Die besten Xiaomi-Handys: Vom Einsteigermodell bis High-End-Gerät
Welches ist das beste Xiaomi-Handy und welches Modell ist Preis-Leistungs-Sieger? freenet zeigt Dir die Bestenliste.
Du suchst das perfekte Xiaomi-Smartphone? Hier sind die freenet-Top-Modelle 2026 im direkten Vergleich:
Bestes High-End-Modell: Das Xiaomi 15 Ultra mit Vertrag glänzt mit dem neuesten Snapdragon 8 Elite Prozessor, einer beeindruckenden Quad-Kamera mit Leica-Linsen und einem ausdauernden 5.410 mAh Akku – die ideale Wahl für Power-User und Fotoliebhaber.
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Das Xiaomi 15T Pro mit Vertrag bietet mit seinem eleganten Design, einer soliden Triple-Kamera und dem schnellen MediaTek Dimensity 9400+ Prozessor eine hervorragende Balance zwischen Preis und Leistung.
Bestes Einsteiger-Handy: Das Xiaomi Redmi Note 15 Pro bietet als Budget-Handy eine starke 200-MP-Hauptkamera mit bis zu vierfachem optischem Zoom, ein 6,83 Zoll großes Display und den Prozessor MediaTek Dimensity 7400-Ultra.
In der folgenden Tabelle findest Du alle relevanten technischen Daten der besten Xiaomi-Handys 2026 im direkten Vergleich – die ausführlichen Informationen zu jedem Modell folgen darunter.
|Modell
|Performance
|Kamera
|Akku
|Xiaomi 15 Ultra mit Vertrag
|Starker Prozessor Snapdragon 8 Elite mit 16 GB RAM
|Leistungsstarke Quad-Kamera mit Leica-Linsen
|Ausdauernder 5.410 mAh Akku
|Xiaomi 15 mit Vertrag
|Starker Prozessor Snapdragon 8 Elite mit 12 GB RAM
|Gute Triple-Kamera mit Leica-Linsen
|Ausdauernd mit 5.240 mAh Akku
|Xiaomi 15T Pro mit Vertrag
|MediaTek Dimensity 9400+ mit 12 GB RAM
|Gute 50-MP-Triple-Kamera mit Leica-Linsen
|Starker 5.500 mAh Akku
|Xiaomi 15T mit Vertrag
|MediaTek Dimensity 8400 Ultra mit 12 GB RAM
|Gute 50-MP-Triple-Kamera mit Leica-Linsen
|Leistungsfähiger 5.500 mAh Akku
|Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
|Snapdragon 7s Gen 4 mit 8/12 GB RAM
|Dual-Kamera mit 200-MP-Hauptkamera, 32-MP-Selfiekamera
|6.500 mAh, 100 Watt
|Xiaomi 14 Ultra
|Leistungsstark durch Snapdragon 8 Gen 3 mit 16 GB RAM
|Hochwertige Quad-Kamera
|5.000 mAh mit langer Laufzeit
|Xiaomi 14T Pro mit Vertrag
|MediaTek Dimensity 9300+ mit 12 GB RAM
|Gute Triple-Kamera
|5.000 mAh
|Xiaomi Redmi Note 15 Pro
|MediaTek Dimensity 7300 Ultra mit 8 oder 12 GB RAM
|Dual-Kamera mit 200-MP-Hauptkamera
|6.580 mAh, 45 Watt
|Xiaomi Poco X7
|MediaTek Dimensity 7300 Ultra mit 8 oder 12 GB RAM
|Triple-Kamera
|5.110 mAh
Derzeit bestes Xiaomi-Handy ist das Xiaomi 15 Ultra. Es bietet als Flaggschiff nicht nur eine Spitzenperformance, sondern überzeugt auch mit einem eleganten Design, guter Kamera und leistungsstarkem Akku. Mit seinen 16 GB Arbeitsspeicher und dem Spitzenchip Snapdragon 8 Elite liefert es die nötige Leistung für Streaming, Gaming und komplexe KI-Anwendungen. Als Fotofan bist Du hier ebenfalls genau richtig, denn die Quad-Kamera des Xiaomi 15 Ultra ist mit Linsen von Leica ausgestattet und sehr lichtstark.
