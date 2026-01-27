Welches ist das beste Arbeitshandy? In dieser Bestenliste zeigt Dir freenet die besten Business-Smartphones 2026.

Platz 2: Samsung Galaxy S25 Ultra Seit Januar 2025 ist die neue Samsung Galaxy S25-Serie erhältlich. Das absolute Premium-Modell ist das Galaxy S25 Ultra, das besonders für Geschäftskunden überzeugt. Mit einem 6,8 Zoll Dynamic-AMOLED-Display und einer Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixeln bietet es eine hervorragende Darstellung. Wie beim Vorgängermodell ist auch das S25 Ultra mit dem S Pen kompatibel, mit dem Du bequem auf dem Display schreiben und scrollen kannst. Der Arbeitsspeicher von 12 GB sowie der interne Speicher mit bis zu 1 TB bieten ausreichend Platz für alle Apps, Dokumente, Videos und Bilder. Der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Prozessor sorgt für eine flüssige und gleichzeitig energieeffiziente Nutzung. Mit der neuen Galaxy AI wird Dein Arbeitsalltag leichter denn je. Das absolute Highlight des Samsung Galaxy S25 Ultra ist die Kamera: Auf der Rückseite sorgt ein Quad-Kamera-Setup für gestochen scharfe Aufnahmen. Dieses umfasst eine 200-MP-Weitwinkelkamera, eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie zwei Teleobjektive mit 50 und 10 MP. So bist Du für jede Aufnahmesituation bestens gerüstet. Die wichtigsten Daten im Überblick: Samsung Galaxy S25 Ultra Eigenschaften Display 6,8 Zoll Dynamic AMOLED-Display, 505 ppi, 120 Hz Akkukapazität 5.000 mAh Kamera Quad-Kamera (200 + 50 + 12 + 10 MP), 12-MP-Frontkamera Speicher + Arbeitsspeicher 256 GB/512 GB/1 TB (nicht erweiterbar) + 12 GB Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Octa-Core, 3 nm Architektur) Schutzklasse IP68 Besonderheiten S Pen, Galaxy AI, Dual-SIM, 5G, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock

Platz 3: iPhone 17 Pro Max Das Spitzenmodell der neuen iPhone-Generation aus dem Jahr 2025 ist das iPhone 17 Pro Max, welches als freenet-Favorit zu den besten Business-Smartphones des Jahres gehört. Sein stattliches Display misst 6,9 Zoll und der große Akku erlaubt bis zu 37 Stunden Videostreaming. Eine Top-Performance erwartet Dich durch den A19 Pro Chip und 12 GB Arbeitsspeicher. Dank der vielen KI-Funktionen, einer überragenden Kamera und der hohen Sicherheitsstandards von Apple-Smartphones ist das iPhone 17 Pro Max perfekt für den Arbeitsalltag geeignet. Die wichtigsten Daten im Überblick: iPhone 17 Pro Max Eigenschaften Display 6,9 Zoll, 460 ppi, 120 Hz Akkukapazität 4.823 mAh Kamera Triple-Kamera mit 48 MP Weitwinkel, 58 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Tele Speicher + Arbeitsspeicher 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB + 12 GB RAM Prozessor A19 Pro Schutzklasse IP68 Besonderheiten Apple Intelligence, Face-Unlock, Action Button, Always-On Display, Dual-SIM, Dynamic Island

Benötigst Du für Deine alltäglichen Arbeitsaufgaben kein High-End-Gerät, legst jedoch großen Wert auf Sicherheit, ist das iPhone 17 eine gute Option für Dich. Es bringt die typischen Apple-Sicherheitsfunktionen mit, kostet jedoch deutlich weniger als das technisch hochwertiger ausgestattete iPhone 17 Pro Max. Beim iPhone 17 erwarten Dich ein 6,3 Zoll großes Display, der starke Chip A19 und wahlweise 256 oder 512 GB Gerätespeicher. Auch für Fotos bringt das Apple-Flaggschiff gute technische Voraussetzungen durch die neue 18-MP-Frontkamera und eine Dual-Kamera mit. Eine Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden bei Videowiedergabe und schnelles Aufladen mit oder ohne Kabel runden das Gesamtpaket des iPhone 17 als Business-Smartphone ab. Die wichtigsten Daten des iPhone 17 im Überblick: Merkmal iPhone 17 Display 6,3 Zoll, 460 ppi, bis 120 Hz Akkukapazität 3.692 mAh Kamera Dual-Kamera (48 + 48 MP), Frontkamera mit 18 MP Speicher + Arbeitsspeicher 256 / 512 GB + 8 GB RAM Prozessor A19 Chip Schutzklasse IP68 Besonderheiten Face-Unlock, Apple Intelligence, hohe Sicherheitsstandards durch iOS 26

