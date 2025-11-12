Auch im Jahr 2025 erwarten uns zahlreiche Neuheiten auf dem Smartphone-Markt. freenet hat für Dich aktuelle Gerüchte und Bekanntmachungen aus der Smartphone-Welt zusammengetragen und stellt Dir vor, welche neuen Handys 2025 vermutlich auf den Markt kommen.

Nachdem Du zunächst einen ausführlichen Überblick über technische Neuheiten bei Handys für 2025 erhältst, findest Du eine Übersicht mit allen Handyneuheiten des Jahres und einen Ausblick auf noch erscheinende Modelle.

Zusammenfassung: Was sind die wichtigsten Handy-Neuheiten 2025?

Interessierst Du Dich für Handy-Neuheiten 2025, sind das die wichtigsten Modelle:

Was sind die technischen Neuerungen für Handys 2025?

Besonders spannend ist der Blick auf technische Entwicklungen, die Leistung, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Smartphone-Neuheiten 2025 weiter verbessern könnten. Hierbei zeichnen sich gleich mehrere Trends ab und die sind überaus vielversprechend.

Handy-Neuheiten 2025: Neuer Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm

Der Snapdragon 8 Elite gehört zu den leistungsstärksten Prozessoren für Smartphones. Doch Qualcomm hat nun eine abgespeckte Version mit der Modellnummer SM8750-3-AB angekündigt. Diese unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von der regulären Variante (SM8750-AB): Sie verfügt nur über sieben statt acht Prozessorkerne. Diese Änderung wirkt sich auf die CPU-Leistung aus, könnte aber auch den Preis von Smartphones mit diesem Prozessor senken. Ein potenzieller Vorteil für Käufer, die auf ein günstiges High-End-Gerät hoffen.

Der neue Prozessor aus dem Hause Qualcomm dürfte in einigen Flaggschiffen der Smartphone-Neuheiten 2025 stecken. Verträge wurden bereits mit Samsung, Xiaomi und Asus geschlossen.

Feature Standardmodell Neue Variante CPU-Kerne 8 7 Performance-Kerne 6 (3,53 GHz) 5 (3,53 GHz)

Die restlichen Features bleiben unverändert, darunter:

2 Prime-Kerne mit 4,32 Hz .

Unterstützung für Wi-Fi 7 und aptX Lossless .

18-bit-Triple-Bildprozessor für 320-MP-Kameras.

Verarbeitung von 8K-Videos mit bis zu 60 fps .

Unterstützung externer 8K-Monitore und bis zu 24 GB RAM.

Welche neuen Foldables gibt es? Neue Handys 2025 mit faltbarem Display

Faltbare Handys haben bereits 2024 eine wichtige Rolle unter den Neuerscheinungen bei Smartphones gespielt. Dieser Technik-Trend ebbt auch 2025 nicht ab, denn die Technik soll auf ein neues Level gehoben werden. An einer dreifachen Falttechnik für Handys arbeiten gleich mehrere Smartphone-Hersteller. Bekannt ist, dass sowohl Xiaomi als auch Huawei und Oppo entsprechende Modelle entwickeln wollen. Auch über Apple halten sich bereits seit einiger Zeit Gerüchte zu einem iPhone Fold, das möglicherweise zu den Handy-Neuheiten 2025 zählen wird.

Bedeutung von KI für Smartphone-Neuheiten 2025 wächst

Was als sicher gilt, ist die Weiterentwicklung von KI für Smartphones. Bereits jetzt bieten Flaggschiffe von Samsung, Apple und Google umfangreiche KI-Features zur Fotobearbeitung, Produktsuche, dem Verfassen von Texten und Echtzeit-Übersetzung. Bei den Handy-Neuheiten 2025 dürfte KI eine noch wichtigere Rolle spielen und die Funktionen von Sprachassistenten sowie die Datensicherheit verbessern. Möglich ist auch, dass physische Tasten gänzlich wegfallen. Xiaomi und Samsung arbeiten an entsprechenden Lösungen.

Die Techniktrends für neue Handys 2025 im Überblick:

Neuer Spitzenprozessor Snapdragon 8 Elite von Qualcomm

Mehr Foldables und dreifache Falttechnik

Verbesserung und Ausweitung der KI-Features

Welche Handy-Neuheiten 2025 gibt es?

Hier findest Du einen Überblick über Smartphone-Neuheiten 2025 von allen wichtigen Herstellern wie Samsung, Xiaomi, Google und Apple sowie einen Ausblick auf noch bevorstehende Präsentationstermine.