Die technische Ausstattung des Xiaomi 15 Ultra auf einen Blick:
|Merkmal
|Details
|Display
|6,7 Zoll, 521 ppi, 120 Hz
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite
|Arbeitsspeicher
|16 GB RAM
|Gerätespeicher
|512 GB oder 1 TB
|Kamera
|Quad-Kamera (50 + 50 + 50 + 200 MP)
|Akku
|5.410 mAh
Ebenfalls zu den besten Xiaomi-Handys gehört das Xiaomi 15. Es ist günstiger als das Xiaomi 15 Ultra und Du musst nur wenige Abstriche bei der Ausstattung in Kauf nehmen. Aufgrund des etwas kleineren Arbeitsspeichers fällt die Performance schwächer aus, meistert alltägliche Anwendungen jedoch problemlos. Bei der Kamera verzichtet der Hersteller auf die vierte Linse und das Display ist mit 6,4 Zoll kleiner als beim Xiaomi 15 Ultra. Der ausdauernde Akku, die mindestens sechs Jahre Updates und das elegante Design sprechen für das Xiaomi 15.
Ausstattung des Xiaomi 15 im Detail:
|Merkmal
|Details
|Display
|6,4 Zoll, 462 ppi, 120 Hz
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite
|Arbeitsspeicher
|12 GB RAM
|Gerätespeicher
|256 oder 512 GB
|Kamera
|Triple-Kamera (50 + 50 + 50 MP)
|Akku
|5.240 mAh
Das Xiaomi 15T Pro gehört zur High-End-Klasse. Das 6,83-Zoll-AMOLED-Display schafft bis zu 3.200 Nits und bleibt draußen brillant. Für Power sorgt der MediaTek Dimensity 9400+, kombiniert mit bis zu 12 GB RAM. Die Leica-Kamera mit 50-MP-Hauptlinse, 50-MP-Super-Tele und 12-MP-Ultraweitwinkel liefert starke Fotos, vorne unterstützt eine 32-MP-Selfiecam. Mit 5.500 mAh Akku und 90W-HyperCharge ist das Handy schnell geladen. IP68-Schutz und AI-Features wie Circle to Search runden das Paket ab.
Wichtigste Merkmale
|Merkmal
|Infos
|Display
|6,83" AMOLED, 3.200 Nits
|Prozessor
|MediaTek Dimensity 9400+
|Arbeitsspeicher
|bis zu 12 GB RAM
|Gerätespeicher
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Kamera
|50 MP Haupt-, 50 MP Super-Tele-, 12 MP Ultraweitwinkel-, 32 MP Frontkamera
|Akku
|5.500 mAh, 90W HyperCharge (50W kabellos)
Das Xiaomi 15T bietet starke Technik zu einem attraktiven Preis. Das 6,83-Zoll-AMOLED-Display erreicht bis zu 3.200 Nits und läuft mit 120 Hz besonders flüssig. Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 8400-Ultra, unterstützt von bis zu 12 GB RAM. Für Fotos gibt es eine Leica-Kamera mit einer 50-MP-Hauptlinse, 50-MP-Tele- und 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, dazu eine 32-MP-Frontkamera für 4K-Selfies. Der 5.500-mAh-Akku lädt mit 67W HyperCharge schnell wieder auf. IP68-Schutz, Dolby Vision und Xiaomi HyperAI runden das Paket ab und machen das 15T zu einer spannenden Option der Oberklasse.