Platz 5: Google Pixel 10 Pro Fold Das seit August 2024 verfügbare Google Pixel 9 Pro verfügt über ein 6,3-OLED-Display einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Im Inneren des Geräts arbeitet der neue Tensor G4 Prozessor, der mit KI arbeitet. Als interner Speicher stehen Dir bis zu 256 GB bereit. Für dieses Business-Smartphone stellt Dir Google bis zu sieben Jahre Updates für die Sicherheit und Funktionalität zur Verfügung. Als Kamera-Setup hat das Pixel 8 Pro eine hervorragende Triple-Kamera an Bord, die gestochen scharfe Aufnahmen knipst. Neben der Hauptkamera mit 50 Megapixeln kannst Du bei diesem Arbeitshandy auf eine Ultraweitwinkelkamera sowie auf ein Teleobjektiv mit je 48 Megapixeln zurückgreifen. Der neue Samsung-Isocell-GN2-Sensor ermöglicht Dir eine bessere Bildqualität mit höherer Auflösung, mehr Details und einer besseren Optimierung. Die wichtigsten Daten im Überblick: Google Pixel 10 Pro Fold Eigenschaften Display 6,4 + 8 Zoll Akkukapazität 5.015 mAh Kamera Triple-Kamera mit 48 MP Weitwinkel, 10,5 MP Ultraweitwinkel und 10,8 MP Tele Speicher + Arbeitsspeicher 256 GB / 512 GB / 1 TB + 16 GB RAM Prozessor Google Tensor G5 Schutzklasse IP68 Besonderheiten Dual SIM, Wi-Fi7, extrem großes Innendisplay

Platz 6: Xiaomi 15T Pro Ein gutes Handy für Business aus dem mittleren Preissegment ist das Xiaomi 15T. Es kombiniert eine klassische Ausstattung mit einer angenehmen Größe und einem schlichten Design. Erwähnenswert sind unter anderem die Triple-Kamera mit ihren Leica-Objektiven, das 6,83 Zoll große Display und der Arbeitsspeicher von 12 GB für den MediaTek Dimensity 8400 Ultra als Prozessor. Umfangreiche KI-Funktionen, die Dir den Arbeitsalltag erleichtern, stehen durch Xiaomi Hyper AI bereit. Die wichtigsten Daten im Überblick: Xiaomi 14T Pro Eigenschaften Display 6,83 Zoll, 3.200 Nits, 120 Hz Akkukapazität 5.500 mAh Kamera Triple-Kamera mit 50 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel, 50 MP Tele Speicher + Arbeitsspeicher 256 oder 512 GB + 12 GB RAM Prozessor MediaTek Dimensity 8400 Ultra Schutzklasse IP68 Besonderheiten vergleichsweise preiswert, Objektive von Leica, Xiaomi Hyper AI

Platz 7: Google Pixel 10 Ebenfalls zu den guten Business-Handys aus dem Flaggschiff-Segment gehört das Google Pixel 10. Es ist mit seinem 6,3 Zoll großen Display zwar kleiner als das Pixel 10 Pro Fold, meistert klassische Arbeitsanwendungen durch den Tensor G5 als Prozessor und seine 12 GB Arbeitsspeicher jedoch ebenfalls zufriedenstellend. Viele praktische KI-Funktionen, wie die Übersetzungshilfe, Textzusammenfassung und eine intelligente Suchfunktion, werden durch Gemini bereitgestellt. Außerdem eignet sich das Google-Flaggschiff mit seiner Triple-Kamera optimal für die Fotografie und bringt eine lange Akkulaufzeit sowie die Möglichkeit zum kabellosen Aufladen mit der Qi2-Technologie mit. Dieses Gesamtpaket macht das Google Pixel 10 zu einem der besten Business-Smartphones nach Preis-Leistung. Die wichtigsten Daten des Google Pixel 10 im Überblick: Merkmal Google Pixel 10 Display 6,3 Zoll, 2.424 × 1.080 Pixel, bis 120 Hz Akkukapazität 4.970 mAh Kamera Triple-Kamera (48 + 13 + 10,8 MP), Frontkamera mit 10,5 MP Speicher + Arbeitsspeicher 128 oder 256 GB, 12 GB RAM Prozessor Google Tensor G5 Schutzklasse IP68

Platz 8: Samsung Galaxy Z Flip7 In die freenet-Bestenliste für Business-Smartphones hat es mit dem Galaxy Z Flip7 von Samsung ein weiteres Foldable geschafft. Es zählt zu den besten Business Handys, weil es flexibel nutzbar ist. Zusammengeklappt lässt es sich gut transportieren und hat ein 4,1 Zoll großes Außendisplay. Im aufgeklappten Zustand nutzt Du hingegen das großzügige 6,9 Zoll Innendisplay. Im Business-Handy steckt der Exynos 2500 von Samsung mit 12 GB RAM. Videokonferenzen, Präsentationserstellung und andere anspruchsvolle Aufgaben meistert das Galaxy Z Flip7 daher spielend. Bis zu 31 Stunden lang kannst Du auf dem Klapphandy von Samsung Videos ansehen, bevor der 4.300 mAh starke Akku wieder aufgeladen werden muss. Als Fotoausstattung kommt hier eine Dual-Kamera mit 50-MP-Weitwinkelkamera und 12-MP-Ultraweitwinkelkamera zum Einsatz. Sie wird durch eine 10-MP-Frontkamera ergänzt. Die wichtigsten Daten im Überblick: Samsung Galaxy Z Flip7 Eigenschaften Displays 6,9 und 4,1 Zoll Akkukapazität 4.300 mAh Kamera Dual-Kamera (50 + 12 MP), 10-MP-Frontkamera Speicher + Arbeitsspeicher 256/512 GB + 12 GB RAM Prozessor Samsung Exynos 2500 Schutzklasse IP48 Besonderheiten Klapphandy

