Finde jetzt heraus, welches Modell am besten zu Dir passt. Denn Apple bringt mit jeder neuen iPhone-Serie eine Reihe verschiedener Modelle auf den Markt, die unterschiedliche Features und Preiskategorien abdecken. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den direkten Vergleich der Basismodelle: iPhone 15 und iPhone 16. Neben den Basismodellen, die zusammen mit den größeren Plus-Modellen iPhone 15 Plus und iPhone 16 Plus als Standard-iPhones bezeichnet werden, gibt es in den iPhone 15 und iPhone 16 Serien auch erweiterte Versionen wie die Pro und Pro Max Modelle. Die Modelle iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max bieten zusätzliche Premium-Features, darunter bessere Kameras, größere Displays und teils exklusive Technologien. iPhone 15 iPhone 16 Speichervarianten 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Prozessor A16 Bionic A17 Bionic Display 6,1 Zoll Super Retina XDR 6,1 Zoll Super Retina XDR Kamera Dual-Kamera-System Dual-Kamera-System Betriebssystem iOS 17 iOS 18 Farben Schwarz, Weiß, Blau, Rosa, Gelb, Grün Schwarz, Weiß, Blau, Pink, Grün Akku-Laufzeit Bis zu 20 Stunden Bis zu 21 Stunden Blick auf das Design beim iPhone 16 und iPhone 15 Zwar hält Apple am klassischen Design seiner iPhones fest, einige funktionsbedingte Neuheiten fallen jedoch bereits auf den ersten Blick auf. Rückseitig hat das iPhone 16 eine andere Kameraanordnung, denn beide Linsen liegen direkt untereinander und nicht mehr wie beim iPhone 15 diagonal untereinander. Diese Neuheit ermöglicht 3D-Videos. Neu sind auch zwei Tasten, welche die Handhabung des iPhone 16 verbessern sollen. Dazu gehören der vom iPhone 15 Pro Max bereits bekannte Action Button und eine zusätzliche Kamerataste. Die Gerätemaße sind bei beiden Modellen identisch und betragen 147,6 x 71,6 x 7,80 Millimeter. Mit 170 Gramm Gerätegewicht ist das iPhone 16 ein Gramm leichter als das Vorgängermodell. iPhone 16 iPhone 15 Kameraanordnung Vertikal Tasten Action Button, Kamerataste Gewicht 170 g Maße 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

iPhone 16 vs. iPhone 15: Gemeinsamkeiten beim Display Nichts Neues zeigen die iPhone 16 Features beim Display. Es ist wie schon beim iPhone 15 6,1 Zoll groß. Zudem lösen beide OLED-Displays mit 1.179 x 2.556 Pixeln auf. Für das neue iPhone 16 gibt Apple eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits an, was sich positiv auf die Ablesbarkeit bei intensivem Sonnenlicht auswirkt. Neu ist beim iPhone 16 lediglich das Material des Displays. Apple verwendet Ceramic Shield 2, also eine Weiterentwicklung des vom iPhone 15 bekannten Materials. Es soll rund 50 Prozent härter als die frühere Version sein. iPhone 16 iPhone 15 Displaygröße 6,1 Zoll 6,1 Zoll Auflösung 1.179 x 2.556 Pixel 1.179 x 2.556 Pixel Maximale Helligkeit 2.000 Nits 1.600 Nits Material Ceramic Shield 2 Ceramic Shield Neuer Prozessor als wichtiges iPhone 16 Feature Hinsichtlich des Prozessors zeigen sich beim iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich spannende Neuerungen. Steckt im iPhone 15 noch der A16 Chip, überspringt das iPhone 16 eine Chipgeneration und wird mit dem brandneuen A18 Bionic ausgeliefert. Das bedeutet ein Plus in Sachen Performance. Genaue Angaben zum Arbeitsspeicher macht Apple bekanntlich nicht, Insider gehen jedoch davon aus, dass das iPhone 16 statt den bisherigen 6 GB sogar 8 GB RAM hat. Wichtig könnte der Performancezuwachs für das neue Apple Intelligence sein, denn alle neuen iPhone 16 Modelle unterstützen die weitreichenden Funktionen. Als Benutzer aus Europa musst Du auf diese iPhone 16 Features allerdings noch warten, denn eine Bereitstellung in Europa wird frühestens für 2025 erwartet. Unverändert ist die Auswahl für den