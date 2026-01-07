Leistung zum kleinen Preis? Entdecke das Top-Handy von Google, Samsung, Apple und Co. mit Top-Preis-Leistung hier bei freenet.

Platz 1: Samsung Galaxy S25 FE Das Galaxy S25 FE ist die Fan-Edition des beliebten Galaxy S25. Es bietet eine überzeugende Ausstattung und kann sich daher über Platz eins unseres Rankings und den Titel bestes Preis-Leistungs-Handy freuen. Konkret erwarten Dich bei diesem Smartphone ein 6,7 Zoll messendes Display mit optimaler Helligkeit und 120-Hertz-Bildwiederholrate, der starke Exynos 2400 als Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. Ein weiterer Grund, warum das Galaxy S25 FE beim Verhältnis von Preis-Leistung als Handy überzeugt, ist die Triple-Kamera mit hoher Auflösung. Neben 50-MP-Auflösung bei der Hauptkamera begeistert auch, dass sich Videos in 8K aufnehmen lassen. Hinzu kommt ein sehr ausdauernder Akku, der laut Herstellerangabe mehr als 15 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht. Prozessor: Exynos 2400, 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher

Display & Kamera: 6,7 Zoll, 120 Hertz, Hauptkamera mit 50 MP

Preis-Leistungs-Verhältnis: High-End-Technik zum Preis der Mittelklasse

Platz 2: Xiaomi 15T Das beste Handy nach Preis-Leistung von Xiaomi ist das Xiaomi 15T. Es bietet Dir eine Oberklasse-Ausstattung und hat den Preis eines Mittelklasse-Smartphones. Besonders hervorzuheben ist die starke Kameratechnik. Zur Triple-Kamera mit Leica-Linsen gehören eine 50-MP-Hauptkamera, ein 50-MP-Teleobjektiv und eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Außerdem ist das Xiaomi 15T mit einer starken Frontkamera ausgestattet, die eine 32-Megapixel-Auflösung bietet. Um die Performance musst Du Dir bei diesem überzeugenden Preis-Leistungs-Handy ebenfalls keine Sorgen machen. Der Prozessor ist ein MediaTek Dimensity 8400-Ultra und er nutzt 12 GB Arbeitsspeicher. Hinzu kommt ein ausdauernder Akku mit 5.500 mAh, den Du mit bis zu 67 Watt aufladen kannst. Auch optisch überzeugt das Xiaomi 15T mit seinem eleganten Design und dem 6,83 Zoll großen Display auf ganzer Linie. Prozessor: MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 12 GB RAM, 256 oder 512 GB Speicher

Display & Kamera: 6,83 Zoll, 120 Hz, Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera

Preis-Leistungs-Verhältnis: Oberklasse-Ausstattung zum Preis der Mittelklasse

Xiaomi 15T Pro mit Vertrag

Platz 3: iPhone 16e Ein attraktiver Preis und eine gute technische Ausstattung zeichnen auch das iPhone 16e von Apple aus. Preislich liegt es zwar bereits am oberen Rand der Mittelklasse, dafür können sich Performance, Kamera und Display jedoch sehen lassen. Genauer gesagt erhältst Du beim iPhone 16e ein Display, das 6,1 Zoll groß ist und mit 2.532 × 1.170 Pixeln auflöst. Auch der Akku im iPhone 16e ist ein Ausdauertalent, denn hiermit sind bis zu 26 Stunden Videowiedergabe möglich. Drei unterschiedliche Varianten beim Gerätespeicher, 8 GB Arbeitsspeicher und der A18 Chip von Apple sind weitere Stärken des iPhone 16e. Damit ist das günstige iPhone übrigens für Apple Intelligence geeignet. Hinsichtlich der Kamera geht Apple neue Wege und setzt auf nur eine rückseitige Linse bei der sogenannten Fusion-Kamera. Sie löst mit 48 Megapixeln auf, die Frontkamera mit 12 MP. Prozessor: A18 Chip, 8 GB RAM

Display & Kamera: 6,1 Zoll, 48-MP-Fusion-Kamera, 12-MP-Frontkamera

Preis-Leistungs-Verhältnis: Spitzenwerte der oberen Mittelklasse

Platz 4: Google Pixel 9a Das Google Pixel 9a ist das neue Mittelklasse-Handy von Google. Das Smartphone beeindruckt mit zahlreichen herausragenden Eigenschaften. Es bietet denselben leistungsstarken Tensor G4 Prozessor und 8 GB RAM wie das Google Pixel 9, was für eine exzellente Performance sorgt. Zudem überzeugt es durch seine Kameraausstattung: Eine 48 MP Weitwinkel- und eine 13 MP Ultraweitwinkelkamera sowie eine 13-MP-Frontkamera sorgen für gestochen scharfe Fotos und Videos. Das Handy hat eine robuste Kunststoffrückseite und IP67-Zertifizierung. Auch die Displayqualität des Android-Smartphones kann sich sehen lassen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ist es eine hervorragende Wahl für alle, die nach einem leistungsstarken, aber erschwinglichen Smartphone suchen. Prozessor : Google Tensor G4, 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher.

