Das iPhone 15 und das S23 von Samsung sind beide Top-Smartphones. Der freenet Vergleich zeigt Stärken und Unterschiede auf. Jetzt weiterlesen!

S23 vs. iPhone 15: Größe und Display Beim Display liegen das iPhone 15 und das Samsung Galaxy S23 exakt gleichauf. Beide Modelle messen 6,1 Zoll in der Diagonale und schaffen somit einen Kompromiss aus guter Handlichkeit und viel Fläche für die Darstellung aller Inhalte. Apple setzt bei seinem Gerät auf ein Super Retina XDR-Display, beim Samsung-Smartphone kommt ein Super-AMOLED-Display zum Einsatz. Bei der Pixeldichte hat das iPhone 15 mit 460 ppi leicht die Nase vorn, im Alltag dürfte dies allerdings keinen Unterschied ausmachen. Übrigens: Optisch kannst Du bei beiden Geräten Deinem Geschmack freien Lauf lassen. Die beiden Top-Smartphones gibt es in vielen verschiedenen Farben zu kaufen. Hier stehen etwa auffällige Ausführungen wie Grün oder Pink bereit. Du magst es gerne optisch auffällig? Dann solltest Du Dir auch das neue Samsung Galaxy Fold im freenet Vergleich genauer anschauen.

Im Überblick: S23 und iPhone 15 Beide Geräte bieten ein 6,1 Zoll großes und hochauflösendes Display auf dem neuesten Stand der Technik. Bei der Pixeldichte überzeugt aber das iPhone 15 durch einen höheren Wert.

Der größte Unterschied zeigt sich bei den Betriebssystemen . Das Samsung-Smartphone setzt auf Android aus dem Hause Google, beim iPhone kommt iOS zum Einsatz.

Durch eine besonders lange Versorgung mit Updates stellt das iPhone 15 langfristig eine gute Wahl dar.

Mehr Freiheiten für die Gestaltung, die Anpassung oder die Installation von Apps hat das S23.

Die Farben das iPhone 15 erhältst Du in: Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Pink. Das Samsung Galaxy S23 gibt es in den Farben Schwarz, Beige, Grün und Lavendel. Samsung S23 vs. iPhone 15: technische Daten Eigenschaften iPhone 15 Samsung S23 Display Super Retina XDR Display Dynamic AMOLED Auflösung 2.556 x 1.179 Pixel bei 460 ppi 2.340 x 1.080 Pixel Bilddiagonale 6,1 Zoll 6,1 Zoll Gehäuse Aluminium Glas, Metall Abmessungen (HxBxT) 147,6 x 71,6 x 7,80 mm 146,3 x 70,9 x 7,6 mm Gewicht 171 g 168 g Farben Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Pink Schwarz, Beige, Grün, Lavendel Chipsatz Apple A16 Bionic Snapdragon 8 Gen 2 5G Ja Ja RAM 6 GB 8 GB Interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB Kamera Zwei Kamera System (48-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkel) Triple-Kamera: 50-MP-Weitwinkel / 12-MP-Ultraweitwinkel / 10-MP-Teleobjektiv Akku Maximal 20 Std. Videowiedergabe 3900 mAh Betriebssystem iOS 17 Android 13 Wasser- und staubgeschützt IP68-Zertifizierung IP68-Zertifizierung S23 vs. iPhone 15: Hardware und Kamera Leistungsstarke Prozessoren und viel Arbeitsspeicher sorgen im iPhone 15 und im Samsung Galaxy S23 gleichermaßen für eine gute Performance. Auf dem Papier hat das Samsung-Smartphone leichte Vorteile, unter anderem dank acht Gigabyte Arbeitsspeicher (iPhone 15: 6 Gigabyte) oder dem Snapdragon 8 Gen. 2 Prozessor. Im Alltag fällt die Performance durch die umfangreichen Optimierungen zwischen Hard- und Software auf dem iPhone allerdings noch besser aus. Apps starten ohne Verzögerung und auch Multitasking stellt kein Problem dar. Hierfür sorgt auch der neue A16 Bionic Chipsatz. Mehr Leistung bietet das iPhone 15 Pro, etwa im Bereich Gaming. Das beliebte Top-Smartphone kannst Du Dir bei Bedarf günstig im freenet Shop sichern. Bei den Kameras überzeugen beide Geräte mit der Kombination verschiedener Linsen und die Nutzung moderner Software für die Optimierung der Aufnahmen. Das S23 setzt auf eine Triple-Kamera mit 50 Megapixel-Weitwinkel-Objektiv, beim iPhone kommt eine Dual-Kamera mit maximal 48-Megapixel-Auflösung zum Einsatz. Bei der Frontkamera sind es in beiden Fällen maximal zwölf Megapixel. Eine Besonderheit zeigt sich bei der Frontkamera des iPhone 15. Diese nutzt die sogenannte TrueDepth-Technik für Face ID, die Gesichtserkennung der Apple-Geräte. Mit dieser können etwa Zahlungen freigegeben oder Log-in-Vorgänge autorisiert werden. Einen klassischen Fingerabdruckscanner, wie dieser im S23 zum Einsatz kommt, kann das iPhone 15 nicht mehr vorweisen. Die Gesichtserkennung funktioniert sogar im Dunklen, bei Brillen- oder bei Maskenträgern.

