Instagram löschen: So geht's

Du brauchst eine Social-Media-Verschnaufpause und willst Dein Instagram löschen? Dann verbanne Bilder von Influencern und die Jagd nach dem nächsten Like ins Nirvana. Instagram bietet Dir zwei Möglichkeiten an, Dein Konto auf Eis zu legen. Egal, ob Du Nägel mit Köpfen machen möchtest oder noch zögerlich bist: Hier erfährst Du, wie Du Deinen Instagram-Account löschen oder vorübergehend deaktivieren kannst.

Wenn Du Dir (noch) nicht sicher bist: Instagram deaktivieren

Du bist Dir noch nicht sicher, ob Du Dein Profil mit all Deinen Bildern, Storys, Kommentaren und Followern wirklich aufgeben willst? Oder möchtest Du einfach etwas Instagram-Fasten? Dann hat freenet gute Nachrichten: Du kannst Dein Instagram-Konto pausieren, ohne es zu löschen.

Doch wie deaktivierst Du Deinen Instagram-Account? Am einfachsten funktioniert das Deaktivieren Deines Kontos über einen Browser an Deinem Laptop oder PC. Die folgenden Schritte sind notwendig, um Deinen Account stillzulegen:

Melde Dich bei Deinem Instagram-Konto an. Klicke unten links auf „Mehr“ und dann auf „Einstellungen“. Klicke auf „Kontenübersicht“ und dann auf „Personenbezogene Angaben“. Klicke auf „Kontoinhaberschaft und -steuerung“ und dann auf „Deaktivieren oder löschen“. Wähle das Konto aus, das Du vorübergehend deaktivieren möchtest. Klicke auf „Konto deaktivieren“ und dann auf „Weiter“. Gib Dein Passwort nochmal ein und klicke auf „Weiter“. Wähle den Grund für die Deaktivierung des Kontos aus und klicke dann auf „Weiter“. Klicke auf „Konto deaktivieren“.

Den Link zum Instagram deaktivieren, der dich auf die Startseite führt, findest du hier.

Das Gute: Beim Deaktivieren des Kontos bleiben alle Inhalte erhalten. Der Account ist aber nicht mehr auffindbar und auch Deine Follower können ihn nicht einsehen. Um Dein Instagram-Konto anschließend wieder zu reaktivieren, musst Du Dich lediglich in Deinen Account einloggen, dann ist er automatisch wieder aktiv.