Gerätespeicher. Hier kannst Du zwischen vier Varianten des iPhone 16 mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und einem TB wählen. iPhone 16 iPhone 15 Prozessor A18 Bionic A16 Bionic RAM 8 GB 6 GB Speichervarianten 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Mehr Power: die Akkus beim iPhone 16 vs. iPhone 15 Aufgrund des besseren Energieverbrauchs beim neuen A18 Chip im iPhone 16 soll dieses laut Apple eine höhere Akkulaufzeit mitbringen. Nach Angaben des Herstellers ist damit eine Videowiedergabe von bis zu 22 Stunden möglich. Für das iPhone 15 gibt Apple hier einen Wert von 20 Stunden an. Mit einem Ladegerät von mindestens 20 Watt soll der Akku innerhalb von 30 Minuten um bis zu 50 Prozent aufgeladen werden. Dieser Wert gehört bereits zu den iPhone 15 Features. iPhone 16 iPhone 15 Akkulaufzeit Bis zu 22 Stunden Video Bis zu 20 Stunden Video Schnellladen 50 % in 30 Minuten 50 % in 30 Minuten iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich der Kameras Hinsichtlich der technischen Daten unterscheiden sich die Kameras beim iPhone 15 und iPhone 16 nicht voneinander. Da bereits die iPhone 15 Features der Kamera von Experten positiv bewertet wurden, kannst Du Dich also auf erstklassige Fotos mit dem neuen iPhone 16 freuen. Ein kleines Upgrade erhält das iPhone 16 durch eine bessere Blende von f/2.2 für die Ultraweitwinkelkamera. Dieser Wert wirkt sich positiv auf Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen aus. Zu den neuen iPhone 16 Features gehört die sogenannte Fusion-Technologie. Damit werden unterschiedliche Bildausschnitte zusammengefügt, um die Fotoqualität zu verbessern. Die zusätzliche Taste beim iPhone 16 erlaubt Dir zudem eine einfachere Bedienung der Kameras. iPhone 16 iPhone 15 Weitwinkelkamera 48 MP 48 MP Ultraweitwinkel 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.4 Selfiekamera 12 MP 12 MP Fusion-Technologie Ja Nein

Fazit: wichtige Unterschiede im Duell iPhone 16 vs. iPhone 15 Ausgestattet mit dem neuen Prozessor A18 bietet Dir das iPhone 16 eine stärkere Performance als sein Vorgänger. Auch die Akkuleistung wurde verbessert. Zu den neuen iPhone 16 Features gehören außerdem der Action Button und eine zusätzliche Taste zur Bedienung der Kamera. Wenn Dir ein komfortables Handling in Kombination mit einem starken Chip wichtig ist, lohnt sich daher der Umstieg vom iPhone 15 auf das neue iPhone 16. Gemeinsamkeiten zeigt der iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich bei der Kameraausstattung, dem Design, Display und Preis. FAQ zum iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich Was sind die Unterschiede im Design zwischen dem iPhone 16 und dem iPhone 15? Das Duell iPhone 16 vs. iPhone 15 zeigt nur kleine Designunterschiede zwischen beiden Modellen. Beim iPhone 16 gibt es seitlich einen Action-Button und die verfügbaren Gerätefarben fallen kräftiger als beim iPhone 15 aus. Wie unterscheiden sich die Prozessoren beim iPhone 15 und iPhone 16? Das iPhone 16 hat den neuesten A18 Chip, der mehr Leistung und weniger Energieverbrauch aufweist. Es bietet somit eine bessere Performance als das iPhone 15 mit dem A16 Chip. Wie unterscheidet sich die Akkulaufzeit von iPhone 16 im Vergleich zum iPhone 15? Aufgrund des sparsameren Prozessors gibt Apple für das iPhone 16 eine Videowiedergabezeit von bis zu 22 Stunden an. Im Vergleich dazu schafft das iPhone 15 nach Herstellerangabe lediglich 20 Stunden Videowiedergabe. Lohnt sich ein Upgrade vom iPhone 15 auf das iPhone 16? Dank des neuen Prozessors und besseren Akkus liefert das iPhone 16 eine bessere Performance als sein Vorgänger. Ein Umstieg auf das neuere Modell lohnt sich daher für alle, die Wert auf eine überzeugende Performance legen. Foto: ©Apple

