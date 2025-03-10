Telegram hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Nutzer dazugewonnen. Viele Befürworter schätzen an der WhatsApp-Alternative vor allem die verhältnismäßig sichere Verschlüsselung und die umfangreichen Konfigurationsoptionen. Doch nicht alle User sind von der Messenger-App überzeugt. Daher zeigen wir hier, wie man sein Telegram-Profil schnell und einfach löschen kann.

Telegram löschen im Browser

Der direkteste Weg, um Telegram zu löschen, führt Dich über die Website des Messenger-Dienstes. Diese rufst Du mit dem Browser auf Deinem Smartphone oder am PC auf. Dabei macht es übrigens keinen Unterschied, ob Du ein Smartphone mit iOS, wie das iPhone 16, oder ein Android-Smartphone, wie das Google Pixel 9 oder Samsung Galaxy S25 Ultra, nutzt. Die folgenden Schritte, um Deinen Telegram Account zu löschen, sind bei beiden Betriebssystemen gleich:

Gehe zunächst auf die offizielle Telegram-Website und klicke oben am Rand auf „FAQ“. Im Anschluss öffnet sich eine Auswahl an geläufigen Fragen. Suche den Menüpunkt „Mein Konto“ und wähle die Option „Das Konto bei Telegram löschen“. Klicke nun auf „Deaktivierungsseite“, um Deinen Telegram-Account zu löschen. Es öffnet sich nun eine neue Seite mit einem Feld, in das Du Deine Telefonnummer eintippen musst. Beachte, dass Du Deine Handynummer im internationalen Format, also mit +49, eingeben musst. Die 0 am Anfang Deiner Mobilfunknummer entfällt in diesem Fall. Nachdem Du die Nummer eingetippt hast, klickst Du auf „Next“. Anschließend erhältst Du von Telegram einen Code per SMS. Diesen gibst Du auf der Seite im Browser ein. Zum Schluss wählst Du „Account löschen“ und bestätigst Deine Auswahl. Vorher kannst Du optional noch eine Begründung abgeben, warum Du Deinen Telegram-Account löschen möchtest.

Möglicherweise hast Du in den Einstellungen der Telegram-App die Option „Delete your Telegram-Account“ entdeckt. Doch lass Dich davon nicht beirren – der Link leitet Dich direkt auf die Telegram-Website im Handybrowser weiter. Um dieses aufwendige Prozedere kommst Du somit nicht drumherum.

Übrigens: Wenn Du Dich dafür entschieden hast, Telegram zu löschen, geht dies bei einem iPhone genauso vonstatten wie bei einem Android-Handy.

Telegram-Account löschen über die App

Möchtest Du nicht über den Browser die Website des Messenger-Dienstes öffnen, gelangst Du auch direkt aus der App zur Deaktivierungsseite, wo Du Deinen Account wie oben beschrieben löschen kannst. Das geht so: