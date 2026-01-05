Du möchtest ein neues Handy in einer überschaubaren Preisklasse? freenet stellt Dir die besten Smartphones bis 250 Euro vor.

Ein gutes Handy muss nicht die Welt kosten. Wer keine 1.000 Euro und mehr für ein aktuelles Premium-Smartphone ausgeben will oder kann, findet inzwischen viele günstige Einsteiger-Handys. Außerdem sind moderne Smartphones schon lange keine Einahresprodukte mehr, sondern halten heute oft einige Jahre lang sehr gut mit. Ein Handywechsel bei jedem neuen Flaggschiff-Modell muss also nicht sein. Oft liegen die Unterschiede der neuen Generationen im Detail und große Technologiesprünge und Innovationen zwischen den Modell-Generationen sind doch eher selten. Auf einen Blick: Was sind die besten Handys bis 250 Euro? Du suchst nach einem Handy bis 250 Euro, das technisch trotzdem etwas zu bieten hat? Das sind die wichtigsten Informationen im Überblick: Starke 50-MP-Kamera und erweiterbarer Speicher: das Samsung Galaxy A17 mit Vertrag überzeugt zudem mit einem 6,7-Zoll-Display.

Viel Ausdauer für wenig Geld : das Xiaomi Redmi 15C 5G mit Vertrag überzeugt mit einem großem 6.000-mAh-Akku und 6,9-Zoll-Display.

Mehr Megapixel für die Mittelklasse: das Xiaomi Redmi Note 15 Plus mit Vertrag bietet eine 200-MP-Kamera und ein 6,83-Zoll-CrystalRes-AMOLED-Display.

Bessere Kameraqualität zum kleinen Preis: das HMD Fusion X1 überzeugt mit 108-MP-Hauptkamera, 50-MP-Selfielinse und ausdauerndem 5.000-mAh-Akku. Welche technische Ausstattung Handys bis 250 Euro haben, siehst Du auf einen schnellen Blick in der Tabelle und anschließend in den Modellbeschreibungen. Übersicht: Was sind die besten Handys unter 250 Euro? Modell Display Kamera Akkukapazität Samsung Galaxy A17 mit Vertrag 6,7 Zoll Super AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 385 ppi – Triple-Kamera (50-MP-Hauptkamera) 6,7 Zoll Super AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 385 ppi Triple-Kamera (50-MP-Hauptkamera) Samsung Galaxy A34 6,6 Zoll, Super-AMOLED_Display mit einer Pixeldichte von 390 ppi Triple-Kamera (48 MP Hauptkamera) 5.000 mAh Xiaomi Redmi Note 15 5G 6,77 Zoll, FHD+ AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 388 ppi Dual-Kamera (108 MP Hauptkamera) 6.000 mAh Xiaomi Redmi 15C 5G mit Vertrag 6,9 Zoll Dot Drop Display mit einer Pixeldichte von 260 ppi Dual-Kamera (50-MP-Hauptkamera) 6.000 mAh Realme 14 5G 6,67 Zoll, AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 395 ppi Dual-Kamera (50-MP-Hauptkamera) 6.000 mAh HMD Fusion X1 mit Vertrag 6,56 Zoll HD+-Display mit einer Pixeldichte von 269 ppi 108-MP-Hauptkamera; 50-MP-Frontkamera 5.000 mAh Xiaomi Poco M6 Pro 6,67 Zoll AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 395 ppi Triple-Kamera (64 MP Hauptkamera) 5.000 mAh Nokia G42 5G 6,56 Zoll IPS-Display mit einer Pixeldichte von 269 ppi Triple-Kamera (50 MP Hauptkamera) 5.000 mAh Sony Xperia 10 IV 6 Zoll AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 457 ppi Dual-Kamera (48 MP Hauptkamera) 5.000 mAh HMD Pulse Pro mit Vertrag 6,5 Zoll, LCD-Display mit einer Pixeldichte von 399 ppi Triple-Kamera (50 MP Hauptkamera) 5.000 mAh Platz 1: Samsung Galaxy A17

Das derzeit beste Handy unter 250 Euro kommt vom Hersteller Samsung und ist das Galaxy A17. Für einen vergleichsweise niedrigen Preis erhältst Du ein Smartphone, dessen technische Ausstattung es sogar mit einigen Mittelklasse-Modellen aufnehmen kann. Der Prozessor Exynos 1330 bietet eine solide Performance, die auch alltägliche KI-Anwendungen meistert. Du kannst Dich außerdem auf eine Triple-Kamera und einen erweiterbaren Gerätespeicher beim Samsung Galaxy A17 freuen. Genug Ausdauer für den kompletten Tag liefert Dir der Akku mit 5.000 mAh. Merkmal Leistung Erschienen August 2025 Display 6,7 Zoll, 90 Hz Prozessor Exynos 1330 Speicher 128 oder 256 GB Akku 5.000 mAh

Samsung Galaxy A17 5G 128 GB Black Preis-/ Leistungsverhältnis Ausstattung Performance Online bestellbar Details 229.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 2: Samsung Galaxy A34 5G Das A34 5G ist ein erschwingliches Einstiegs-Smartphone, das trotz seines günstigen Preises mit solider Technik überzeugt. Mit seinem klaren Super-AMOLED-Display ermöglicht es Dir, Inhalte auch in hellen Umgebungen entspannt zu genießen. Das schlanke Design liegt angenehm in der Hand und bietet zeitlose Eleganz sowie trendige Farboptionen wie Awesome Graphite, Awesome White, Awesome Lime und Awesome Violet. Die hochauflösende Kamera des Galaxy A34 5G erfasst detailreiche Fotos und actionreiche Videos, die bereit sind, geteilt zu werden. Dank des leistungsstarken 5.000 mAh-Akkus bleibst Du stets verbunden, egal ob beim Live-Streamen oder Gaming. Die Triple-Kamera mit 48 Megapixeln und optischer Bildstabilisierung liefert beeindruckende Aufnahmen, selbst bei Dunkelheit. Mit dem Mediatek Dimensity 1080 Prozessor und bis zu 256 GB internem Speicher ist das Galaxy A34 5G bestens für alle Anforderungen gerüstet. Samsung Galaxy A34: die Daten im Überblick Merkmal Leistung Erschienen März 2023 Display 6,6 Zoll, 120 Hz Prozessor MediaTek Dimensity 1080 Speicher 128 oder 256 GB, 6 GB RAM Akku 5.000 mAh Kamera Triple-Kamera mit 48, 8 und 5 MP Betriebssystem Android 13

Platz 3: Xiaomi Redmi Note 15 Das Xiaomi Redmi Note 15 richtet sich an Nutzer, die ein großes Display und eine starke Kamera zu einem attraktiven Preis suchen. Das 6,77 Zoll große FHD+ AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 447 ppi sorgt für eine brillante Darstellung – ideal für Streaming, Social Media und Gaming. Ein Highlight ist die 200-MP-Hauptkamera, die gestochen scharfe Bilder ermöglicht. Für lange Laufzeiten sorgt der 6.000-mAh-Akku, der Dich problemlos durch den Tag bringt. Damit bietet das Redmi Note 15 ein starkes Gesamtpaket für alle, die viel Wert auf Displayqualität und Fotografie legen. Überblick zum Xiaomi Redmi Note 15: Merkmal Details Erschienen Januar 2025 Display 6,77 Zoll, 388 ppi Prozessor Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Plattform Speicher 128 GB oder 256 GB Akku 6.000 mAh Kamera Dual-Kamera mit 108 MP und 8 MP Betriebssystem Xiaomi HyperOS 2 Platz 4: Xiaomi Redmi 15C 5G Ein besonders günstiges Budget-Handy von Xiaomi ist das Xiaomi Redmi 15C 5G. Wie die Modellbezeichnung bereits erahnen lässt, surfst Du damit mobil im schnellen 5G-Netz. Das ist jedoch nicht das einzige Highlight. Mit 6,9 Zoll bietet Dir das Display viel Platz zum Ansehen von Serien oder Filmen. Auch der 6.000 mAh starke Akku mit Schnellladefunktion sowie die 50-MP-Hauptkamera überzeugen in dieser Preisklasse auf ganzer Linie. Das sind die technischen Daten zum Xiaomi Redmi 15C 5G: Merkmal Leistung Erschienen September 2025 Display 6,9 Zoll, bis 120 Hz Prozessor MediaTek Dimensity 6300 Speicher 128 oder 256 GB Akku 6.000 mAh Kamera Dual-Kamera mit 50-MP-Weitwinkel und 2-MP-Makro Betriebssystem Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi Redmi 15C 5G 128 GB Dusk Purple Design Preis-/ Leistungsverhältnis Akku Online bestellbar Details 179.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 5: Realme 14 5G Das Realme 14 5G bietet eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Design und innovativen Funktionen für unter 250 Euro. Ausgestattet mit dem neuesten Snapdragon® 6 Gen 4 5G-Chipset und einer 6.000-mAh-Titan-Batterie, sorgt das Smartphone für eine herausragende Leistung, auch bei intensiven Anwendungen. Die 45W-Schnellladung garantiert eine zügige Aufladung, während das Bionic Cooling System für eine stabile Temperatur während des Gebrauchs sorgt. Mit dem AMOLED-Display funktioniert selbst anspruchsvolles Gaming flüssig. Mit einer Bildschirmgröße von 6,67 Zoll und einer Auflösung von 1080 x 2400 FHD+ bietet das Display lebendige Farben und scharfe Details. Die Bildwiederholrate von 120Hz garantiert eine herausragende Benutzererfahrung. Die 50-MP-OIS-AI Kamera auf der Rückseite schießt beeindruckende Fotos und Videos, die dank Funktionen wie Nachtmodus, Profi-Modus und 4K-Videoaufzeichnung bei 30fps noch vielseitiger werden. Die 16-MP-Frontkamera sorgt für gestochen scharfe Selfies und unterstützt 1080p Videoaufnahmen. Realme 14 5G: Die Daten im Überblick Merkmal Leistung Erschienen Juni 2025 Display 6,67 Zoll, 120 Hz AMOLED Esports Display Prozessor Snapdragon® 6 Gen 4 5G, Octa-core, 2.3GHz Speicher 8GB / 12GB RAM, 256GB ROM Akku 6000mAh Titan Battery, 45W Schnellladung Kamera (Rückseite) 50-MP-OIS-AI Kamera, 4K Video @30fps Kamera (Front) 16-MP-Frontkamera, 1080p Video @30fps Betriebssystem realme UI 6.0, basierend auf Android 15

Platz 6: HMD Fusion X1 Das HMD Fusion X1 ist ein ideales Smartphone für Einsteiger, die ein benutzerfreundliches, leistungsstarkes Gerät suchen. Mit seinem 6,56 Zoll Display bietet es eine großzügige Anzeige, die auch bei Tageslicht gut lesbar ist, dank der 600 Nits Spitzenhelligkeit. Die 90-Hz-Bildwiederholrate sorgt für eine flüssige Darstellung, was die Bedienung besonders angenehm macht. Die 50-MP-Frontkamera ermöglicht klare Videotelefonate, während die 108-MP-Hauptkamera brillante Fotos macht – perfekt für den Alltag. Ein weiteres Plus ist die einfache Bedienbarkeit, da der Fingerabdrucksensor im Power-Button integriert ist, was eine einfache und sichere Entsperrung ermöglicht. Das HMD Fusion X1 verfügt außerdem über einen 5.000-mAh-Akku, der eine lange Akkulaufzeit bietet, sodass das Handy weniger häufig aufgeladen werden muss. Mit einem robusten Design und einer IP54-Zertifizierung ist das Gerät außerdem resistent gegenüber Staub und Spritzwasser. Merkmal Leistung Erschienen 5. Juni 2025 Display 6,56 Zoll Prozessor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Speicher 128 GB, erweiterbar mit MicroSD bis 1 TB, 6 GB RAM Akku 5.000 mAh, bis zu 56h Nutzung, 33W Schnellladung Kamera 108-MP-Hauptkamera, 50-MP-Frontkamera Betriebssystem Android 14

