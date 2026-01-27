Du suchst nach einem Smartphone mit niedrigem SAR-Wert? Die besten strahlungsarmen Handys findest Du hier!

Platz 2: Samsung Galaxy A36 Das Galaxy A36 5G von Samsung ist ein Smartphone der Mittelklasse, das mit seinem SAR-Wert von 0,53 W/kg ebenfalls ein strahlungsarmes Handy ist. Es bietet eine typische Mittelklasse-Ausstattung mit einigen Highlights wie die Kamera und ist ein guter Kompromiss aus geringer Strahlung und solider Leistung. Highlights: 6,7 Zoll großes Display

Kamera: Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera

Prozessor: Snapdragon 6 Gen3 von Qualcomm

Platz 3: Samsung Galaxy A17 Ein strahlungsarmes Handy aus dem Niedrigpreissegment ist das Samsung Galaxy A17. Bei ihm beträgt der SAR-Wert 0,67 W/kg, was im Vergleich zu anderen aktuellen Geräten extrem niedrig ist. Bei der Ausstattung des Galaxy A17 setzt Samsung auf ein solides Einsteigerpaket. Highlights: 6,7 Zoll großes Display

erweiterbarer Gerätespeicher mit 128 GB

Prozessor Exynos 1330 mit 4 GB RAM

Platz 4: Samsung Galaxy Z Flip7

Mit dem Galaxy Z Flip7 von Samsung gehört auch ein faltbares Gerät zu den besten strahlungsarmen Handys. Es bietet aufgeklappt ein 6,9 Zoll großes Display und liefert mit seinem Prozessor Exynos 2500 eine starke Performance ab. Trotzdem fällt der SAR-Wert mit 0,69 W/kg niedrig aus. Highlights: faltbares Design mit 6,9 Zoll Hauptdisplay

Dual-Kamera mit 50 + 12 Megapixeln Auflösung

Prozessor Exynos 2500 mit 12 GB RAM

Platz 5: Motorola edge 60 Pro Von Motorola kommt ein weiteres strahlungsarmes Handy mit einem SAR-Wert von 0,9 W/kg. Das Motorola edge 60 Pro beeindruckt besonders mit seinem Akku. Er hat eine Kapazität von 6.000 mAh und Du lädst ihn mit bis zu 90 Watt innerhalb kürzester Zeit wieder auf. Beachtlich ist auch die Auflösung der Frontkamera des Motorola edge 60 Pro, die bei 50 Megapixeln liegt. Highlights: Triple-Kamera und 50-MP-Selfiekamera

6.000 mAh starker Akku mit 90 Watt Turbo-Laden

Prozessor MediaTek Dimensity 8350 Extreme mit 12 GB RAM

Platz 6: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Ein weiteres strahlungsarmes Handy ist das Redmi Note 14 Pro+ 5G von Xiaomi. Mit einem Wert von 0,97 W/kg schneidet das Mittelklasse-Modell sogar besser als das aktuelle Flaggschiff Xiaomi 14 (1,00 W/kg) ab. Trotz des günstigeren Verkaufspreises musst Du nicht auf eine adäquate Leistung verzichten. Besonders die Ladegeschwindigkeit des Akkus und die Hauptkamera mit einer Auflösung von 200 Megapixeln überzeugen beim strahlungsarmen Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Highlights: 200-MP-Hauptkamera

Akku: 5.110 mAh und 120 Watt HyperCharge

Prozessor: Snapdragon 7s Gen 3

Platz 7: Google Pixel 10 Ein Handy mit niedrigem SAR-Wert aus der Kategorie der Flaggschiffe ist das Google Pixel 10. Bei ihm liegt der SAR-Wert bei 0,99 W/kg, was bei dem vorhandenen Technikpaket ein angemessenes Ergebnis ist. Auch sonst kann das Pixel-Smartphone aus dem Jahr 2025 in vielen Bereichen überzeugen. Es bietet eine Triple-Kamera, nutzt den leistungsstarken Chip Tensor G5 und lässt sich über die neue Qi2-Technologie kabellos aufladen. Highlights: magnetisches Aufladen mit Qi2-Technologie

Kamera: Triple-Kamera mit 48-MP-Hauptkamera

Prozessor: Google Tensor G5 Hinweis: Der SAR-Wert des Google Pixel 10 ist eine Schätzung und basiert auf dem Wert des Vorgängermodells.