Neue Samsung-Handys 2025

Samsung hat im Jahr 2025 bereits eine Vielzahl neuer Modelle auf den Markt gebracht, darunter die neue Flaggschiff-Generation Galaxy S25, neue Mittelklasse-Modelle und das dünnste Samsung-Smartphone der Geschichte. Konkret gehören diese Modelle zu den neuen Handys 2025 von Samsung:

Apples Handy-Neuheiten im Februar und September 2025

Schon im Februar 2025 machte Apple mit der Präsentation des iPhone 16e von sich Reden. Das budgetfreundliche Apple-Smartphone tritt die Nachfolge der SE-Reihe an. Es beeindruckt als Mittelklasse-Modell mit seiner__ langen Akkulaufzeit,__ dem 2-in-1-Kamerasystem und dem effizienten A18 Chip.

Im September folgte dann die sehnsüchtig erwartete Präsentation der neuen iPhone-Generation. Neu sind unter anderem die 18 Megapixel starke Center Stage Frontkamera, der A19 und A19 Pro Chip sowie stärkere Akkus und bessere Displays. Vorgestellt wurden folgende Modelle::

das iPhone 17 als Flaggschiff

das iPhone 17 Pro als kompaktes Kraftpaket mit A19 Pro Chip

das iPhone 17 Pro Max mit 6,9 Zoll Display und bis zu 2 TB Speicher

das iPhone Air als dünnstes Apple-Smartphone der Geschichte

Smartphone-Neuheiten 2025 von Xiaomi



Xiaomi bringt die Xiaomi-15-Serie zum MWC 2025! Am 28. Februar feierte die neue Flaggschiff-Reihe in China ihre Premiere, bevor sie am 2. März in Barcelona für den globalen Markt enthüllt wurde. Das Flaggschiffmodell Xiaomi 15 Ultra und das Xiaomi 15 beeindrucken durch ihre starken Akkukapazitäten, ihre überzeugenden Kameras und viele weitere Extras. Das Xiaomi 15 Pro wird nicht auf dem deutschen Markt veröffentlicht.

Auch im Herbst macht Xiaomi von sich reden und stellt weitere Smartphones vor. Zunächst erfolgt die unspektakuläre Markteinführung des besonders günstigen Einsteigermodells Xiaomi Redmi 15C 5G. Nur wenig später brachte der chinesische Smartphone-Hersteller zwei weitere Modelle auf den Markt:

das Xiaomi 15T mit einer professionellen Triple-Kamera und einem 5.500 mAh starken Akku

das Xiaomi 15T Pro mit 6,83 Zoll großem Display und überzeugender Performance

Juli 2025: die neue Generation der Foldables von Samsung

Der Juli 2025 stand im Zeichen der Foldables, denn Samsung hat gleich drei neue Modelle als Handyneuheiten 2025 vorgestellt. Sie zeichnen sich durch ihre starke Performance, das elegante Design und eine angenehme Handhabung aus. Zu den neuen Samsung-Foldables 2025 gehören:

Googles Handy-Neuheiten 2025

Bereits im März ließ der Smartphone-Hersteller Google von sich hören und stellte sein neues Mittelklasse-Smartphone vor. Das Google Pixel 9a ist mit dem Chip Tensor G4 ausgestattet und bietet ein 6,3 Zoll großes Display. Die Hauptkamera der Dual-Cam löst mit 48 MP auf und für Selfies steht eine 42-MP-Frontkamera bereit. Außerdem überzeugt der 5.100 mAh Akku mit mehr als 30 Stunden Laufzeit.

Wenige Monate später folgte im August 2025 die Präsentation der Pixel 10 Reihe, bei der alle Geräte mit dem neuen Chip Tensor G5 sowie neuen KI-Funktionen ausgestattet sind. Zur Pixel 10 Reihe gehören diese Modelle:

Google Pixel 10: 6,3 Zoll Display, Triple-Kamera mit 48, 13 + 10,8 MP, 4.970 mAh Akku

Google Pixel 10 Pro: mit besserer Triple-Kamera (50 + 48 + 48 MP) und größerem Speicher

Google Pixel 10 Pro XL: 6,8 Zoll Display, 16 GB Arbeitsspeicher, hochwertige Triple-Kamera und 5.200 mAh starker Akku

Google Pixel 10 Pro Fold: Foldable mit 6,8 und 8 Zoll großen Displays, IP68-Zertifizierung, 16 GB RAM und Triple-Kamera

Motorola Neuheiten 2025

Motorola startet das Jahr 2025 mit gleich einer ganzen Reihe neuer Smartphones. Die Moto G Serie im Mittelklasse-Segment wird um zwei neue Modelle Moto G 2025 und Moto G Power 2025 erweitert. Die seit dem 30. Januar 2025 erhältlichen Modelle wurden mit einem verbesserten Prozessor und langlebigen Akkus ausgestattet. Das Power-Modell kommt so auf eine Laufzeit von bis zu 72 Stunden.

Zusätzlich dazu wurden im April 2025 gleich mehrere Modelle der __edge 60 Reihe__veröffentlicht. Darunter das edge 60, edge 60 fusion und das edge 60 pro. Alle drei Modelle bringen im Vergleich zu ihren Vorgängern spürbare Verbesserungen bei Leistung, Display und Kamera mit sich.