Platz 7: Xiaomi Poco M6 Pro Xiaomi hat im Low-Budget-Segment gleich mehrere Eisen im Feuer. Das Poco M6 Pro glänzt vor allem durch ein rasantes Arbeitstempo und eignet sich damit auch ohne weiteres als Gaming-Handy. Verantwortlich für die überragende Performance ist der Helio G99-Ultra, ein im 6-nm-Prozess hergestellter Octa-Core-Chip, der in der Spitze mit 2,2 GHz taktet. Trotz all der Power, die der Prozessor abspult, erreicht der Akku sehr lange Laufzeiten: Bei intensiver Nutzung sind mehr als zwölf Stunden drin – ein starker Wert. Mit einer Kapazität von 5.000 mAh bringt die Batterie aber auch beste Voraussetzungen mit. Ebenfalls beeindruckend: Mit dem 67-W-Schnellladenetzteil ist das Poco M6 Pro in einer Dreiviertel Stunde wieder voll. Technische Daten des Xiaomi Poco M6 Pro: Merkmal Leistung Erschienen Januar 2024 Display 6,67 Zoll, 120 Hz Prozessor Helio G99-Ultra Speicher 256 oder 512 GB, 8 oder 12 GB RAM Akku 5.000 mAh Kamera Triple-Kamera mit 64, 8 und 2 MP Betriebssystem Android 13

Platz 8: Nokia G42 5G Ein weiteres Modell in der Kategorie „Beste Handys bis 250 Euro“ ist das Nokia G42 5G. Mit diesem Modell profitierst Du von ultraschnellen Datenverbindungen. Der 5.000-mAh-Akku bietet Dir laut Hersteller eine Laufleistung von bis zu drei Tagen. Ein weiterer Vorteil: Der Akku lässt sich bei Bedarf auswechseln! Auf der Rückseite bietet Dir das Nokia G42 eine Triple-Kamera mit 50 und 8 MP Auflösung. Dank KI-gesteuerter Bildbearbeitung gelingen Dir mit dem preiswerten Handy gestochen scharfe Aufnahmen. Für Deine Videos und Fotos steht Dir ein interner Speicherplatz von 128 GB zur Verfügung. Das Nokia G42 verfügt über ein 6,56-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung. Dank der Bildwiederholrate von 90 Hz kannst Du flüssig auf dem Display scrollen. Nokia stellt Dir monatliche Sicherheitsupdates für bis zu drei Jahre zur Verfügung. Auch Nachhaltigkeit spielt bei dem Nokia G42 eine große Rolle: So kannst Du das Smartphone dank des QuickFix-Designs mit Ersatzteilen und Werkzeugen von iFixit ganz einfach zu Hause reparieren. Nokia G42 5G in der Übersicht: Merkmal Leistung Erschienen Juli 2023 Display 6,56 Zoll, 90 Hz Prozessor Snapdragon 480 Plus 5G Speicher 128 GB, 6 GB RAM Akku 5.000 mAh, austauschbar Kamera Triple-Kamera mit 50, 8 und 2 MP Betriebssystem Android 13

Platz 9: Sony Xperia 10 IV Ein weiteres Smartphone unter 250 Euro ist das seit Juni 2022 verfügbare Sony Xperia 10 IV. Das Modell steht Dir in den Farbvarianten Schwarz, Weiß, Mint und Lavendel zur Verfügung. Das 6-Zoll-Display ist mit robustem Gorilla Glass geschützt und nach IP65/IP68 staub- und wasserdicht. Besonders überzeugen kann dieses Smartphone mit seiner Akkukapazität – ganze 5.000 mAh bringen Dich ohne Probleme über den Tag. Der interne Speicher bietet Dir mit 128 GB genügend Platz für Fotos, Apps, Musik und Spiele. Auf seiner Rückseite besitzt das Sony Xperia 10 IV eine Triple-Kamera. Diese besteht aus einer Weitwinkel-, einer Ultraweitwinkelkamera sowie einem Teleobjektiv. Die Hauptkamera verfügt über eine Auflösung von 12 Megapixeln, die Zweitkamera hat 8 Megapixel zu bieten. Das Sony Xperia 10 IV auf einen Blick: Merkmal Leistung Erschienen Juni 2022 Display 6 Zoll, 460 ppi, 60 Hz Prozessor Snapdragon 695 5G Speicher 128 GB, erweiterbar Akku 5.000 mAh Kamera Triple-Kamera mit 12, 8 und 8 GB Betriebssystem Android 12

Platz 10: HMD Pulse Pro Das HMD Pulse Pro verfügt über ein großes 6,5 Zoll Display mit einer Pixeldichte von 399 ppi, was für eine scharfe und detaillierte Bildwiedergabe sorgt. Es hat eine Triple-Kamera-Konfiguration mit einem 50 MP Hauptsensor, einer 8 MP Ultraweitwinkel- sowie einer 2 MP Makrokamera. Die Kamera-Ausstattung umfasst außerdem eine 13-MP-Frontkamera für Selfies und Porträtaufnahmen. Im HMD Pulse Pro kommt der Unisoc Tiger T606 Chipsatz als Hauptprozessor zum Einsatz. Dieser Mittelklasse-Chip von Unisoc bringt eine solide Leistung für die meisten Alltagsanwendungen. Insgesamt bietet das Gerät eine solide Mischung aus Leistung, Kamera-Qualität und Akku-Kapazität. Überblick zum HMD Pulse Pro: Merkmal Leistung Erschienen April 2024 Display 6,5 Zoll, 399 ppi Prozessor Unisoc Tiger T606 Speicher 128 GB, erweiterbar Akku 5.000 mAh Kamera Triple-Kamera mit 50, 8 und 2 MP Betriebssystem Android 14

HMD Pulse Pro 128 GB Glacier Green Display Kamera Akku Online bestellbar Details 159.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Fazit: Diese Handys können überzeugen für 250 Euro Wer ein leistungsstarkes Smartphone zu einem erschwinglichen Preis sucht, findet in der Kategorie bis 250 Euro eine beeindruckende Auswahl. Modelle wie das Samsung Galaxy A17 oder das Xiaomi Redmi 15C 5G überzeugen mit hochwertigen Displays, leistungsstarken Prozessoren und langlebigen Akkus. Besonders hervorzuheben sind die 50-Megapixel-Kameras, die in vielen der vorgestellten Geräte eine erstaunliche Bildqualität liefern. Auch das Xiaomi Redmi Note 15 zeigt, wie viel Leistung und Kameraqualität mittlerweile in dieser Preisklasse möglich ist. Einige Modelle, wie das Nokia G42 5G, setzen zusätzlich auf Nachhaltigkeit und einfache Reparierbarkeit, während Geräte wie das Sony Xperia 10 IV mit besonderen Features wie Staub- und Wasserdichte punkten. Auch in puncto Design und Nutzererlebnis stehen die Smartphones dieser Preisklasse den teureren Varianten in nichts nach. Mit ihrer soliden Ausstattung und der vielfältigen Auswahl sind diese Handys ideal für preisbewusste Nutzer, die keine Abstriche bei Leistung und Funktionalität machen möchten. So findet jeder das passende, beste Handy bis 250 Euro für seine Ansprüche. FAQ: Beste Handys bis 250 Euro Welches Samsung-Handy bis 250 Euro ist das beste? Samsung bietet mit dem Galaxy A17 ein technisch gut ausgestattetes Handy in der Preisklasse der Einsteiger-Smartphones. Zu seiner Ausstattung gehören neben 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale eine Triple-Kamera und ein 5.000 mAh Akku. Praktisch ist auch die Möglichkeit der Speichererweiterung auf bis zu 1 TB beim Samsung Galaxy A17. Welches ist das beste Handy bis 250 Euro? In der Preisklasse bis 250 Euro können gleich mehrere Handys unterschiedlicher Hersteller überzeugen. Technisch besonders gut ausgestattet sind das Samsung Galaxy A17, das Xiaomi Redmi Note 15 5G, das etwas ältere Samsung Galaxy A34 und das HMD Fusion X1. Welches Handy bis 250 Euro hat die beste Kamera? In puncto Kamera können bei den Smartphones unter 250 Euro vor allem das Xiaomi Redmi 15 5G sowie das Nokia G42 und G22 überzeugen. Beide Modelle sind mit einer Triple-Kamera ausgestattet. Die Hauptkamera bietet eine 50-Megapixel-Auflösung, die Zweitkamera kommt auf 8 MP. Dank KI-gesteuerter Bildbearbeitung gelingen Dir auch mit den preiswerten Handys gestochen scharfe Aufnahmen. Foto: © Samsung, Sony Google, HMD

Daniel Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben. Alle Artikel aufrufen