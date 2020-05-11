Du möchtest, dass User und Userinnen auch auf Instagram von deinen Dienstleistungen, Inhalten oder Produkten erfahren? Einen Instagram Business-Account zu erstellen geht ganz einfach und ist sogar kostenlos. Wir verraten dir, wie es funktioniert.

Ob Unternehmen, Marken oder Privatpersonen – jeder kann einen Instagram Business-Account erstellen. Ein Unternehmensprofil bringt viele Vorteile mit sich. Es handelt sich übrigens um einen Irrglauben, dass die Art des Instagram-Profils Einfluss auf die Performance deiner Beiträge hätte.

Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, dass der Wechsel zum Business-Account die Reichweite deiner Beiträge nachteilig beeinflusst.

Instagram für Unternehmen: Die Vorteile

Einer der größten Vorteile eines Instagram Business-Accounts sind die Insights, die du erhältst. Alle sieben Tage bekommst du einen Einblick in die Statistiken deines Accounts.