WhatsApp auf mehreren Handys nutzen? Das ist längst Realität! Mit der offiziellen Multi-Device-Funktion kannst Du WhatsApp auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig verwenden – darunter Dein Smartphone, Tablet, Laptop oder PC. In unserem Guide zeigen wir Dir, wie Du WhatsApp auf zwei Handys oder mehr Geräten einrichtest und was Du dabei beachten musst.

WhatsApp auf zwei Geräten nutzen: Multi-Device-Funktion erklärt

Die Zeiten, in denen WhatsApp nur auf einem Gerät nutzbar war, sind vorbei! Dank der Multi-Device-Funktion kannst Du WhatsApp auf zwei Handys, Tablets, Computern und weiteren Geräten gleichzeitig nutzen. Und das Beste: Dein Hauptgerät muss nicht mehr ständig online sein.

So funktioniert die Multi-Device-Funktion:

Ein Smartphone als Hauptgerät : Dein primäres Handy bleibt der zentrale Punkt für Deine WhatsApp-Nutzung.

Bis zu vier zusätzliche Geräte: Tablets, Laptops und Computer lassen sich einfach mit Deinem Account verbinden.

Sobald die Geräte miteinander verknüpft sind, bleiben sie dauerhaft aktiv – auch wenn Dein Hauptgerät offline ist.

Vorteile der Multi-Device-Funktion

Die Nutzung von WhatsApp auf mehreren Geräten bietet zahlreiche Vorteile:

Mehr Flexibilität : Nutze WhatsApp auf zwei Handys oder mehreren Geräten, ohne Dich ständig ab- und anmelden zu müssen. Egal, ob Du am Computer arbeitest oder Dein Smartphone gerade nicht griffbereit hast – WhatsApp ist überall für Dich verfügbar.

Keine dauerhafte Internetverbindung nötig : Anders als früher muss Dein Hauptgerät nicht mehr durchgehend online sein. Nachrichten werden unabhängig davon auf allen verknüpften Geräten synchronisiert.

Sicherheit durch Verschlüsselung : Alle Nachrichten bleiben durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicher und geschützt. Selbst wenn Du WhatsApp auf zwei Handys oder mehreren Geräten verwendest, bleibt die Sicherheit Deiner Chats erhalten.

Geräteübergreifendes Messaging : Egal, auf welchem Gerät Du Deine Nachrichten schreibst oder Anrufe entgegennimmst: WhatsApp synchronisiert alles automatisch, ohne dass Du Dich um manuelle Backups kümmern musst.

Geschäftlich und privat trennen: Perfekt für alle, die ein Dienst- und ein Privatgerät besitzen. WhatsApp auf zwei Handys ist so einfach wie nie zuvor.

Multi-Device-Funktion: Wichtige Fakten auf einen Blick

Funktion Details Maximale Anzahl Geräte 1 Smartphone (Hauptgerät) + bis zu 4 weitere Verknüpfte Geräte offline? Ja, Nutzung ohne Online-Verbindung möglich Sicherheitsfunktionen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt aktiv Unterstützte Geräte Android, iOS, Windows, macOS Synchronisation Chats, Anrufe und Dateien werden geteilt

WhatsApp auf zwei Geräten: Was Du beachten musst

Auch wenn die Multi-Device-Funktion eine Vielzahl von Vorteilen bietet, gibt es einige Einschränkungen, die Du kennen solltest:

Nur ein Smartphone als Hauptgerät : WhatsApp erlaubt nach wie vor nur ein primäres Smartphone. Zusätzliche Geräte können Tablets, Laptops oder Computer sein.

Live-Standort nicht verfügbar : Der Live-Standort wird auf den verknüpften Geräten nicht unterstützt.

Keine Broadcast-Listen : Broadcast-Listen lassen sich auf verknüpften Geräten weder erstellen noch verwalten.

14-Tage-Timeout: Wenn WhatsApp 14 Tage lang nicht auf dem Hauptgerät verwendet wird, werden alle verknüpften Geräte automatisch abgemeldet.

Multi-Device-Funktion aktivieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Möchtest Du WhatsApp auf zwei Handys oder mehreren Geräten nutzen? So funktioniert das Einrichten:

WhatsApp auf Deinem Hauptgerät öffnen:

Android : Gehe über das Drei-Punkte-Menü oben rechts zu „Verknüpfte Geräte“.

iPhone: Öffne die Einstellungen und tippe auf „Verknüpfte Geräte“.

Gerät hinzufügen:

Wähle die Option „ Gerät hinzufügen “.

Authentifiziere Dich (z. B. per Face ID oder Fingerabdruck).

WhatsApp Web auf dem zweiten Gerät öffnen:

Gehe auf web.whatsapp.com und öffne die Desktop-Ansicht.

QR-Code scannen:

Scanne den QR-Code, der auf dem zweiten Gerät angezeigt wird.

WhatsApp verknüpfen:

Fertig! Deine Geräte sind jetzt synchronisiert, und Du kannst WhatsApp auf zwei Handys oder mehreren Geräten verwenden.

Kurzfassung: WhatsApp auf zwei Handys nutzen

Die Multi-Device-Funktion macht die Nutzung von WhatsApp auf zwei Geräten oder mehreren Geräten endlich möglich – und das ohne ständige Online-Verbindung des Hauptgeräts. Perfekt für alle, die WhatsApp auf zwei Handys mit derselben Nummer nutzen oder Geräte wie Laptops, Tablets und Computer gleichzeitig verbinden möchten. Es lassen sich bis zu vier weitere Geräte koppeln.