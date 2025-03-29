Der Google Play Store ist für alle Besitzer eines Android-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9 Pro oder Xiaomi 15 die erste Anlaufstelle zum Download von Apps. Allerdings ist Googles Play Store nicht die einzige Möglichkeit, um Apps für das eigene Smartphone zu beziehen. Wenn Du eine Alternative zum Google Play Store suchst, findest Du hier fünf Google Play Alternativen in der Übersicht.

Google Play Store und Google Play Alternativen im Überblick

App-Marktplatz Vorteile Kosten Google Play Store größtes App-Angebot, hohe Sicherheitsstandards, vorinstalliert kostenlos Aptoide ohne Registrierung nutzbar, kaum Regulierung kostenlos Amazon Underground große App-Auswahl, einfache Bezahlung teilweise kostenlos F-Droid nur freie Software, großes App-Angebot kostenlos Aurora Store Schutz der Privatsphäre, Spoofing möglich kostenlos APKMirror viele kostenlose Apps, Infos zu App-Sicherheit teilweise kostenlos

1. Play Store Alternative: Aptoide

Aptoide zählt zu den ältesten Alternativen zum Google Play Store und existiert bereits seit dem Jahr 2009. Du kannst den Drittanbieter-Store kostenlos nutzen und findest hier neben einigen bekannten Apps auch viele unbekanntere Angebote. Ein wichtiger Vorteil von Aptoide ist, dass Du den alternativen Store auch ohne vorherige Registrierung verwenden kannst.

Vorteile von Aptoide:

nutzbar ohne Registrierung

kostenloser Drittanbieter-Marktplatz

Hinweis:

Es ist wichtig zu beachten, dass Du bei der Verwendung von Aptoide vorsichtig bist und nur vertrauenswürdige Apps herunterlädst, da die Regulierung weniger strikt ist als im Google Play Store.

2. Alternative zu Google Play Store: Amazon Underground

Mit einem großen Angebot vieler beliebter Apps und neuer App-Trends stellt Amazon Underground eine der wichtigsten Play Store Alternativen dar. Hast Du ohnehin bereits ein Kundenkonto bei Amazon, lässt sich der App-Marktplatz Amazon Underground ganz einfach auf dem Smartphone installieren und nutzen. Praktisch an ihm ist die sehr einfache Zahlungsabwicklung beim Kauf von Apps oder In-App-Käufen. Hinzu kommt, dass regelmäßig Prämien, Rabatte und kostenlose Testangebote für beliebte Apps verfügbar sind.

Vorteile von Amazon Underground:

sehr große App-Auswahl

personalisierte Vorschläge von Apps

unkomplizierte Zahlungsabwicklung für kostenpflichtige Angebote

3. F-Droid als Alternative zum Google Play Store

Auch F-Droid ist bereits seit vielen Jahren als Drittanbieter auf dem Markt und umfasst mittlerweile eine stattliche App-Auswahl. Dabei handelt es sich ausschließlich um freie Software. App-Entwickler müssen also den Source Code und die Lizenz frei verfügbar machen, damit ihre App bei F-Droid gelistet wird. Außerdem können App-Entwickler im Store von F-Droid Dritt-Repositories einbinden.

Vorteile von F-Droid:

Angebot von ausschließlich freier Software

große Auswahl für Apps

Nutzung kostenlos

4. Alternative zu Google Play Store: Aurora Store

Ist Dir der Schutz Deiner persönlichen Daten wichtig, ist der Aurora Store eine hilfreiche Play Store Alternative für Dich, denn hier wird Deine Privatsphäre besonders geschützt. Du musst Dich für den Download einer App nicht registrieren und kannst diese stattdessen im Anonym-Modus beziehen. Ebenfalls zur Datensicherheit trägt Exodus Privacy bei, denn Du bekommst für alle Apps angezeigt, ob es versteckte Tracker gibt. Ein weiterer Vorteil des Aurora Stores ist das sogenannte Spoofing. Damit umgehst Du Länderbeschränkungen von Apps.

Vorteile des Aurora Stores:

hohe Standards für Datenschutz und Privatsphäre

Anonym-Modus erlaubt Download ohne Registrierung

ermöglicht Spoofing zum Umgehen von Länderbeschränkungen

5. Play Store Alternative: APKMirror

APKMirror ist genau genommen kein eigener Marktplatz für Apps. Allerdings kannst Du APKMirror als Play Store Alternative nutzen, um Apps zu finden und auf Deinem Smartphone zu installieren. Dazu gibst Du den Namen der gesuchten App in die Suchmaske auf der Website von APKMirror ein. Dir werden anschließend alle verfügbaren Versionen angezeigt. Du findest hier ausschließlich kostenlose Apps zum Download und erhältst für jede App umfangreiche Angaben zur Datensicherheit. Das Angebot von APKMirror steht kostenlos und in einer kostenpflichtigen Premium-Version bereit.

Vorteile von APKMirror:

große Auswahl kostenloser Apps

Apps in verschiedenen Versionen gelistet

ausführliche Informationen zur Sicherheit der Apps

Google Play Alternativen von Smartphoneherstellern

Neben den bereits vorgestellten Google Play Alternativen gibt es auch Smartphonehersteller, die für ihre Kunden eine eigene Alternative zum Google Play Store bereitstellen. Dazu gehört Samsung mit dem Galaxy Store. Er richtet sich an Nutzer von Smartphones, Smartwatches, Fernsehern und Tablets von Samsung. Für Smartphones von Xiaomi gibt es als Alternative für den Google Play Store den Marktplatz GetApps. Dort findest Du jedoch überwiegend Apps für den chinesischen Markt.