom Dimensity 7300 Prozessor aus dem Hause MediaTek. Außerdem sorgt der 5.200 mAh Akku für ausreichend Power für den gesamten Tag. Er lässt sich im Schnelllademodus__ mit bis zu 68 Watt aufladen.__

Platz 9: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Wenn Du ein gutes Smartphone mit starker Kamera suchst, lohnt sich ein Blick auf das Redmi Note 15 Pro 5G. Mit der 200-Megapixel Hauptkamera gelingen extrem detailreiche Fotos, die sich ideal zum Zuschneiden oder für hochauflösende Landschafts- und Porträtaufnahmen eignen. Die Kamera profitiert zudem von einem großen Sensor und intelligenter Bildverarbeitung, wodurch selbst bei schwierigem Licht schärfere Ergebnisse entstehen. Das 6,83 Zoll große CrystalRes AMOLED Display mit 120 Hz und bis zu 3200 Nits sorgt dafür, dass Deine Aufnahmen jederzeit brillant dargestellt werden. Der Akku bietet mit ca. 6.500 mAh viel Ausdauer, was perfekt für lange Fototage ist. Auf der Rückseite setzt das Redmi Note 15 Pro 5G auf eine Dual-Cam (Hauptkamera + Ultraweitwinkel), die flexible Bildwinkel vom Weitwinkel-Shot bis zum hochauflösenden Detail ermöglicht. Die Frontkamera mit 20 MP liefert solide Ergebnisse für Selfies und Video-Calls. Insgesamt bietet das Gerät ein sehr gutes Gesamtpaket, insbesondere für Nutzer, die ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Fokus auf der Hauptkamera suchen.

Platz 10: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Wenn Du ein günstiges Handy mit guter Kamera suchst, lohnt sich ein Blick auf das Redmi Note 14 Pro+ 5G von Xiaomi. Dank der Auflösung von 200 Megapixeln bei der Hauptkamera, einer Blende mit dem Wert f/1,65 und dem optischen Bildstabilisator gelingen Dir bei allen Lichtbedingungen gestochen scharfe Fotos. Die rückseitige AI-Triple-Kamera beinhaltet zudem eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-MP-Makrolinse. Abgerundet wird die Kameraausstattung des Redmi Note 14 Pro+ 5G durch die Frontkamera mit 20 Megapixeln Auflösung. Für Videofans gibt es die innovative Funktion "Dual-Video", über die Videos parallel mit der Front- und Hauptkamera aufgenommen werden. Die weiteren technischen Daten des Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G sind dem Bereich der oberen Mittelklasse zuzuordnen. Dich erwarten ein Akku mit 5.110 mAh und der Möglichkeit, ihn mit bis zu 120 Watt aufzuladen, der Snapdragon 7s Gen3 als Prozessor sowie ein 6,67 Zoll großes Display mit 3.000 Nits als Spitzenhelligkeit und 120 Hertz als Bildwiederholrate.

Mit Apps die Fotoqualität auf dem Smartphone steigern Unabhängig von der Kameraqualität kannst Du aus Deinen Fotos mit dem Smartphone noch mehr herausholen, wenn Du Foto-Apps als Unterstützung nutzt. Neben Apps zur klassischen Fotobearbeitung gibt es inzwischen eine große Auswahl an KI-gestützten Apps zur Bildoptimierung. Erwähnenswert sind hierbei vor allem: Adobe Lightroom

Snapseed

Pixelup

Remini

YouCam Enhance FAQ zum Thema günstige Handys mit guter Kamera Was sind günstige Handys mit guter Kamera? Zu den aktuell besten günstigen Handys mit guter Kamera zählen folgende Modelle: Google Pixel 9a

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy A56

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Nothing Phone (3a)

Samsung Galaxy A36

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Motorola Edge 60 Fusion

Apple iPhone SE (2022)

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Welches günstiges Handy hat die beste Kamera? Deutlich günstiger als die aktuellen Flaggschiffe der großen Hersteller sind das Google Pixel 9a, das Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Gleichzeitig bieten diese Modelle gute technische Voraussetzungen für gelungene Fotos und Videos. Alle drei Smartphones sind nicht nur mit hochwertiger Kameratechnik ausgestattet, sondern haben auch umfangreiche Bildbearbeitungsfunktionen. Weitere günstige Handys mit guter Kamera sind das Motorola Edge 60 Fusion, das Galaxy A56 und Galaxy S25 FE von Samsung. Foto: © Xiaomi, Samsung, Google, Nothing

