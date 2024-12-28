Je länger Du Dein Smartphone besitzt, desto mehr Datenmüll sammelt sich an. Um hier wieder für Ordnung zu sorgen, kannst Du Dein Handy bereinigen und nicht verwendete Daten löschen. Wie Du den Handy-Speicher bereinigen und wieder Speicherplatz für neue Dateien schaffen kannst, erfährst Du hier.

Handy bereinigen: Wann und warum ist es sinnvoll?

Früher oder später kommt nahezu jeder Smartphone-Besitzer an den Punkt: Der Speicherplatz ist voll. Spätestens jetzt ist es sinnvoll, den Handy-Speicher zu bereinigen. Ein voller Speicher kann nämlich schnell dazu führen, dass Betriebsprozesse langsamer laufen oder störanfälliger werden. Ist der Gerätespeicher fast komplett belegt, ist es nicht mehr möglich, neue Apps herunterzuladen oder Systemupdates durchzuführen. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, das Handy regelmäßig aufzuräumen. Außerdem kannst Du Dein Handy bereinigen, wenn sich darauf viel Datenmüll angesammelt hat und Du wichtige Dateien nur schwer wiederfindest.

Android-Handy bereinigen in 5 Schritten

Für das Bereinigen bei Android sind vor allem die vier nachfolgend genauer erklärten Schritte wichtig. Mit ihnen schaffst Du neuen Speicherplatz, mehr Ordnung und steigerst so den Bedienkomfort.

1. Handy aufräumen und Daten auslagern

Der erste Schritt, wenn Du ein Handy bereinigen möchtest, ist das Auslagern von Daten. Damit ist gemeint, dass Du so viele Daten wie möglich vom Gerätespeicher auf andere Speicherlösungen verschiebst. So wird der interne Speicher entlastet und Anwendungen laufen wieder flüssiger. Um Daten auszulagern, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

Dateien auf eine microSD-Karte verschieben

Fotos und Videos in einer Cloud speichern

Daten zur Sicherung auf USB-Stick speichern

Alte Daten auf externer Festplatte archivieren

2. Nicht verwendete Apps löschen

Eine effektive Möglichkeit, um den Speicherplatz auf Deinem Smartphone freizugeben, ist das Löschen von nicht verwendeten Apps. Im Laufe der Zeit sammeln sich auf vielen Geräten zahlreiche Anwendungen an, die kaum oder gar nicht mehr genutzt werden. Diese Apps belegen nicht nur wertvollen Speicherplatz, sondern können auch im Hintergrund Daten verarbeiten und so die Leistung deines Handys beeinträchtigen. Durch das Entfernen dieser Apps kannst Du nicht nur Speicherplatz zurückgewinnen, sondern auch die allgemeine Performance Deines Geräts verbessern. Um nicht verwendete Apps zu löschen, gehe wie folgt vor:

Schritt 1: Gehe in die Einstellungen Deines Handys.

Schritt 2: Wähle den Bereich „Apps” oder „Anwendungen” aus.

Schritt 3: Suche nach Apps, die Du nicht mehr verwendest oder die viel Speicherplatz beanspruchen.

Schritt 4: Tippe auf die App, die Du löschen möchtest.

Schritt 5: Wähle „Deinstallieren” oder „Löschen” aus.

Schritt 6: Bestätige die Auswahl, um die App zu entfernen.

Tipp: Nutze einen App-Manager oder eine Cleaner-App, um Apps, die Du selten verwendest, schnell zu identifizieren und zu löschen.

3. System-Cache leeren

Der System-Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem das Betriebssystem Deines Handys temporäre Dateien speichert, die für eine schnellere Nutzung von Apps und Systemprozessen hilfreich sind. Im Laufe der Zeit können sich jedoch viele ungenutzte oder beschädigte Daten ansammeln, die den Speicherplatz belegen und die Performance des Geräts beeinträchtigen. Das regelmäßige Leeren des System-Caches kann dabei helfen, den Speicherplatz zu optimieren und das Handy schneller zu machen.

So kannst Du den System-Cache leeren:

Schritt 1: Gehe in die Einstellungen Deines Handys.

Schritt 2: Wähle den “Gerätewartung” aus.

Schritt 3: Tippe nun auf „Arbeitsspeicher” oder eine ähnliche Option (je nach Gerät kann der Name variieren).

Schritt 4: Tippe nun auf „Bereinigen”, um den System-Cache zu leeren.

4. Cache leeren bei Apps

Im Cache werden temporär Daten gespeichert, die langfristig nicht mehr benötigt werden. Der Cache einer einzelnen App belegt oft nur wenig Speicherplatz, in der Summe aller regelmäßig genutzten Apps kann jedoch schnell ein stattliches Speichervolumen zusammenkommen. Um den Cache bei Apps zu leeren, folgst Du diesen Schritten:

Schritt 1: Gehe in die Einstellungen Deines Handys.

Schritt 2: Wähle hier unter dem Punkt „Apps” die App Deiner Wahl und anschließend „Speicherplatz”.

Schritt 3: Tippe auf „Cache leeren”.

Schritt 4: Nun wird automatisch der Cache der gewählten App geleert.

5. Fotos und Videos löschen

Der letzte Schritt, wenn Du Dein Handy bereinigen möchtest, ist das Durchsehen von Fotos und Videos. Auch sie belegen viel Speicherplatz, der durch das Aufräumen der Dateien wieder frei wird. Gerade über Messenger-Dienste erhältst Du wahrscheinlich eine Vielzahl von Fotos und Videos, die Du nicht dauerhaft speichern möchtest. Einmal angesehen, sind sie jedoch auf dem Handy gespeichert. Öffne daher regelmäßig die Galerie und lösche hier alle überflüssigen Bilder und Videos. Das klappt, indem Du alle zu löschenden Inhalte nacheinander markierst und anschließend auf „Löschen” tippst.

Praktische Tools zum Bereinigen des Handys

Statt mühsam manuell nach nicht mehr genutzten Dateien im Speicher Deines Handys zu suchen, kannst Du eine praktische Cleaner-App einsetzen. Teilweise sind solche Apps zum Löschen von Junk-Dateien und alten Apps kostenlos, in einigen Fällen ist der volle Funktionsumfang nur bei einem Abomodell freigeschaltet. Besonders praktisch sind Android-Cleaner, bei denen sich eine monatliche Routine einrichten lässt. So vergisst Du auch in Zukunft nicht, das Handy aufzuräumen. Das sind die beliebtesten Cleaner mit praktischen Funktionen, wenn Du Dein Handy bereinigen möchtest: