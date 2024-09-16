16.09.2024

iPhone 16 vs. iPhone 15: Welches Gerät passt zu Dir?

Finde im freenet-Vergleich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des iPhone 16 und iPhone 15 von Apple heraus!

iPhone 16 vs. iPhone 15
Finde jetzt heraus, welches Modell am besten zu Dir passt. Denn Apple bringt mit jeder neuen iPhone-Serie eine Reihe verschiedener Modelle auf den Markt, die unterschiedliche Features und Preiskategorien abdecken. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den direkten Vergleich der Basismodelle: iPhone 15 und iPhone 16.

Neben den Basismodellen, die zusammen mit den größeren Plus-Modellen iPhone 15 Plus und iPhone 16 Plus als Standard-iPhones bezeichnet werden, gibt es in den iPhone 15 und iPhone 16 Serien auch erweiterte Versionen wie die Pro und Pro Max Modelle. Die Modelle iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max bieten zusätzliche Premium-Features, darunter bessere Kameras, größere Displays und teils exklusive Technologien.

iPhone 15iPhone 16
Speichervarianten128 GB, 256 GB, 512 GB128 GB, 256 GB, 512 GB
ProzessorA16 BionicA17 Bionic
Display6,1 Zoll Super Retina XDR6,1 Zoll Super Retina XDR
KameraDual-Kamera-SystemDual-Kamera-System
BetriebssystemiOS 17iOS 18
FarbenSchwarz, Weiß, Blau, Rosa, Gelb, GrünSchwarz, Weiß, Blau, Pink, Grün
Akku-LaufzeitBis zu 20 StundenBis zu 21 Stunden

Blick auf das Design beim iPhone 16 und iPhone 15

Zwar hält Apple am klassischen Design seiner iPhones fest, einige funktionsbedingte Neuheiten fallen jedoch bereits auf den ersten Blick auf. Rückseitig hat das iPhone 16 eine andere Kameraanordnung, denn beide Linsen liegen direkt untereinander und nicht mehr wie beim iPhone 15 diagonal untereinander. Diese Neuheit ermöglicht 3D-Videos.

Neu sind auch zwei Tasten, welche die Handhabung des iPhone 16 verbessern sollen. Dazu gehören der vom iPhone 15 Pro Max bereits bekannte Action Button und eine zusätzliche Kamerataste. Die Gerätemaße sind bei beiden Modellen identisch und betragen 147,6 x 71,6 x 7,80 Millimeter. Mit 170 Gramm Gerätegewicht ist das iPhone 16 ein Gramm leichter als das Vorgängermodell.

iPhone 16iPhone 15
KameraanordnungVertikal
TastenAction Button, Kamerataste
Gewicht170 g
Maße147,6 x 71,6 x 7,8 mm

Apple iPhone 16 512 GB Pink

1329.00
Zum Produkt

Apple iPhone 15 128 GB Grün

749.00
Zum Produkt

iPhone 16 vs. iPhone 15: Gemeinsamkeiten beim Display

Nichts Neues zeigen die iPhone 16 Features beim Display. Es ist wie schon beim iPhone 15 6,1 Zoll groß. Zudem lösen beide OLED-Displays mit 1.179 x 2.556 Pixeln auf. Für das neue iPhone 16 gibt Apple eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits an, was sich positiv auf die Ablesbarkeit bei intensivem Sonnenlicht auswirkt. Neu ist beim iPhone 16 lediglich das Material des Displays. Apple verwendet Ceramic Shield 2, also eine Weiterentwicklung des vom iPhone 15 bekannten Materials. Es soll rund 50 Prozent härter als die frühere Version sein.

iPhone 16iPhone 15
Displaygröße6,1 Zoll6,1 Zoll
Auflösung1.179 x 2.556 Pixel1.179 x 2.556 Pixel
Maximale Helligkeit2.000 Nits1.600 Nits
MaterialCeramic Shield 2Ceramic Shield

Neuer Prozessor als wichtiges iPhone 16 Feature

Hinsichtlich des Prozessors zeigen sich beim iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich spannende Neuerungen. Steckt im iPhone 15 noch der A16 Chip, überspringt das iPhone 16 eine Chipgeneration und wird mit dem brandneuen A18 Bionic ausgeliefert. Das bedeutet ein Plus in Sachen Performance. Genaue Angaben zum Arbeitsspeicher macht Apple bekanntlich nicht, Insider gehen jedoch davon aus, dass das iPhone 16 statt den bisherigen 6 GB sogar 8 GB RAM hat.

Wichtig könnte der Performancezuwachs für das neue Apple Intelligence sein, denn alle neuen iPhone 16 Modelle unterstützen die weitreichenden Funktionen. Als Benutzer aus Europa musst Du auf diese iPhone 16 Features allerdings noch warten, denn eine Bereitstellung in Europa wird frühestens für 2025 erwartet. Unverändert ist die Auswahl für den Gerätespeicher. Hier kannst Du zwischen vier Varianten des iPhone 16 mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und einem TB wählen.

iPhone 16iPhone 15
ProzessorA18 BionicA16 Bionic
RAM8 GB6 GB
Speichervarianten128 GB, 256 GB, 512 GB128 GB, 256 GB, 512 GB

Mehr Power: die Akkus beim iPhone 16 vs. iPhone 15

Aufgrund des besseren Energieverbrauchs beim neuen A18 Chip im iPhone 16 soll dieses laut Apple eine höhere Akkulaufzeit mitbringen. Nach Angaben des Herstellers ist damit eine Videowiedergabe von bis zu 22 Stunden möglich. Für das iPhone 15 gibt Apple hier einen Wert von 20 Stunden an. Mit einem Ladegerät von mindestens 20 Watt soll der Akku innerhalb von 30 Minuten um bis zu 50 Prozent aufgeladen werden. Dieser Wert gehört bereits zu den iPhone 15 Features.

iPhone 16iPhone 15
AkkulaufzeitBis zu 22 Stunden VideoBis zu 20 Stunden Video
Schnellladen50 % in 30 Minuten50 % in 30 Minuten

iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich der Kameras

Hinsichtlich der technischen Daten unterscheiden sich die Kameras beim iPhone 15 und iPhone 16 nicht voneinander. Da bereits die iPhone 15 Features der Kamera von Experten positiv bewertet wurden, kannst Du Dich also auf erstklassige Fotos mit dem neuen iPhone 16 freuen.

Ein kleines Upgrade erhält das iPhone 16 durch eine bessere Blende von f/2.2 für die Ultraweitwinkelkamera. Dieser Wert wirkt sich positiv auf Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen aus. Zu den neuen iPhone 16 Features gehört die sogenannte Fusion-Technologie. Damit werden unterschiedliche Bildausschnitte zusammengefügt, um die Fotoqualität zu verbessern. Die zusätzliche Taste beim iPhone 16 erlaubt Dir zudem eine einfachere Bedienung der Kameras.

iPhone 16iPhone 15
Weitwinkelkamera48 MP48 MP
Ultraweitwinkel12 MP, f/2.212 MP, f/2.4
Selfiekamera12 MP12 MP
Fusion-TechnologieJaNein
Fazit: wichtige Unterschiede im Duell iPhone 16 vs. iPhone 15

Ausgestattet mit dem neuen Prozessor A18 bietet Dir das iPhone 16 eine stärkere Performance als sein Vorgänger. Auch die Akkuleistung wurde verbessert. Zu den neuen iPhone 16 Features gehören außerdem der Action Button und eine zusätzliche Taste zur Bedienung der Kamera. Wenn Dir ein komfortables Handling in Kombination mit einem starken Chip wichtig ist, lohnt sich daher der Umstieg vom iPhone 15 auf das neue iPhone 16. Gemeinsamkeiten zeigt der iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich bei der Kameraausstattung, dem Design, Display und Preis.

FAQ zum iPhone 15 vs. iPhone 16 Vergleich

Was sind die Unterschiede im Design zwischen dem iPhone 16 und dem iPhone 15?

Das Duell iPhone 16 vs. iPhone 15 zeigt nur kleine Designunterschiede zwischen beiden Modellen. Beim iPhone 16 gibt es seitlich einen Action-Button und die verfügbaren Gerätefarben fallen kräftiger als beim iPhone 15 aus.

Wie unterscheiden sich die Prozessoren beim iPhone 15 und iPhone 16?

Das iPhone 16 hat den neuesten A18 Chip, der mehr Leistung und weniger Energieverbrauch aufweist. Es bietet somit eine bessere Performance als das iPhone 15 mit dem A16 Chip.

Wie unterscheidet sich die Akkulaufzeit von iPhone 16 im Vergleich zum iPhone 15?

Aufgrund des sparsameren Prozessors gibt Apple für das iPhone 16 eine Videowiedergabezeit von bis zu 22 Stunden an. Im Vergleich dazu schafft das iPhone 15 nach Herstellerangabe lediglich 20 Stunden Videowiedergabe.

Lohnt sich ein Upgrade vom iPhone 15 auf das iPhone 16?

Dank des neuen Prozessors und besseren Akkus liefert das iPhone 16 eine bessere Performance als sein Vorgänger. Ein Umstieg auf das neuere Modell lohnt sich daher für alle, die Wert auf eine überzeugende Performance legen.

Foto: ©Apple

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

iPhone Apple