Bisherige Highlights sind die Neuheiten in Motorolas Flip-Phone-Familie razr 60 Das klassische razr 60 und das größere razr 60 ultra, die beide seit Ende April 2025 erhältlich sind. Mit dem ersten 50-MP-Dreifach-Kamerasystem in einem Flip-Phone setzt Motorola mit dem Ultra-Modell neue Maßstäbe. Eine verbesserte Robustheit und die neue Generation von Moto AI runden die neuen Modelle ab.

Am 05. November soll dann das neue Motorola edge 70 bereits herauskommen. Gerüchteweise ist es mit 5,99 mm ultraschlank, hat ein sehr leichtes Gehäuse und überzeugt mit einem sehr leistungsstarken Akku.

Darüber hinaus wurden weitere Modelle für 2025 vorgestellt:

Moto G Stylus 2025 : Mit verbessertem Display und schnellerem Prozessor meldet sich das Modell mit Stylus zurück. In den USA ist es bereits seit dem 17. April 2025 erhältlich, der Start in Europa ist bisher noch offen.

Moto G15 Serie: Motorolas Einsteigergeräte mit 5G, darunter das Moto G15 und G15 Power, die besonders preisbewusste Nutzer ansprechen.

HMD Neuheiten 2025

HMD geht 2025 mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Individualität an den Start. Highlight ist das brandneue HMD Fusion X1, das seit dem Frühjahr 2025 erhältlich ist. Mit 108-MP-Hauptkamera, 6,56-Zoll-HD+-Display mit 90 Hz, einem leistungsstarken Snapdragon 4 Gen 2-Prozessor und einem langlebigen 5.000-mAh-Akku bringt das Fusion X1 starke Mittelklasse-Hardware mit modernem Look zusammen.

Besonders spannend: Das Smartphone ist auf Reparierbarkeit ausgelegt. Es kann dank modularer Bauweise einfacher gewartet werden und setzt bei Verpackung und Materialien auf Recycling und Umweltfreundlichkeit. Auch die IP54-Zertifizierung, ein seitlicher Fingerabdrucksensor, NFC, Bluetooth 5.1 und ein klassischer 3,5-mm-Klinkenanschluss machen das Modell alltagstauglich.

HMD beweist mit dem Fusion X1, dass Umweltschutz und moderne Technik Hand in Hand gehen können.

Realme Neuheiten 2025

Realme geht 2025 mit einer breiten Modellpalette an den Start – vom günstigen Einsteigergerät bis hin zum High-End-Flaggschiff. Den Anfang machten im Januar die Realme 14 Pro-Modelle, gefolgt von den Narzo 80 Pro 5G und 80x 5G im April. Beide Serien setzen auf große Akkus, schnelle Displays und solide Kameras.

Im Gaming-Segment sorgt das Realme GT 7 mit starker Performance und 7000 mAh-Akku für Aufsehen. Schon bald folgt das GT 7T, das nochmals optimiert wurde. Für Spätherbst ist das leistungsstarke GT 8 Pro angekündigt – mit XXL-Akku und High-End-Chip.

Realme Modelle 2025 im Überblick:

Realme 14 Pro & 14 Pro+ : Erscheinungsdatum: Januar 2025; Mittelklassemodelle mit AMOLED, großem Akku und starker Kamera

Realme Narzo 80 Pro 5G & Narzo 80x 5G : Erscheinungsdatum: 9. April 2025; Preiswerte 5G-Smartphones mit Android 15 und solider Ausstattung

Realme GT 7 : Erscheinungsdatum: Frühjahr 2025; Leistungsstarkes Modell mit 7.000 mAh-Akku und 6.000-Nits-Display

Realme GT 7T : Erscheinungsdatum: 27. Mai 2025; Gaming-Modell mit 144 Hz-Display, verbesserter Kühlung und 120W-Schnellladung

Realme GT 8 Pro: Erwartet: Spätherbst 2025; Flaggschiff mit Snapdragon 8 Gen 4, 8.000-mAh-Akku und High-End-Kamerasystem

Ausblick: Welche neuen Handys 2025 kommen noch?

Mitte Oktober 2025 haben alle großen Hersteller die für dieses Jahr erwarteten Handy-Neuheiten bereits vorgestellt und auf den Markt gebracht. Aktuelle Gerüchte lassen jedoch vermuten, dass noch vor Jahresende mit dem OnePlus 15 die neue Flaggschiffgeneration mit verbessertem Akku und Display auf den Markt kommen könnte. Außerdem bringt Motorola vermutlich noch im November ihr neues edge Modell heraus, das Motorola edge 70. Ansonsten können wir uns auf viele spannende Handy-Neuheiten 2026 freuen.