Display & Kamera : 6,3 OLED 120 Hz, 48-MP-Hauptkamera, 13-MP-Ultraweitwinkelkamera.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Hervorragende Kamera-Software, lange Update-Garantie.

Platz 5: Fairphone 6 In der Bestenliste der Smartphones mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis kann das Fairphone 6 auch nicht fehlen. Dieses niederländische Meisterwerk besticht durch seinen modularen Aufbau, der einfache Reparaturen und den Austausch defekter Teile ermöglicht. Auch in anderen Aspekten gehört das Fairphone 6 zu den nachhaltigen Smartphones. So achtet das Unternehmen bei der Produktion auf die Schonung von Ressourcen und faire Arbeitsbedingungen. Technisch überzeugt das Smartphone mit einem scharfen OLED-Display und erweiterbarem Speicher bis zu 2 TB. Fotofreunde werden die hochwertigen Haupt-, Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkameras mit je 50 Megapixeln Auflösung lieben. Auch bei Selfies musst Du auf großartige Bildqualität nicht verzichten – die 32-MP-Frontkamera macht’s möglich. Prozessor : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB RAM, 256 GB Speicher.

Display & Kamera : 6,31 OLED 120 Hz, 50-MP-Hauptkamera.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Modulares Design, lange Garantie.

Platz 6: Samsung Galaxy A56 5G

Das Verhältnis von Preis und Leistung stimmt auch beim Samsung Galaxy A56, das seit März 2025 auf dem Markt ist. Interessant für Fotofans ist die rückseitige Triplekamera, deren Linsen mit 50, 12 und 5 Megapixeln auflösen. Eine echte Überraschung für diese Preisklasse ist die 32 Megapixel starke Selfiekamera. Anschauen kannst Du Dir die Fotos auf dem 6,67 Zoll messenden Display. Dank einer Spitzenhelligkeit von 1.900 Nits klappt das auch im direkten Sonnenlicht.

Das Herzstück des Galaxy A56 5G ist der Prozessor Exynos 1480, für den je nach Modellvariante 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher vorhanden sind. Auswahl hast Du auch beim Gerätespeicher und der Gerätefarbe, denn das Galaxy A56 ist in vier unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich. Ein gutes Handy zeichnet sich zudem dadurch aus, dass der Akku genug Power für einen ganzen Tag hat. Auch diesbezüglich musst Du beim Samsung A56 mit einem 5.000 mAh Akku keine Abstriche machen. Prozessor: Exynos 1480, 8/12 GB RAM

Display & Kamera: 6,67 Zoll, 1.900 Nits, Triplekamera 50/12/5 MP, 32-MP-Frontkamera

Preis-Leistungs-Verhältnis: hochwertige Mittelklasse mit Highlights wie Akku und Frontkamera

Platz 7: Xiaomi Redmi Note 15 Pro In der Bestenliste nach Preis-Leistung darf auch das Xiaomi Redmi Note 15 Pro nicht fehlen. Es hat ein 6,83 Zoll großes Display, dessen Spitzenhelligkeit bei 3.200 Nits liegt. Das Redmi Note 15 Pro ist übrigens das größte Modell der Redmi Note 15 Reihe und bietet Dir ein hochwertiges Kamera-Set-up. Neben der 200 Megapixel starken Hauptkamera gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit acht Megapixeln Auflösung. Die Selfiekamera erreicht 20 MP. Die Performance des Xiaomi Redmi Note 15 Pro ist stark genug für Gaming und KI-Funktionen. Für den Prozessor MediaTek Dimensity 7400-Ultra stehen wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher bereit. Hinzu kommt eine lange Laufzeit durch den 6.580 mAh starken Akku, der bis zu 45 Watt Ladegeschwindigkeit unterstützt. Prozessor: MediaTek Dimensity 7400-Ultra, 8 oder 12 GB RAM, 256 oder 512 GB Speicher

Display & Kamera: 6,83 Zoll, 120 Hz, 200-MP-Hauptkamera

Preis-Leistungs-Verhältnis: Smartphone der Mittelklasse mit gehobener Ausstattung