Wichtigste Merkmale
|Merkmal
|Infos
|Display
|6,83" AMOLED, 120 Hz, 3.200 Nits
|Prozessor
|MediaTek Dimensity 8400-Ultra
|Arbeitsspeicher
|bis zu 12 GB RAM
|Gerätespeicher
|256 GB / 512 GB
|Kamera
|50 MP Haupt-, 50 MP Tele-, 12 MP Ultraweitwinkel-, 32 MP Frontkamera
|Akku
|5.500 mAh, 67W HyperCharge
Mehr über die Unterschiede zwischen dem Mittelklassemodell und dem Flaggschiff erfährst Du im Artikel Xiaomi 15 vs. 15T.
Aus dem Einsteigerbereich ist das Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus das beste Xiaomi-Handy. Seine Stärken sind eine 200-MP-Hauptkamera und die 32-MP-Frontkamera. Für eine Performance, die alle klassischen Aufgaben spielend meistert, sorgt der Snapdragon 7s Gen 4 als Prozessor. Das Display des Redmi Note 15 Pro Plus misst 6,83 Zoll und ist sehr hell. Hinzu kommt ein 6.500 mAh starker Akku, dessen maximale Ladegeschwindigkeit von 100 Watt ein vollständiges Aufladen innerhalb von 30 Minuten ermöglicht.
Übersicht zur technischen Ausstattung des Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus:
|Merkmal
|Details
|Display
|6,83 Zoll, 120 Hz, 3.200 Nits
|Prozessor
|Snapdragon 7s Gen 4
|Arbeitsspeicher
|8 oder 12 GB RAM
|Gerätespeicher
|256 oder 512 GB
|Kamera
|Dual-Kamera (200 + 8 MP)
|Akku
|6.500 mAh, 100 Watt
Zwar nicht mehr ganz neu, dafür jedoch mit einer starken Ausstattung und einem inzwischen deutlich gesunkenen Preis schafft es auch das Xiaomi 14 Ultra in die Liste der besten Xiaomi-Handys. Mit an Bord sind eine Quad-Kamera, ein 5.000 mAh starker Akku sowie Qualcomms Prozessor Snapdragon 8 Gen 3. Für ihn gibt es 16 GB Arbeitsspeicher, der eine flotte Performance unterstützt. Die langfristige Update-Garantie und bis zu 1 TB Gerätespeicher sind weitere Vorteile des Xiaomi 14 Ultra.
Die technischen Merkmale des Xiaomi 14 Ultra in Kürze:
|Merkmal
|Details
|Display
|6,73 Zoll, 3.200 x 1.440 Pixel, 120 Hz
|Prozessor
|Snapdragon 8 Gen 3
|Arbeitsspeicher
|16 GB RAM
|Gerätespeicher
|512 GB oder 1 TB
|Kamera
|Quad-Kamera (50 + 50 + 50 + 50 MP)
|Akku
|5.000 mAh
Wenn es um Eleganz geht, setzt das Xiaomi 14T Pro in der Mittelklasse neue Maßstäbe. Sein Design mit einem Curved-Display, der edlen Glasrückseite und einem haptisch ansprechenden Aluminiumrahmen überzeugt auf ganzer Linie. Beachtlich sind außerdem die Laufzeit und Ladegeschwindigkeit des Akkus. Darüber hinaus hält der Prozessor bei allen klassischen Anwendungen problemlos mit und auch die Kamera sorgt für gelungene Bilder in vielen alltäglichen Fotosituationen.
Das Xiaomi 14T Pro bietet folgende Ausstattung:
|Merkmal
|Details
|Display
|6,67 Zoll, 446 ppi, 120 Hz
|Prozessor
|MediaTek Dimensity 9300+
|Arbeitsspeicher
|12 GB RAM
|Gerätespeicher
|256 GB, 512 GB oder 1 TB
|Kamera
|Triple-Kamera (50 + 50 + 12 MP)
|Akku
|5.000 mAh
Zu den besten Xiaomi-Handys aus dem Einsteiger-Segment zählt außerdem das Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Die starke Kameratechnik mit einer 200-MP-Hauptkamera eignet sich ideal für Fotografie, und der Prozessor MediaTek Dimensity 7400-Ultra liefert eine solide Performance ab. Zudem ist das Redmi Note 15 Pro mit seinem 6.580 mAh großen Akku ein Ausdauerchampion. Beim Display setzt der Hersteller auf eine Größe von 6,83 Zoll und eine beeindruckende Helligkeit.