S23 vs. iPhone 15: Akkulaufzeit und Software Dank sparsamer Prozessoren und großer Akkus versprechen das Samsung Galaxy S23 und das iPhone 15 eine ausgiebige Nutzung über den gesamten Tag hinweg. Beim klassischen iPhone 15 gibt der Hersteller eine Laufzeit von mehr als 20 Stunden bei einer intensiven Nutzung an. Beim Samsung Galaxy S23 sind es sogar bis zu 22 Stunden mögliche Videowiedergabe mit nur einer Akkuladung. Bei der Software zeigen sich die größten Unterschiede, hierfür sorgt allein das genutzte Betriebssystem. Beim iPhone 15 kommt das System iOS 17 zum Einsatz. Dieses bietet das gewohnt moderne Erscheinungsbild und die einfache Bedienung. Deutlich mehr Freiheiten gibt es zwar bei Android 13, welches auf dem Samsung Galaxy S23 installiert ist. S23 vs. iPhone 15: Ausstattung und Features Wie es sich für Geräte aus der Oberklasse gehört, verfügen sowohl das iPhone 15 als auch das Samsung S23 über eine umfangreiche Ausstattung mit allen wichtigen Features. Hierzu gehört unter anderem die Unterstützung für alle aktuellen 5G-Frequenzen oder die neuen Wi-Fi-Standards, die ein schnelles Surfen ermöglichen. Dank moderner Software passen die Geräte zudem die Bildwiederholrate bei verschiedenen Inhalten auf dem Display individuell an, bis zu 120 Hertz sind somit möglich. Intelligente Features und Software-Lösungen können natürlich beide Geräte vorweisen. Dies gilt etwa für die bereits angesprochene Optimierung der Kameraaufnahmen, für einen einfachen Datenaustausch oder die Multiview-Ansicht, mit denen unterschiedliche Apps gleichzeitig angezeigt werden können. Dies sorgt für eine verbesserte Produktivität im Alltag. Einen klassischen Klinkenanschluss für Kopfhörer weisen beide Geräte nicht mehr vor, hier empfiehlt sich die Nutzung hochwertiger Bluetooth-Kopfhörer für den Musikgenuss unterwegs. Zu den großen Neuerungen beim iPhone 15 gehört der USB-C-Anschluss. Dieser bietet umfangreiche Möglichkeiten für einfaches Laden und eine schnelle Datenübertragung an den Computer. Dieser ist bei den Geräten der Galaxy-Reihe bereits seit vielen Jahren mit an Bord. FAQ - häufig gestellte Fragen iPhone 15 oder Samsung Galaxy S23, welches Handy ist besser? Beide Geräte bieten Vor- und Nachteile. Eine starke Kamera, eine gute Performance und hervorragende Displays sind immer inklusive. Hier kommt es vor allem auf die individuellen Vorlieben mit Blick auf die Software an, da die Smartphones verschiedene Betriebssysteme verwenden. Was hält länger, iPhone oder Samsung? Beide Geräte bieten für die langfristige Nutzung viele Vorteile. Geht es allerdings um die Versorgung mit Updates, haben die iPhones aus der aktuellen Generation klar die Nase vorn. Entsprechende Aktualisierungen werden in der Regel für sechs Jahre zur Verfügung gestellt. Was ist am iPhone 15 neu? Das Apple iPhone 15 bringt nur wenige überraschende Neuigkeiten mit sich. Zu den großen Veränderungen gehört allerdings der Wechsel vom Lightning-Anschluss zur USB-C-Schnittstelle. Die Geräte bieten zudem einen neuen Prozessor und Verbesserungen bei der Kameratechnik. Source: ©Samsung and ©Apple