Platz 8: Xiaomi 15 Auch Xiaomi gelingt beim Xiaomi 15 ein guter Kompromiss aus überzeugender Leistung und akzeptablem SAR-Wert. Letzterer liegt bei 0,99 W/kg und somit deutlich unterhalb der WHO-Empfehlung. Das Flaggschiff beeindruckt mit seiner schnellen Ladegeschwindigkeit, guten Performance und erstklassigen Triple-Kamera. Highlights: Akku mit 5.240 mAh und 90 Watt Schnellladefunktion

Kamera: Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera

Prozessor: Snapdragon 8 Elite von Qualcomm

Platz 9: Samsung Galaxy S25 Das Anfang 2025 erschienene Samsung Galaxy S25 bildet mit einem Wert von 1,29 W/kg das Schlusslicht des Rankings für strahlungsarme Handys. Damit schneidet das neue Galaxy S25 zwar schlechter als das Galaxy S24 aus dem Vorjahr ab, der Strahlungswert liegt jedoch deutlich unter der Empfehlung der WHO. Samsung bietet damit ein Smartphone mit überzeugender Leistung, innovativen Features und einer Strahlung im Toleranzbereich. Highlights: Galaxy AI: systemweit integrierte KI-Features

12-MP-Frontkamera, 50-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP und Teleobjektiv mit 10 MP

Prozessor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Platz 10: iPhone 17

Ein Handy mit niedrigem SAR-Wert aus dem Hause Apple ist das iPhone 17. Hier gibt der Hersteller einen Wert von 1,49 W/kg an. Das Flaggschiff punktet mit seinem starken A19 Chip, bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit bei Videowiedergabe und der neuen Center Stage Frontkamera mit 18 Megapixeln Auflösung. Highlights: 6,3 Zoll Display mit 120 Hz und 3.000 Nits

umfangreiche KI-Funktionen durch Apple Intelligence

Prozessor A19 mit 8 GB RAM

Fazit: Das richtige strahlungsarme Handy für Dich Je nach Deinen Prioritäten – sei es die Reduzierung der Strahlenbelastung, Nachhaltigkeit oder die beste Performance – findest Du in dieser Liste das passende strahlungsarme Smartphone. Besonders das Fairphone 6, Samsung Galaxy A17, A36 und das Galaxy Z Flip7 führen die Liste der aktuellen Modelle an, wenn es um die Reduzierung der Strahlung geht. Mit SAR-Werten deutlich unterhalb der WHO-Empfehlung bieten strahlungsarme Handys wie das Pixel 10, Motorola edge 60 Pro, Xaiomi 15 oder das Xiaomi Redmi eine ausgezeichnete Kombination aus starker Performance und strahlungsarmer Technologie. Beste strahlungsarme Handys: Häufig gestellte Fragen Was ist ein SAR-Wert beim Smartphone? Der SAR-Wert (spezifische Absorptionsrate) gibt an, wie viel Strahlung ein Handy abgibt. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 2 W/kg. Alle Smartphones im Handel liegen darunter, dennoch gibt es Unterschiede.

Wie hoch ist der Grenzwert bei Handys für die spezifische Absorptionsrate?

Wie viel Strahlung ein Handy abgibt, lässt sich mithilfe der spezifischen Absorptionsrate (SAR) messen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollte der SAR-Wert den Grenzwert von 2 Watt pro Kilogramm (W/kg) nicht überschreiten. Alle im Handel erhältlichen Smartphones liegen unter diesem Grenzwert. Welche sind die aktuell besten strahlungsarmen Handys (2026)? Einen besonders geringen SAR-Wert weisen Modelle wie das Fairphone 6, das Samsung Galaxy A36, A17 und Z Flip7 auf. Mit moderatem SAR-Wert und leistungsstarker Technik sind das Google Pixel 10, Xiaomi 15, Motorola edge 60 Pro, Samsung Galaxy S25 und iPhone 17 ebenfalls in der Bestenliste für strahlungsarme Handys vertreten. Wie kann ich den SAR-Wert meines Handys für den Kopf und Körper messen? Es ist leider nicht möglich, den SAR-Wert eines Handys für Kopf und Körper selbst zu messen. Die Messung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) erfolgt nach standardisierten Verfahren durch die Hersteller in speziellen Laboren. Für die SAR-Messung werden präzise Messgeräte, abgeschirmte Testräume und Simulatoren für Kopf und Körper benötigt. Foto: ©Unsplash|Onur Binay, Sony, Samsung, Fairphone, Apple, Xiaomi, Google