Details der technischen Ausstattung des Xiaomi Redmi Note 15 Pro im Überblick:
|Merkmal
|Details
|Display
|6,83 Zoll, 120 Hz, 3.200 Nits
|Prozessor
|MediaTek Dimensity 7400-Ultra
|Arbeitsspeicher
|8 oder 12 GB RAM
|Gerätespeicher
|256 oder 512 GB
|Kamera
|Dual-Kamera (200 + 8 MP)
|Akku
|6.580 mAh, 45 Watt
Das Xiaomi Poco X7 wird als bestes Xiaomi-Handy der Einsteigerklasse gehandelt und bietet Dir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für kleines Budget erhältst Du hier ein Smartphone mit solider Leistung und einem ausdauernden Akku, der innerhalb kurzer Zeit wieder aufgeladen ist. Abstriche gegenüber Mittelklasse- und High-End-Modellen musst Du bei der Performance und Kamera machen. Mit der 50-MP-Hauptkamera lassen sich viele Momente des Alltags jedoch gut mit dem Xiaomi Poco X7 ablichten.
Als bestes Xiaomi-Handy der Einsteigerklasse bietet das Xiaomi Poco X7:
|Merkmal
|Details
|Display
|6,7 Zoll, 444 ppi, 120 Hz
|Prozessor
|Mediatek Dimensity 7300 Ultra
|Arbeitsspeicher
|8 oder 12 GB RAM
|Gerätespeicher
|256 oder 512 GB
|Kamera
|Triple-Kamera (50 + 8 + 2 MP)
|Akku
|5.110 mAh
Mit einer großen Modellvielfalt deckt Xiaomi inzwischen die gesamte Bandbreite der Smartphone-Welt ab. Günstige Einsteigermodelle wie das Xiaomi Poco X7 sind ideal für Sparfüchse. Modelle wie das Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, Redmi Note 15 Pro und Xiaomi 15T Pro sind die besten Xiaomi-Handys, wenn Dir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist. Legst Du hingegen Wert auf eine hochmoderne technische Ausstattung, ist das Xiaomi 15 Ultra derzeit das beste Xiaomi-Handy auf dem Markt, dicht gefolgt vom Xiaomi 15.
Die beste Performance unter den Xiaomi-Handys liefert das Xiaomi 15 Ultra mit dem Prozessor Snapdragon 8 Elite und 16 GB Arbeitsspeicher. Allerdings kann sich auch die Performance des Xiaomi 15 sehen lassen und besteht im Alltag alle klassischen Anforderungen.
Xiaomi ist bekannt für eine rasante Ladegeschwindigkeit bei Smartphones aller Preisklassen. Die Schnelllader aus dem Xiaomi-Sortiment sind das Xiaomi 15T Pro, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus und das Xiaomi 14T Pro, die beide innerhalb von etwa 30 Minuten wieder voll aufgeladen sind. Nur geringfügig länger dauert eine vollständige Akkuladung beim Xiaomi 15 Ultra.
Das Unternehmen Xiaomi versorgt seine Flaggschiffe, wie das Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi 15, sechs Jahre lang mit Updates. Ähnlich lange erhalten ausgewählte Modelle der Xiaomi 15T-Reihe und der Xiaomi 14T-Serie Sicherheitspatches und System-Updates.
Sowohl das Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus als auch das Xiaomi 14T Pro bieten zu einem moderaten Preis eine gute Leistung. Möchtest Du für einen niedrigeren Preis eine hochwertige Ausstattung, lohnt sich auch ein Blick auf Vorjahresmodelle wie das Xiaomi 14 Ultra und Xiaomi 14.
Foto: © Xiaomi