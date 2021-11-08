freenet FUNK ( iOS | Android ) hat sich längst eine große Fanbase erspielt. Der Anbieter zielt auf eine spitze Zielgruppe ab und bietet Tarife im Netz von Telefónica an. Für 99 Cent pro Tag bekommen Kunden unbegrenztes Datenvolumen , eine Telefon- sowie eine SMS Flat.

Da immer mehr Anbieter auf den Markt drängen und die Anzahl der Tarife steigt, verstärkt sich zudem der Wunsch nach einem Anbieter, der eine einfache sowie unkomplizierte Lösung bietet und verstärkt auf eine Online-Steuerung per App setzt. Wir präsentieren dir vier Tarife, die genau auf dieses Konzept setzen.

Bei der Suche nach einem neuen Mobilfunk-Vertrag sind die Anforderungen komplex. Die Wünsche der Kunden sind vielfältig und dementsprechend gibt es nicht den einen Tarif, der alle Wünsche erfüllt. Ein hohes Datenvolumen und eine Allnet Flat werden aber von den meisten Kunden vorausgesetzt.

Während du für einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flat 99 Cent bezahlst, kostet der Tarif mit 1 GB Daten nur 69 Cent pro Tag. Auch hier sind eine Telefon- und eine SMS Flat integriert. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Rate gedrosselt. Braucht der Kunde den Tarif nicht, kann er für 30 Tage gratis pausieren – das ist auf dem Markt einzigartig.

Während der Pause können die Allnet Flat und die SMS Flat trotzdem genutzt werden. Sind die 30 Tage Pause pro Kalenderjahr erreicht, kostet die Pause 29 Cent pro Tag. FUNK bietet einen digitalen Kundenservice an, der per WhatsApp erreichbar ist. Bezahlt wird ganz bequem per PayPal.

Spannend ist, dass FUNK eine tägliche Kündigung anbietet und der Kunde sich täglich entscheiden kann, welchen Tarif er bucht. Zudem können Kunden ihr Datenvolumen für 30 Tage pro Kalenderjahr auch im EU-Ausland nutzen.

Übrigens: Du kannst dir bei Abschluss eines Tarifs eine Wunschrufnummer aussuchen – oder deine alte Rufnummer mitnehmen. Beide Möglichkeiten sind kostenlos (es sei denn, dein alter Anbieter erhebt für die Rufnummernmitnahme Gebühren).

fraenk: Congstar mit neuem Tarif

Auch bei Congstar setzt man verstärkt auf den Einsatz einer App und bietet seit einiger Zeit fraenk an. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Handytarif, der auf einer App basiert und keinerlei Interaktion mit dem Kundenservice oder der Website voraussetzt. Mit dem Modell will Congstar einen einfachen Mobilfunkvertrag anbieten, der sich komplett am Kunden orientiert.

Congstar setzt dabei auf einen Tarif mit 5 GB Datenvolumen, der zudem eine Allnet Flat mit SMS Flat inkludiert. Der Tarif ist monatlich kündbar und kostet gerade mal 10 Euro pro Monat. fraenk nutzt das Netz der Telekom, bietet eine starke Übertragungsrate und integriert das EU-Roaming (inkl. Schweiz).

Wie bei FUNK wird die Übertragungsrate nach Verbrauch des Datenkontingents gedrosselt. Nachbuchen ist somit nicht nötig, wenn du dich mit einer niedrigen Rate zufriedengibst. Sollten sich Fragen oder Probleme ergeben, kannst du dich über einen integrierten Chat auf der Website des Anbieters an den Kundenservice wenden. Bezahlt wird wie bei FUNK via PayPal.

freenet FLEX: Der Allrounder am Markt

Mit FLEX ( iOS | Android) hat freenet einen weiteren starken Konkurrenten für Congstar an den Start gebracht. Denn der Tarif richtet sich ebenfalls an den Nutzer, der einfach seine Ruhe haben möchte und einen unkomplizierten Handytarif sucht, bei dem die Leistung im Vordergrund steht – natürlich mit der App als Herzstück.

FLEX bietet drei Tarifgruppen an: 7 GB mobile Daten für 10 Euro, 12 GB für 15 Euro und 20 GB für 18 Euro. Dabei nutzt freenet das Netz der Vodafone und integriert zudem eine Allnet- und eine SMS-Flat. Auch auf die EU-Datenflat musst du natürlich nicht verzichten.

Alle drei Handytarife vereinen die App als Steuerungselement. Wer sich für FLEX entscheidet, muss lediglich die App auf sein Smartphone laden und einen PayPal-Account mitbringen. Nach der Bestellung kommt die Karte (wenn möglich) innerhalb eines Tages an und ist direkt einsatzbereit.

Ein weiteres Plus bei FLEX besteht darin, dass der Name das Programm macht, denn der Kunde kann monatlich kündigen oder zwischen den Tarifgruppen wechseln – das gefällt. Last but not least kannst du deine aktuelle Rufnummer kostenlos mitnehmen. Was will man mehr?

Vodafone Smart Business Digital: Nur für Business-Kunden

Vodafone hat mit Smart Business Digital eine weitere app-basierte Tarifoption ins Rennen geschickt. Allerdings richtet sich der Dienst ausschließlich an Geschäftskunden. Wenn du also dein eigenes Business betreibst, könnte das Angebot interessant für dich sein. Alles, was du benötigst, ist die meinVodafone-App.

Die inkludierten Leistungen können sich sehen lassen: Neben der obligatorischen Telefon- und SMS-Flat steht dir ein Datenpaket von 10 GB zur Verfügung. Das Ganze kostet 17 Euro pro Monat – netto wohlgemerkt. Falls dir das Kontingent nicht ausreicht, kannst du dir für 9 Euro optional 5 GB dazubuchen. Ansonsten surfst du mit gedrosselter Rate. EU-Roaming ist natürlich ebenfalls inklusive.

Wie bei FUNK, FLEX und Co. musst du auch bei Vodafone Smart Business Digital bei keiner Hotline mehr anrufen, falls du im Hinblick auf deinen Tarif Fragen hast. Hier kommt stattdessen die MeinVodafone-App ins Spiel. Diese bietet dir nämlich einen digitalen Kundenservice, mit dem dir schnell und unkompliziert geholfen wird.

Abzüge gibt’s für die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Hier sind die anderen Anbieter wesentlich flexibler unterwegs.

Fazit: App-Tarife bedienen unterschiedliche Zielgruppen

freenet FUNK ist als Einzelkämpfer zu sehen. Hier werden vor allem Kunden angesprochen, die einen enorm hohen Datenverbrauch mitbringen. Dank der Möglichkeit, das 1-GB-Volumen auch im EU-Ausland nutzen zu können, bekommen die Kunden für maximal 30 Euro einen Tarif, der keinerlei Einschränkungen beinhaltet.

Auch die anderen drei Optionen zielen im Großen und Ganzen auf die gleiche Klientel ab. Rein preislich liegt FLEX leicht in Führung und bietet den Vorteil, dass man flexibel zwischen drei Tarifen wechseln kann – alles per App und je nach Bedarf.

Insgesamt punkten alle vier Handytarife mit einer übersichtlichen App, in der die Kunden alle Informationen finden, die sie brauchen. Die Abbuchung läuft meist via PayPal, der Service ist per WhatsApp oder Chat erreichbar. Einfacher geht es nicht und wer als Kunde seine Ruhe haben möchte, aber auch flexibel bleiben will, der sollte sich diese Angebote ansehen.