Platz 9: Sony Xperia 1 VI Das im Mai 2024 erschienene Sony Xperia 1 VI ist 6,5 Zoll groß. Es verfügt über eine strukturierte Rückseite, die das Gerät nicht nur gut in der Hand liegen lässt, sondern auch Fingerabdrücke und Kratzer vermeidet. Das Display punktet mit 1,5 Mal mehr Helligkeit gegenüber dem Vorgängermodell und stellt alle Inhalte gestochen scharf dar. Ein weiterer Pluspunkt: Der Akku des Geräts ist besonders langlebig. Laut Herstellerangaben soll er Dir bis zu zwei Tage Akkulaufzeit ermöglichen. Die wichtigsten Daten im Überblick: Sony Xperia 1 VI Eigenschaften Display 6,5 Zoll großes OLED-Display mit einer Pixeldichte von 396 ppi und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz Akkukapazität 5.000 mAh Kamera Triple-Kamera (50 + 12 + 12 MP), 8-MP-Frontkamera Speicher + Arbeitsspeicher 256 GB (erweiterbar) + 12 GB Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Schutzklasse IPX5, IPX8, IP6X Besonderheiten microSD, Dual-SIM, 5G, Fingerabdrucksensor, Kameraobjektive von Zeiss

Platz 10: Samsung Galaxy XCover7 Du arbeitest als Handwerker oder bist viel auf Baustellen unterwegs? Dann bietet sich das im Januar 2024 erschienene Samsung Galaxy XCover7 für Dich als Dein neues Arbeitshandy an. Das Modell ist besonders widerstandsfähig und robust. Dank IP68-Zertifizierung ist dieses Smartphone sehr gut gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Und auch extreme Bedingungen wie zweistellige Minusgrade oder niedriger Luftdruck übersteht dieses Arbeitshandy problemlos. Daneben bietet das XCover 7 einen ausdauernden 4.050-mAh-Akku, den Du bei Bedarf auch austauschen kannst. Somit punktet dieses Business-Smartphone auch in puncto Nachhaltigkeit. Den internen Speicher kannst Du auf bis zu 1 TB erweitern. Somit hast Du genügend Platz für Dokumente, Fotos oder Deine Lieblingsapps. Das 6,6 Zoll große Display des Arbeitshandys überzeugt mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und bietet Dir somit eine flüssige Darstellung. Darüber hinaus lässt sich das Display dank der erhöhten Sensitivität auch mit Handschuhen bedienen. Die wichtigsten Daten im Überblick: Samsung Galaxy XCover7 Eigenschaften Display 6,6 Zoll großes PLS-LCD-Display mit einer Pixeldichte von 399 ppi und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz Akkukapazität 4.050 mAh Kamera 50-MP-Hauptkamera, 5-MP-Frontkamera Speicher + Arbeitsspeicher 128 GB (erweiterbar) + 6 GB Prozessor MediaTek Dimensity 6100+ Schutzklasse IP68 Besonderheiten microSD, Dual-SIM, 5G, Face Unlock, Klinkenanschluss, hohe Berührungsempfindlichkeit (lässt sich auch mit feuchten Händen oder Handschuhen bedienen), austauschbarer Akku

FAQ Was ist das beste Business-Handy? Bestes Business-Handy ist derzeit das Samsung Galaxy Z Fold7. Aufgeklappt bietet es ein 8 Zoll großes Display, auf dem komfortables Arbeiten möglich ist. Sein leistungsstarker Prozessor ermöglicht müheloses Multitasking, während der kraftvolle 4.400-mAh-Akku Dir genug Power für den gesamten Arbeitstag bietet. Weitere gute Business-Smartphones sind das Galaxy S25 Ultra von Samsung, das iPhone 17 Pro Max von Apple und das Pixel 10 Pro Fold von Google. Welches ist das beste Handy für Handwerker? Das derzeit beste Arbeitshandy für Handwerker ist das Samsung Galaxy XCover7. Es ist dank IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Zudem übersteht dieses Smartphone mühelos auch hohe Minusgrade oder einen niedrigen Luftdruck. Das robuste 6,6-Zoll-Display lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Welches Business-Handy hat den größten Speicher? Einen besonders großen Speicher von bis zu einem Terabyte bieten neben dem Samsung Galaxy S25 Ultra und Samsung Galaxy S24 Ultra auch das iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 10 Pro Fold und das Samsung Galaxy Z Fold7. Praktisch ist außerdem die Möglichkeit der Speichererweiterung beim Sony Xperia 1 VI und Samsung Galaxy XCover7. Foto: Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Sony

Daniel Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben. Alle Artikel aufrufen