Platz 8: Xiaomi Redmi Note 14 5G Herzstück des Redmi Note 14 5G ist ein MediaTek Dimensity 7025-Ultra mit 8 GB RAM. Die Wiedergabe von Inhalten ist auf dem 6,67 Zoll messenden Display mit 2.400 x 1.080 Pixeln Auflösung und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate gestochen scharf. Wie sich anhand der Modellbezeichnung bereits erahnen lässt, unterstützt das Redmi Note 14 5G den Mobilfunkstandard 5G. Beim Xiaomi Redmi Note 14 5G kannst Du Dich außerdem auf einen 5.110 mAh starken Akku freuen. Er lässt sich mit 45 Watt aufladen und soll Musikstreaming von mehr als 60 Stunden ermöglichen. Für einen UVP von 500 Euro erhältst Du mit dem Redmi Note 14 5G ein überzeugendes Preis-Leistungs-Handy. Prozessor: MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6/8 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher

Display & Kamera: 6,67 Zoll, 120 Hertz, 108-MP-Hauptkamera

Preis-Leistungs-Verhältnis: solide Ausstattung zu fairem Preis

Platz 9: Samsung Galaxy A36 5G Mit einem UVP ab 379 Euro liegt das Samsung Galaxy A36 im unteren Bereich der Mittelklasse und kann in einigen Vergleichspunkten mit deutlich teureren Modellen der gehobenen Mittelklasse mithalten. Besonders das Display liefert überzeugende Werte. Es ist 6,67 Zoll groß und setzt sich mit 1.900 Nits Spitzenhelligkeit deutlich vor andere Smartphones dieser Preisklasse. Auch die acht GB Arbeitsspeicher in Kombination mit dem solide arbeitenden Snapdragon 6 Gen 3 als Prozessor sind Highlights des Galaxy A36.

Um die Ausdauer des Galaxy A56 musst Du Dir ebenfalls wenig Gedanken machen, denn der 5.00 mAh Akku hält lange durch. Aufladbar ist das Gerät mit bis zu 45 Watt im Schnelllademodus. Ein weiteres wichtiges Kriterium für ein Handy mit guter Preis-Leistung ist die Kameratechnik. Auf der Rückseite des Galaxy A36 5G befindet sich eine Triplekamera, deren Weitwinkellinse mit 50 MP, Ultraweitwinkellinse mit 8 MP und Makrolinse mit 5 MP auflösen. Prozessor: Snapdragon 6 Gen 3 mit 8 GB RAM

Display & Kamera: 6,67 Zoll Super-AMOLED, Triplekamera 50/8/5 MP, Frontkamera 12 MP

Preis-Leistungs-Verhältnis: überzeugende Mittelklasse zum niedrigen Preis

Platz 10: Nothing Phone (2a) Das Nothing Phone (2a) kam mit reichlich Vorschusslorbeeren auf den Markt, wird den hohen Erwartungen aber gerecht. Auffälligstes Merkmal ist die transparente Glas-Rückseite, die einen Blick ins Innere des Smartphones ermöglicht. Abgesehen davon punktet das preiswerte Modell unter anderem durch eine scharfe, kontrastreiche Darstellung inklusive 120-Hz-Rate. Letztere sorgt in Kombination mit dem leistungsstarken MediaTek Dimensity 7200 Pro für ein schnelles Bedientempo und extra viel Spaß beim Zocken. Zudem besitzt das Nothing Phone (2) einen 4.500 mAh Akku, der nicht nur eine starke Ausdauer an den Tag legt, sondern sich auf Wunsch auch kabellos laden lässt. Prozessor : MediaTek Dimensity 7200 Pro, 8/12 GB RAM, 128/256 GB Speicher.

Display & Kamera : 6,7 OLED 120 Hz, 50-MP-Hauptkamera.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Einzigartiges Design, günstiger Preis.

Bestes Preis-Leistungs-Handy 2026: Häufig gestellte Fragen Welche Handys haben aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Als bestes Preis-Leistungs-Handy kann derzeit das Samsung Galaxy 25 FE bezeichnet werden. Ähnlich überzeugend ist das Verhältnis von Preis und technischer Ausstattung beim Apple iPhone 16e, dem Samsung Galaxy A56 5G und Xiaomi 15T. Außerdem erhältst Du beim Redmi Note 15 Pro von Xiaomi, dem Samsung Galaxy A36 5G, Google Pixel 9a, Fairphone 6 und Nothing Phone (2a) eine gute Ausstattung zum fairen Preis. Welches Handy ist gut, aber nicht teuer? Schon für unter 500 Euro erhältst Du aktuelle Smartphones mit überzeugender Performance. Ein Beispiel für ein gutes Handy nach Preis-Leistung ist das Xiaomi Redmi Note 15 Pro mit einem UVP von 350 Euro. Ebenso überzeugen das Samsung Galaxy A56 5G für einen UVP ab 479 Euro, das Galaxy A36 5G ab 379 Euro sowie das ab 330 Euro erhältliche Nothing Phone (2a) auf ganzer Linie. Foto: ©Google, Apple, Samsung, Xiaomi, Nothing

